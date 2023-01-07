Две двойные ошибки: Медведев отдал Джоковичу полуфинал в Аделаиде

Новак Джокович обыгрывает Даниила Медведева в четвертый раз подряд и выходит в финал турнира АТР-250 в Аделаиде. Серб в целом был сильнее, но незначительно. Он так и не отдал свою подачу, хотя у россиянина были брейк-пойнты. Сам же Джокович по разу в каждом сете взял чужой гейм, но оба раза это происходило двойной ошибкой Даниила... Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Атакует вторую подачу Медведев, но розыгрыш получается равным. До атаки Джоковича, с которой россиянин не справляется — 30:15.
Блестящая игра от Медведева. Заставил соперника двигаться, и тот в итоге не справился с кроссом с форхенда — 0:15.
Джокович укоротил, но Медведев догнал и попал в линию — 30:0. Продолжает дразниться, изображая повреждение серба Даниил.
Глубокий прием Медведевым второй подачи, и серб бьет в сетку — меньше, второй брейк-пойнт в гейме!
Классно по диагонали обострил в линию Медведев в розыгрыше со второй подачи, и в итоге серб не справился — ровно.
Вторая подача. Джокович ее ускоряет, чего Медведев явно не ожидал. 200 км/ч подал серб — 40:40.
Какой прием выбивающей подачи от Даниила. Джокович достает у сетки, но Медведев классно обводит — 30:40, брейк-пойнт, а россиянин заводит трибуны.
Опять вторая подача, и тут россиянин проводит классную атаку. В итоге сетка от бежавшего к мячу серба — 15:30.
Первой снова нет. Но в розыгрыше со второй подачи Медведев чуточку не перебивает сетку — 15:15.
Принял первую серб, завязал розыгрыш и уверенно переиграл в нем россиянина — 30:40, брейк-пойнт! Первый во второй партии!
Медведев на подаче. Первая не прошла. Со второй завязался розыгрыш, в котором в простой ситуации ошибся Джокович — 15:0.
Розыгрыш со второй подачи россиянина. Когда казалось, что Джокович сейчас выиграет, Даниил из обороны бросил шикарный низкий слайс и заставил оппонента ошибиться — 15:0.
Принял тяжелую подачу Медведев и догнал мяч после атаки серба от сетки, но уже перебить на чужую половину через сетку сам не сумел — 15:15.
В первой партии все решил один брейк Джоковича. Медведев разок сам до брейк-пойнта добрался, но серб сыграл уверенно. Матч плотный.
Шикарно попал Джокович с подачи. Или не попал? Проверяет Даниил, но попадание было с запасом — 40:15, двойной сет-пойнт!
Затяжной розыгрыш, в котором Джокович гонял Даниила по корту. Тот все тянул, но закончилось все равно смэшем — 30:0.
Отличная атакующая комбинация серба со второго мяча, в которой он в итоге закрывает сетку с лета укороченным — 15:0.
Джоковичу потребовалось уйти в раздевалку, чтобы получить помощь врача. Опасная ситуация. С травмой задней поверхности бедра, возможно, лучше не продолжать матч, учитывая что впереди Australian Open. Если дернуть мышцу сильнее, можно потом много пропустить... Ждем.
Физиотерапевт на корте! Джокович дернул заднюю поверхность бедра во время четвертого и пятого розыгрышей, когда Медведев классно обострял. Потом серб еще тянулся перед подачами. Будем надеяться, что ничего серьезного.
Сумасшедший розыгрыш! Дважды укорачивал Джокович. Даниил оба раза догнал, но серб в итоге перекинул свечкой. 5:2 — удержал Новак подачу.
Не прошла первая. Потом долгий обмен ударами, но как только Даниил сыграл чуточку недостаточно глубоко, серб забил виннер по линии форхендом — 40:40.
В аут бьет Джокович по ширине, гоняя Медведева по корту. Даниил классно заработал — 30:40, брейк-пойнт!
Сложную подачу принял Даниил, но не справился со второй атакой, хоть и угадал направление — 30:15.
А вот тут серб классно пошел в атаку, Медведев догнал непростой мяч, но не перебросил обводящим бэкхендом сетку — 40:15.
Не прошла у серба первая, потом был очень долгий розыгрыш с обменом косыми ударами, в котором Даниил все же ударил в аут по длине с бэкхенда в конце концов — 4:1.
Долгий розыгрыш, в котором Медведев вдруг перевел по диагонали, и Джокович форхендом в движении ударил в сетку — 40:40.
Подрезкой решил Джокович сыграть после диагонального перевода Медведева и не перебил сетку — 0:15.
Удачный для Новака отскок от тросса после удара Медведева в розыгрыше приводит к виннеру с форхенда — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Хороший обмен глубокими ударами, и в итоге Медведев бьет в сетку — 15:0. Не зря брал челлендж серб.
Не попадает серб обратным кроссом после приема Медеведева, но проверяет. Зацепил мяч линию! Переиграют очко.
Вот тут принял Джокович и завязал розыгрыш. Он получился довольно долгим, и в конце концов Медведев не справился с контратакой серба — 30:15.
Еще одна классная подача, и после неглубокого приема Даниила Ноле забивает вторым ударом — 40:15.
Прошла жеребьевка. Джокович выиграл ее и выбрал подачу. Медведев предпочел начинать матч на той стороне, где он стоял во время жеребьевки. Сейчас разминка, и дальше сам матч пойдет.
Ну и наконец появляются соперники. Первым на арену вышел посеянный под третьим номером Медведев. Вторым — первая ракетка турнира Джокович.
Зрителей довольно много сегодня, практически полный дворец спорта, а он довольно вместительный.
Еще не вышли на корт теннисисты, но вот-вот. Чуточку сдвигается начало встречи. До игры будет еще четырехминутная разминка.
Матч ориентировочно должен начаться в 13.10 по московскому времени. Ждем теннисистов на корте.
Два бывших первых номера рейтинга АТР встречались уже 12 раз. Двукратный перевес на стороне более именитого, опытного и титулованного серба: 8-4.
Что важно отметить в их противостояниях? Во-первых, что столь значительным преимущество Джоковича стало благодаря трем последним победам над Даниилом. Медведев не выигрывал у Ноле с осени 2021-го, когда буквально разбил того в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4), не пустив к календарному «шлему» (четыре выигранных турнира Большого шлема в году).
В Австралии между собой они играли трижды. И во всех трех случаях сильнее был Джокович. В 2019 году он победил в 1/8 финала на Australian Open — 6:4, 6:7 (5-7), 6:2, 6:3. В 2020-м в полуфинале командного ATP Cup — 6:1, 5:7, 6:4. А в 2021-м одолел россиянина опять на Australian Open, только уже в финале — 7:5, 6:2, 6:2.
Турнир в Аделаиде важен как подготовка к Открытому чемпионату Австралии. Первый в сезоне турнир Большого шлема стартует уже 16 января. Сегодняшний матч первая настоящая проверка в году и для Медведева, и для Джоковича, которые пока что демонстрируют отличную форму.