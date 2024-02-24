Газета.Ru в Telegram
Спорт

Звездный россиянин сражается с мощным бразильцем, обидчик Емельяненко бьется за титул. LIVE

ММА. PFL против Bellator. Немков — Каппелоцца, Бейдер — Феррейра. ОНЛАЙН

В Саудовской Аравии проходит турнир «PFL против Bellator», на котором сражаются чемпионы двух организаций. Россиянин Вадим Немков бьется с бразильцем Бруно Каппелоццей, а отправивший в нокаут Федора Емельяненко американец Райан Бейдер сражается за объединенный пояс с другим бразильцем Ренаном Феррейрой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:46

Бойцы очень молоды, они любители, и это дебют для них. Посмотрим, как пройдут эти три раунда.

close
100%
20:44

Все готово к началу первого боя.

close
100%
20:40

А вот так называемый «пре-кард», или ранний кард.

close
100%
20:38

Вот как выглядит сегодняшний основной кард.

close
100%
20:31

Начнут турнир аравиец Малик Басаэль и бразилец Винисиус Перейра.

20:30

Сегодняшний турнир пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

20:25

В главном бою вечера сегодня бывший двойной чемпион Bellator американец Райан Бейдер, который удерживает свой титул, завоеванный еще в 2019 году в финале Гран-при против Федора Емельяненко. С тех пор было три успешные защиты, в том числе опять против россиянина. Его оппонентом будет бразилец Ренан Феррерйра, выигравший прошлый сезон PFL.

20:15

Его соперником в дебютном поединке станет победитель сезона 2021 PFL бразилец Бруно Каппелоцца, не побеждавший с апреля 2022 года, а 2023-й почти полностью пропустивший из-за дисквалификации за допинг.

20:10

Главный для нас бой сегодня: поединок россиянина Вадима Немкова, который поднялся в тяжелый вес после завоевания чемпионского титула в полутяжелом и четырех успешных защит. Сегодня у него дебют в новой категории.

20:00

Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! Сегодня в Саудовской Аравии проходит интереснейший турнир «PFL против Bellator», на котором россиянин Вадим Немков сразится с бразильцем Бруно Каппелоццей.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Существует десять мирных планов». МИД Швейцарии рассказал о секретных инициативах по Украине
Глава МИД Швейцарии Кассис заявил о существовании десяти мирных планов по Украине
Военная операция на Украине, день 731-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 731-й день
«Утрата для правовой системы страны»: умер председатель Верховного суда Лебедев
В Москве скончался 80-летний председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
В МИД Украины заявили, что ЕС скоро поставит Киеву более 150 тыс. боеприпасов
Игра Mortal Kombat 1 станет бесплатной
Психологи выяснили, что мужчины охотнее идут на риск в компании женщин
В Киеве появится офис «обороны и инноваций» ЕС
Новости и материалы
Армия Украины ударила из HIMARS по ресторану в Донецке, где шла свадьба
Возлюбленная Джейсона Стетхэма показала фигуру в топе на тренировке
В Праге прошел многотысячный митинг солидарности с Украиной
Российский теннисист выиграл шестой титул ATP в карьере
Показан обновленный Changan Uni-V, который продается в России
Российская теннисистка заявила, что выступает ради денег
В Китае представлена новая версия минивэна GAC M8
Главы МИД Украины и Германии прибыли в Одессу с необъявленным визитом
Форвард «Динамо» установил рекорд КХЛ
В Париже обсуждают освобождение 40 заложников из Газы
Власти Швейцарии оценили возможность нападения на свою страну
Тарасова отреагировала на слова Винер, сравнившей ее с Тутберидзе
Украинские дипломаты попались в Венгрии на контрабанде сигарет
На трассе «Дон» произошло массовое ДТП с грузовиками
Страны Западной Африки сняли все санкции с Нигера
Раскрыты детали романа 74-летней Мерил Стрип с бойфрендом
Американский модуль Odysseus перевернулся при посадке на Луну
На Lada Granta вернули подушки безопасности
Все новости
Украинская армия покинула поселок Ласточкино
Премьер Словакии отверг идею «железного занавеса» между Россией и Западом
Украина подписала с Италией соглашение по безопасности
Мизулина спела с курсантами песню украинской группы «Бумбокс»
Около 300 фур застряли на границе России и Казахстана
«Если посмотреть на новые школы — поражает воображение»
Как изменилось образование в России: от бастующих учителей к электронным дневникам
Как сейчас выглядит Любовь Успенская
Далеко не вундерваффе. Какое западное оружие самое опасное в зоне СВО
Полковник Ходаренок: самым эффективным оружием Запада в зоне СВО стали HIMARS и MRLS
«Сохранить Украину еще возможно»: что сказала Россия на заседании ООН
Постпред Небензя: Украина как государство не должна угрожать России
«Качественно иная армия»: как РФ переломила ситуацию на фронте к годовщине СВО
Полковник Ходаренок: на фронтах СВО намечается коренной перелом в пользу РФ
Кувейт за три дня: как танки США прорвали иракскую оборону в «Буре в пустыне»
Наземное наступление против Ирака в ходе «Бури в пустыне» началось 33 года назад
«План взаимопонимания». Украина предложила Польше урегулировать фермерский кризис
Польская делегация не явилась на границу для встречи с премьером Украины
«Было двое стрелков». Новые детали дела об убийстве летчика Кузьминова
El Pais: спецслужбы Испании полагают, что к убийству Кузьминова причастны двое
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами