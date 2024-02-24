Звездный россиянин сражается с мощным бразильцем, обидчик Емельяненко бьется за титул. LIVE

Бойцы очень молоды, они любители, и это дебют для них. Посмотрим, как пройдут эти три раунда.
В главном бою вечера сегодня бывший двойной чемпион Bellator американец Райан Бейдер, который удерживает свой титул, завоеванный еще в 2019 году в финале Гран-при против Федора Емельяненко. С тех пор было три успешные защиты, в том числе опять против россиянина. Его оппонентом будет бразилец Ренан Феррерйра, выигравший прошлый сезон PFL.
Его соперником в дебютном поединке станет победитель сезона 2021 PFL бразилец Бруно Каппелоцца, не побеждавший с апреля 2022 года, а 2023-й почти полностью пропустивший из-за дисквалификации за допинг.
Главный для нас бой сегодня: поединок россиянина Вадима Немкова, который поднялся в тяжелый вес после завоевания чемпионского титула в полутяжелом и четырех успешных защит. Сегодня у него дебют в новой категории.