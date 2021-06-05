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После победы над Россией: Канада играет с США в полуфинале ЧМ. LIVE

Хоккей. ЧМ-2021. Полуфинал. США — Канада. ОНЛАЙН

Сборные США и Канады встречаются в полуфинале чемпионата мира — 2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
05 июня 14:15   |  перерыв
США
США
1:1
Канада
Канада
1:1
Стадион «Арена-Рига», Рига | Судьи: Эндрю Брюггеман  (Норт-Манкейто, США), Оливье Гуен  (Лаваль, Канада)
1:1Блэквелл
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Пирри
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Подробная статистика матча
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Перерыв

Звучит сирена! При счете 1:1 уходят команды на перерыв. Канадцам, определенно, надо что-то менять.

`20

Ух, как американцы взвинтили темп! Полторы минуты в зоне канадцев провели и несколько опаснейших моментов организовали. Ощущение, будто «кленовые листья» в меньшинстве.

`18

ГОЛ! Затяжная атака американцев, наброс от синей линии Воланина, Колин Блэквелл подставил клюшку, после чего шайба под щитками у канадского вратаря пролетела. 1:1 — США сравнивают.

`17

И снова американцы нагнетают. Теперь Блэквелл едва не переправил шайбу в ворота в опасной атаке.

`15

Больше контролирует шайбу сборная Канады. Правда, остроты в последние минуты не создают «кленовые листья».

`13

Хмелевски убегал в контратаку и практически обыграл двух соперников, однако на коньках не удержался.

`12

Еще один хороший момент у американцев: мог отличиться претендент на «Колдер Трофи» в НХЛ Джейсон Робертсон, но влетел в ворота.

`11

Штанга спасает сборную Канады после борьбы на пятаке!

`10

Питерсен несуразно выставил клюшку и едва не привез гол в свои ворота, но выручил все-таки.

`8

Моментами обменялись команды! Все было у Коннора Брауна, чтобы делать счет 2:0, но не разобрался канадский форвард, пытаясь найти пространство под щитками. В ответной атаке два в один не так опасно, но тоже могли отвечать голом американцы.

`7

Очень рваная игра пока, совсем невысокие скорости и минимальное количество моментов. Сложно отдать кому-то преимущество, но в целом канадцы выглядят предпочтительнее.

`5

Томпсон здорово у борта поборолся, сместился в центр и из-под нескольких соперников пробивал — мимо.

`3

ГОЛ! Попали американцы под контратаку, Питерсен неудачно отразил бросок перед собой, и сыгравший первым на добивании Брэндон Пирри отправил шайбу в ворота, сам попутно врезавшись в рамку сборной США. 1:0 — Канада быстро выходит вперед.

`1

Матч начался!

14:10

Состав американской сборной:

14:05

Состав «кленовых листьев» на игру:

13:55

Стартовое вбрасывание состоится в 14.15 по мск.

13:45

Сборные США и Канады встречаются в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Следим за событиями матча в режиме онлайн.