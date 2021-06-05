- 174544 просмотра Протасевич признал вину и рассказал о подготовке покушения на Лукашенко
- 140620 просмотров Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинал. Россия — Канада — 1:2
- 66565 просмотров За потерю Крыма СНБО Украины возложил ответственность на Францию и Германию
- 38800 просмотров Почему СССР осуществлял поставки в Германию в июне 1941 года
- 37832 просмотра Новосибирского депутата вызвали в центр «Э» после постов об убийстве юноши полицейским
- 33892 просмотра В Госдуме отреагировали на желание Украины обсуждать СП-2 вместе с ФРГ и США
- 32083 просмотра Тело пропавшей туристки из Пермского края найдено в лесу на Урале
И снова американцы нагнетают. Теперь Блэквелл едва не переправил шайбу в ворота в опасной атаке.
Больше контролирует шайбу сборная Канады. Правда, остроты в последние минуты не создают «кленовые листья».
Хмелевски убегал в контратаку и практически обыграл двух соперников, однако на коньках не удержался.
Еще один хороший момент у американцев: мог отличиться претендент на «Колдер Трофи» в НХЛ Джейсон Робертсон, но влетел в ворота.
Питерсен несуразно выставил клюшку и едва не привез гол в свои ворота, но выручил все-таки.
Очень рваная игра пока, совсем невысокие скорости и минимальное количество моментов. Сложно отдать кому-то преимущество, но в целом канадцы выглядят предпочтительнее.
Томпсон здорово у борта поборолся, сместился в центр и из-под нескольких соперников пробивал — мимо.
Матч начался!
Состав американской сборной:
Состав «кленовых листьев» на игру:
Стартовое вбрасывание состоится в 14.15 по мск.
Сборные США и Канады встречаются в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Следим за событиями матча в режиме онлайн.