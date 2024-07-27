Лавров встретился во Вьетнаме с министром иностранных дел Южной Кореи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился во Вьетнаме с новым главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Елем. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Главы МИД обсудили ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения.

Встреча прошла «на полях» министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Чо Тхэ Ель запросил переговоры с Лавровым и озвучил одно условие: в начале встречи не должно быть журналистов. Поее словам, в Южной Корее США «построили демократию по своему образцу» с учетом минимальной открытости. Она предположила, что Чо Тхэ Ель не захотел, чтобы мир услышал вступительные слова Лаврова.

До этого Лавров заявил, что Чо Тхэ Ель запросил у него встречу в Лаосе. Дипломат отметил, что со своей стороны он откровенно изложит оценки РФ «той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул». По словам Лаврова, речь прежде всего о маневрах США вокруг Корейского полуострова «с целью изолировать, наказать Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

Ранее в МИД РФ предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине.