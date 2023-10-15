Чемпион России дает бой: фигуристы катают произвольные программы на Гран-при России. LIVE

13:21

Постарнаков начинает с каскада четверной тулуп + тройной тулуп, чисто получается у него, следом спокойно он прыгает сольный четверной тулуп. Чуть ведет его при приземлении с тройного акселя из-за недокрута, но не критично. Тройной риттбергер выходит отличны, с хореографией тоже не возникает каких-то сложностей серьезных, кроме дорожки шагов — она на первый уровень, но в плюсах. Секвенция тройной флип + двойной аксель сделана хорошо, а вот каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов не совсем удачный — кружит после первого элемента, а после второго происходит и вовсе необязательное падение уже после исполнения прыжка. Зато сольный тройной лутц выходит отличным. Да, с помарками справляется со своей программой Постарнаков, но два четверных тулупа свое дело делают — выглядит все очень хорошо.