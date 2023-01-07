Две двойные ошибки: Медведев отдал Джоковичу полуфинал в Аделаиде

12:55

Два бывших первых номера рейтинга АТР встречались уже 12 раз. Двукратный перевес на стороне более именитого, опытного и титулованного серба: 8-4.

Что важно отметить в их противостояниях? Во-первых, что столь значительным преимущество Джоковича стало благодаря трем последним победам над Даниилом. Медведев не выигрывал у Ноле с осени 2021-го, когда буквально разбил того в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4), не пустив к календарному «шлему» (четыре выигранных турнира Большого шлема в году).

В Австралии между собой они играли трижды. И во всех трех случаях сильнее был Джокович. В 2019 году он победил в 1/8 финала на Australian Open — 6:4, 6:7 (5-7), 6:2, 6:3. В 2020-м в полуфинале командного ATP Cup — 6:1, 5:7, 6:4. А в 2021-м одолел россиянина опять на Australian Open, только уже в финале — 7:5, 6:2, 6:2.