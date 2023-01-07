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Спорт

Две двойные ошибки: Медведев отдал Джоковичу полуфинал в Аделаиде

Джокович в четвертый раз подряд обыграл Медведева

В рамках полуфинала турнира ATP-250, который проходит в Аделаиде, россиянин Даниил Медведев сражался с сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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14:55

Новак Джокович обыгрывает Даниила Медведева в четвертый раз подряд и выходит в финал турнира АТР-250 в Аделаиде. Серб в целом был сильнее, но незначительно. Он так и не отдал свою подачу, хотя у россиянина были брейк-пойнты. Сам же Джокович по разу в каждом сете взял чужой гейм, но оба раза это происходило двойной ошибкой Даниила... Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

14:50

Все. Нет приема — 6:4.

14:49

Прием в сетку — 40:15, двойной матч-пойнт!

14:48

Атакует вторую подачу Медведев, но розыгрыш получается равным. До атаки Джоковича, с которой россиянин не справляется — 30:15.

14:47

Блестящая косая подача во второй квадрат — 15:15.

14:47

Блестящая игра от Медведева. Заставил соперника двигаться, и тот в итоге не справился с кроссом с форхенда — 0:15.

14:44

Еще эйс — 5:4. Сейчас Джокович выйдет подавать на матч.

14:44

Эйс второй подачей — 40:0.

14:44

Джокович укоротил, но Медведев догнал и попал в линию — 30:0. Продолжает дразниться, изображая повреждение серба Даниил.

14:43

Джокович срывает прием — 15:0.

14:43

Подзавелся Даниил. С улыбкой передразнил сейчас травму Джоковича. Интересно...

14:42

И нет приема. Драматично, но удерживает свой гейм Джокович — 5:3.

14:42

И еще одна подача на вылет — больше уже.

14:41

Эйс — ровно.

14:40

Глубокий прием Медведевым второй подачи, и серб бьет в сетку — меньше, второй брейк-пойнт в гейме!

14:39

Классно по диагонали обострил в линию Медведев в розыгрыше со второй подачи, и в итоге серб не справился — ровно.

14:38

Аут по длине с приема — больше.

14:37

Вторая подача. Джокович ее ускоряет, чего Медведев явно не ожидал. 200 км/ч подал серб — 40:40.

14:36

Какой прием выбивающей подачи от Даниила. Джокович достает у сетки, но Медведев классно обводит — 30:40, брейк-пойнт, а россиянин заводит трибуны.

14:36

Подачей отвечает серб — 30:30.

14:35

Опять вторая подача, и тут россиянин проводит классную атаку. В итоге сетка от бежавшего к мячу серба — 15:30.

14:35

Первой снова нет. Но в розыгрыше со второй подачи Медведев чуточку не перебивает сетку — 15:15.

14:34

С двойной ошибки начинает свою подачу серб. Но лучше начинать, чем заканчивать — 0:15.

14:31

ДВОЙНАЯ ОШИБКА МЕДВЕДЕВА! 4:3 — Джокович повел с брейком.

14:31

Принял первую серб, завязал розыгрыш и уверенно переиграл в нем россиянина — 30:40, брейк-пойнт! Первый во второй партии!

14:30

А вот тут эйс — 30:30.

14:29

Идеальный косой прием на вылет — 15:30.

14:29

Теперь Медведев в размене пробивает в сетку с форхенда — 15:15.

14:28

Медведев на подаче. Первая не прошла. Со второй завязался розыгрыш, в котором в простой ситуации ошибся Джокович — 15:0.

14:27

Ошибается Медведев вроде бы не самым сложным диагональным переводом с бэкхенда — 3:3.

14:26

Шикарная атака Джоковича — 40:0.

14:26

Отличный перевод Джоковича слева по линии — 30:0.

14:25

На ровном месте ошибается Даниил — 15:0.

14:23

Атаковал серб, но попал в коридор — 2:3.

14:22

Отличная подача Медведева, а потом двойная ошибка — 40:15.

14:22

Срывает Джокович форхенд — 30:0.

14:20

Розыгрыш со второй подачи россиянина. Когда казалось, что Джокович сейчас выиграет, Даниил из обороны бросил шикарный низкий слайс и заставил оппонента ошибиться — 15:0.

14:20

И еще одна шикарная подача — 2:2.

14:20

Нет приема — 40:0.

14:19

Идеальный серв энд воллей со второй подачи от Джоковича — 30:0.

14:18

Аут у Медведева по длине в розыгрыше — 15:0.

14:16

А завершает гейм эйс в первый квадрат — 1:2.

14:15

Сумасшедший прием на вылет от серба — 40:15.

14:15

Ускоряет вторую подачу Медведев, и нет приема — 40:0.

14:15

Не дошел ногами Джокович до мяча и принял подачу в аут по длине — 30:0.

14:14

Нет приема у Новака — 15:0.

14:14

Срывает обводящий удар Медведев — 1:1.

14:13

Классная и неожиданная вторая подача — 40:30.

14:13

Эйс — 30:30.

14:12

Ох! Со второго мяча пошел к сетке Джокович и в нее же сыграл с лета — 15:30.

14:11

Принял тяжелую подачу Медведев и догнал мяч после атаки серба от сетки, но уже перебить на чужую половину через сетку сам не сумел — 15:15.

14:11

Двойная ошибка серба — 0:15.

14:10

Аут по ширине у серба с бэкхенда в растяжке — 0:1.

14:09

Блестящая косая подача Медведева и прием в сетку — 40:30.

14:09

Пустую часть корта нашел атакой Джокович после острого приема — 30:30.

14:08

А вот тут ошибка Даниила при попытке кросса справа. Не перебил сетку — 30:15.

14:08

Медведев начинает второй сет двумя быстро выигранными очками — 30:0.

14:05

В первой партии все решил один брейк Джоковича. Медведев разок сам до брейк-пойнта добрался, но серб сыграл уверенно. Матч плотный.

14:05

Подачей завершает сет Джокович — 6:3.

14:04

Шикарно попал Джокович с подачи. Или не попал? Проверяет Даниил, но попадание было с запасом — 40:15, двойной сет-пойнт!

14:03

Ошибается Джокович в розыгрыше, пытаясь подрезать мяч — 30:15.

14:02

Затяжной розыгрыш, в котором Джокович гонял Даниила по корту. Тот все тянул, но закончилось все равно смэшем — 30:0.

14:02

Отличная атакующая комбинация серба со второго мяча, в которой он в итоге закрывает сетку с лета укороченным — 15:0.

14:01

Джокович подает на сет.

14:01

Прием в сетку — 5:3.

14:00

Мощнейшая вторая подача россиянина в тело сопернику — 40:15.

14:00

Классно два подряд удара в линии уложил Медведев — 30:15.

13:59

Аут у Медведева обратным кроссом справа. Совсем небольшой — 15:15.

13:59

Не принимает серб вторую подачу — 15:0.

13:58

Так, Джокович возвращается на корт. Игра продолжится!

13:52

Джоковичу потребовалось уйти в раздевалку, чтобы получить помощь врача. Опасная ситуация. С травмой задней поверхности бедра, возможно, лучше не продолжать матч, учитывая что впереди Australian Open. Если дернуть мышцу сильнее, можно потом много пропустить... Ждем.

13:51

Физиотерапевт на корте! Джокович дернул заднюю поверхность бедра во время четвертого и пятого розыгрышей, когда Медведев классно обострял. Потом серб еще тянулся перед подачами. Будем надеяться, что ничего серьезного.

13:50

Сумасшедший розыгрыш! Дважды укорачивал Джокович. Даниил оба раза догнал, но серб в итоге перекинул свечкой. 5:2 — удержал Новак подачу.

13:49

И тут же отменная подача — больше.

13:47

Не прошла первая. Потом долгий обмен ударами, но как только Даниил сыграл чуточку недостаточно глубоко, серб забил виннер по линии форхендом — 40:40.

13:46

В аут бьет Джокович по ширине, гоняя Медведева по корту. Даниил классно заработал — 30:40, брейк-пойнт!

13:45

Какой перевод от Медеведева из обороны в розыгрыше! И не справился серб! 30:30.

13:45

Сложную подачу принял Даниил, но не справился со второй атакой, хоть и угадал направление — 30:15.

13:45

Подача на вылет. Хотел Медведев проверить, но в итоге не стал — 15:15.

13:43

Классно принял Даниил, и в итоге Джокович в розыгрыше с лета попал в сетку — 0:15.

13:43

Не попадает Джокович приемом на вылет — 4:2.

13:43

А вот тут серб классно пошел в атаку, Медведев догнал непростой мяч, но не перебросил обводящим бэкхендом сетку — 40:15.

13:42

Заставил Медведев рискнуть серба в розыгрыше, и тот ошибся — 40:0.

13:42

Легко берет два первых очка на своей подаче Медведев — 30:0.

13:38

Не прошла у серба первая, потом был очень долгий розыгрыш с обменом косыми ударами, в котором Даниил все же ударил в аут по длине с бэкхенда в конце концов — 4:1.

13:37

Сумасшедшая косая подача на вылет — больше.

13:37

Долгий розыгрыш, в котором Медведев вдруг перевел по диагонали, и Джокович форхендом в движении ударил в сетку — 40:40.

13:36

Не принимает в корт уходящую подачу Медведев — 40:30.

13:36

Отличная подача, выход к сетке и виннер вторым ударом — 30:30.

13:35

Двойная ошибка — 15:30.

13:34

Не попал Медведев в заднюю линию после приема, но решил проверить. Был аут — 15:15.

13:34

Подрезкой решил Джокович сыграть после диагонального перевода Медведева и не перебил сетку — 0:15.

13:33

И тут же двойная ошибка на брейк-пойнте — 3:1 в пользу Джоковича.

13:33

Косой подачей отыгрывает первый брейк-пойнт Медведев — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

13:32

Удачный для Новака отскок от тросса после удара Медведева в розыгрыше приводит к виннеру с форхенда — 15:40, двойной брейк-пойнт!

13:32

Не получается удар у Даниила после агрессивного приема серба — 15:30.

13:31

Отвечает эйсом россиянин — 15:15.

13:31

Укоротил Медведев после приема Джоковича, но серб был готов и легко выиграл розыгрыш — 0:15.

13:28

Нет приема. Под ноль взял свой гейм серб — 2:1.

13:28

Классная уходящая подача — 40:0.

13:27

Опять косыми ударами обменивались, и теперь Даниил сыграл в аут по ширине — 30:0.

13:27

Хороший обмен глубокими ударами, и в итоге Медведев бьет в сетку — 15:0. Не зря брал челлендж серб.

13:26

Не попадает серб обратным кроссом после приема Медеведева, но проверяет. Зацепил мяч линию! Переиграют очко.

13:25

Подача, неглубокий прием и уверенный виннер Даниила от сетки — 1:1.

13:25

Не доходит Медведев как следует до мяча после приема серба — 40:30.

13:25

Тут же классной подачей отвечает россиянин — 40:15.

13:24

Вот тут принял Джокович и завязал розыгрыш. Он получился довольно долгим, и в конце концов Медведев не справился с контратакой серба — 30:15.

13:23

И еще одна — 30:0.

13:23

Отменная подача от Медведева — 15:0.

13:22

Опять вторым ударом забивает драйв-воллей обратным кроссом серб — 1:0.

13:22

Еще одна классная подача, и после неглубокого приема Даниила Ноле забивает вторым ударом — 40:15.

13:21

А вот прием на вылет — 30:15. Правда, Джокович взял челлендж... Была четкая линия.

13:21

Блестящий эйс Новака уходящей подачей во второй квадрат — 30:0.

13:20

Не принимает Медведев первую подачу серба — 15:0.

13:18

Ну что ж, начинаем. Джокович выходит на первую в матче подачу.

13:13

Прошла жеребьевка. Джокович выиграл ее и выбрал подачу. Медведев предпочел начинать матч на той стороне, где он стоял во время жеребьевки. Сейчас разминка, и дальше сам матч пойдет.

13:11

Ну и наконец появляются соперники. Первым на арену вышел посеянный под третьим номером Медведев. Вторым — первая ракетка турнира Джокович.

13:10

Зрителей довольно много сегодня, практически полный дворец спорта, а он довольно вместительный.

13:05

Еще не вышли на корт теннисисты, но вот-вот. Чуточку сдвигается начало встречи. До игры будет еще четырехминутная разминка.

13:00

Матч ориентировочно должен начаться в 13.10 по московскому времени. Ждем теннисистов на корте.

12:55

Два бывших первых номера рейтинга АТР встречались уже 12 раз. Двукратный перевес на стороне более именитого, опытного и титулованного серба: 8-4.

Что важно отметить в их противостояниях? Во-первых, что столь значительным преимущество Джоковича стало благодаря трем последним победам над Даниилом. Медведев не выигрывал у Ноле с осени 2021-го, когда буквально разбил того в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4), не пустив к календарному «шлему» (четыре выигранных турнира Большого шлема в году).

В Австралии между собой они играли трижды. И во всех трех случаях сильнее был Джокович. В 2019 году он победил в 1/8 финала на Australian Open — 6:4, 6:7 (5-7), 6:2, 6:3. В 2020-м в полуфинале командного ATP Cup — 6:1, 5:7, 6:4. А в 2021-м одолел россиянина опять на Australian Open, только уже в финале — 7:5, 6:2, 6:2.

12:50

Турнир в Аделаиде важен как подготовка к Открытому чемпионату Австралии. Первый в сезоне турнир Большого шлема стартует уже 16 января. Сегодняшний матч первая настоящая проверка в году и для Медведева, и для Джоковича, которые пока что демонстрируют отличную форму.

12:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Россиянин Даниил Медведев в рамках полуфинального турнира ATP-250 в Аделаиде сражается с Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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