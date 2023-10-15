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Спорт

Чемпион России дает бой: фигуристы катают произвольные программы на Гран-при России. LIVE

Гран-при России. 1-й этап, Уфа. Мужчины. Женщины. Произвольные программы. ОНЛАЙН

В Уфе проходит первый этап гран-при России по фигурному катанию. Мужчины и женщины показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований, после первого дня которых лидируют Роман Савосин и Аделия Петросян.
Трансляция
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13:21

Постарнаков начинает с каскада четверной тулуп + тройной тулуп, чисто получается у него, следом спокойно он прыгает сольный четверной тулуп. Чуть ведет его при приземлении с тройного акселя из-за недокрута, но не критично. Тройной риттбергер выходит отличны, с хореографией тоже не возникает каких-то сложностей серьезных, кроме дорожки шагов — она на первый уровень, но в плюсах. Секвенция тройной флип + двойной аксель сделана хорошо, а вот каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов не совсем удачный — кружит после первого элемента, а после второго происходит и вовсе необязательное падение уже после исполнения прыжка. Зато сольный тройной лутц выходит отличным. Да, с помарками справляется со своей программой Постарнаков, но два четверных тулупа свое дело делают — выглядит все очень хорошо.

13:16

Закрывает первую разминку Даниил Постарнаков.

13:15

146,38 балла — именно столько набирает Мухортов за свою произвольную программу, общая сумма — 214,43 балла.

13:12

С каскада тройной аксель + двойной тулуп начинает фигурист и делает его чисто, следом идет сольный тройной тулуп, также выполненный неплохо. Аксель в три оборота теперь в сольном исполнении также покоряется спокойно, с тройным сальховом также никаких проблем. Вращения судьи оценивают на четвертый уровень, безошибочно делает их спортсмен, а вот с дорожкой шагов возникают проблемы — всего лишь первый уровень. Зато тройной лутц выполнен просто прекрасно, как и каскад тройной флип + тройной риттбергер — без грубых ошибок. Дальше фигурист исполняет секвенцию тройной лутц + двойной асель + двойной аксель, и тоже без всяких трудностей. Очень чистое выступление, прекрасно с собой справился Мухортов, отлично откатал свою программу. Браво!

13:08

Андрей Мухортов на льду.

13:07

Черипка набирает за произвольный прокат 124,38 балла. Общая сумма — 192,20 балла.

13:05

Черпинка начинает с тройного тулупа, а следом исполняет тройной аксель. Чисто выполнены оба элемента, также спокойно он прыгает лутц в три оборота. С тройным риттбергером тоже не возникает особых проблем. Интересная у Черпинки хореография, но вот высокие уровни она не получает. А следом обидно теряет каскад фигурист, падает с тройного акселя, уже, по сути, приземлив прыжок. Зато каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов выходит достаточно неплохо. Секвенция тройной лутц + двойной аксель выходит такой, что за нее нужно побороться, но справляется Дамир. В целом, очень и очень неплохо, пусть небольшие проблемы и на вращениях возникли.

13:00

Дамир Черипка на льду.

12:59

110,93 балла — именно столько Соболев набирает за произвольный прокат, а общая сумма — 172,98 балла.

12:57

Соболев свое выступление начинает с падения всем телом об лед с тройного акселя, а следом идет идентичное падение с еще одного акселя в три оборота — на сей раз спортсмен из-за этого теряет каскад. Комбинация тройной лутц + тройной тулуп выходит с некоторыми недокрутами, но выезжает ее спортсмен. Тройной риттебргер выполнен неплохо, и хорошо отыгрывает в своей хореографии фигурист, несмотря на крайне неудачное прыжковое начало. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов далек от идеала, касается рукой льда фигурист, как и тройной флип — тоже не особо удачно. Зато чистым выходит двойной аксель. К сожалению, совсем не задалась прыжковая часть у фигуриста, боролся с ней Соболев на протяжении всей программы. Недоволен собой спортсмен, но дальше — больше.

12:52

Иван Соболев покажет свою произвольную программу.

12:51

Оценка Дворникова за произвольную программу составляет 103,11 балла. Общая сумма — 156,00 балла.

12:48

Дворников начинает свой прокат с падения, не покоряется фигуристу тройной аксель. Дальше вновь неудачное приземление на конек с тройного лутца, но без падения, просто слегка нога подворачивается. Секвенцию тройной риттбергер + двойной аксель он делает весьма неплохо, также неплохо выходит сольные тройной флип и тройной риттбергер. Немного сложно было на комбинации двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, но вытянул ее Дворников, а следом в каскаде с тройным флипом неудачно прыгнул тулуп. Подсобрался после неудачного начала фигурист, но в концовке уже подустал. Не самое лучшее выступление, но боролся Дворников за свою программу.

12:44

На льду появляется Владислав Дворников.

12:44

Кудлаев набирает за произвольную программу 127,47 балла. Общая сумма — 177,79 балла.

12:41

Кудлаев начинает с чистого двойного акселя, а вот следом идет падение с четверного тулупа, совсем не получается элемент ультра-си. Зато тройной риттбергер выходит весьма и весьма неплохим, пусть и не идеальным. Вращения на четвертый уровень оценивают судьи. Сольный тройной флип выполнен хорошо, как и каскад тройной флип + тройной тулуп. Следом идет комбинация тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, которая также выполнена весьма достойно. Секвенция тройной лутц + двойной аксель тоже сделана спокойно. Собрался Роман после неудачного тулупа в четыре оборота и больше действительно грубых ошибок не допустил.

12:37

Открывает соревнования мужчин в произвольной программе Роман Кудлаев.

12:30

Выходит на лед первая разминочная группа:

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12:25

Лидерство после первого дня неожиданно для многих захватил Роман Савосин, который пропустил прошлый сезон, однако в короткой программе чисто исполнил все элементы и набрал 100 баллов.

12:20

Первыми, как и накануне, выступят мужчины. Список участников таков, а соревнования начнутся в 12:30 по московскому времени.

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12:15

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго соревновательного дня этапа Гран-при России в Уфе, в рамках которого спортсмены покажут свою произвольные выступления.

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