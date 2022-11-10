Спорт

Жилина и Плющенко идут за вторым золотом: юниорки катают произвольные на этапе Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. «Московские звезды». Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Девушки показывают произвольные программы на четвертом этапе Гран-при России «Московские звезды». По итогам коротких прокатов лидирует ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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14:13

Карина Корнюшина из Санкт-Петербурга выступает.

14:12

Итак, Софья Рудь — новый лидер с отрывом. 140,91!

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100%
14:11

Начала с каскада 3 лутц + 2 тулуп, потом сделала 3 флип + 2 тулуп, ошиблась на тройном риттбергере. Во второй части исполнила тройной лутц и тройной флип, а также каскад 2 аксель + ойлер + 2 сальхов. Вращалась в основном на четвертый и третий уровени. Пока лучшее выступление сегодня.

14:07

Софья Рудь из Брянской области на льду.

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100%
14:0

Волченко, само собой, выходит на первое место — 116,97 в сумме.

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100%
14:05

Начала с каскада 3 флип + 1 аксель + 2 аксель + секвенция, выполнив его чисто. Но затем упала с тройного сальхова. Падение случилось и с тройного лутца. Двойной аксель сделала неплохо. Во второй части каскад 3 риттбергер + 2 тулуп, каскад 3 сальхов + 2 тулуп. Оба чисто. Вращалась на третий и четвертый уровни, а вот с тройного риттбергера упала. Тоже не очень получился прокат, но разница с Семеновой — пропасть.

14:01

Мария Волченко из Республики Крым выступает.

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100%
14:00

Очень низкие баллы у Василисы Семеновой, естественно. Сумма прокатов — 82,72.

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100%
13:58

Сразу же падение с тройного тулупа, а затем еще одно падение с него же, когда этот прыжок должен был стать первым в каскаде. Не пошло выступление явно: на тройном акселе тоже упала, а затем уже после приземления на ноги упала и с тройного риттбергера. Так закончилась прыжковая первая часть проката. Отвращалась на третий уровень и дальше по новой... Двойной аксель с приземлением на две ноги и болтанкой, падение с тройного сальхова, который должен был начать каскад. Еще вращение третьего уровня, хореографический элемент и падение с акселя, за который она вообще не получила баллов, так как выкрутила только один оборот. Ну совсем ничего не вышло.

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100%
13:52

Василиса Семенова выступает первой. Она представляет Ханты-мансийский АО.

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100%
13:45

Участницы первой разминки вышли на лед.

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100%
13:40

Первая разминка

1. Василиса Семенова 2. Мария Волченко 3. Софья Рудь 4. Карина Корнюшина 5. Арина Пузанкова 6. Арина Мариничева

Вторая разминка

7. Мария Артемова 8. Екатерина Кольцова 9. Анастасия Шигина 10. Ева Зубкова 11. Виктория Барахтина 12. Дина Хуснутдинова

Третья разминка

13. Мария Гордеева 14. Милана Лебедева 15. Алиса Юрова 16. Лидия Плескачева 17. Любовь Рубцова 18. Вероника Жилина

13:35

Положение после короткой программы: 1. Вероника Жилина – 78,71 2. Любовь Рубцова – 69,64 3. Лидия Плескачева – 64,74 4. Алиса Юрова – 62,70 5. Милана Лебедева – 62,37 6. Мария Гордеева – 61,24 7. Дина Хуснутдинова – 60,09 8. Виктория Барахтина – 56,80 9. Ева Зубкова – 55,26 10. Анастасия Шигина – 53,77 11. Екатерина Кольцова – 53,75 12. Мария Артемова – 53,04 13. Арина Мариничева – 50,83 14. Арина Пузанкова – 49,07 15. Карина Корнюшина – 48,83 16. Софья Рудь – 48,29 17. Мария Волченко – 40,63 18. Василиса Семенова – 37,77

13:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований четвертого этапа Гран-при России, где в Москве девушки показывают произвольные программы.

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