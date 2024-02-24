Звездный россиянин сражается с мощным бразильцем, обидчик Емельяненко бьется за титул. LIVE

20:25

В главном бою вечера сегодня бывший двойной чемпион Bellator американец Райан Бейдер, который удерживает свой титул, завоеванный еще в 2019 году в финале Гран-при против Федора Емельяненко. С тех пор было три успешные защиты, в том числе опять против россиянина. Его оппонентом будет бразилец Ренан Феррерйра, выигравший прошлый сезон PFL.