В ожидании евровесны: жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE

Миланский «Интер» автоматически становится оппонентом для «Порту», так как играть с «Баварией» итальянский клуб не сможет из-за пересечения в групповом этапе.
Против команды Юргена Клоппа сыграет «Реал» Мадрид! Нас ждет повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов!
Вторые места в группах Лиги чемпионов: Ливерпуль» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «ПСЖ» (Франция).
Итак, кто же сегодня принимает участие в жеребьевке? Победители групп ЛЧ: «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бенфика» (Португалия).
Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет в Стамбуле. Изначально турецкий финал планировался еще в 2020-м, однако из-за пандемии коронавируса олимпийский стадион «Ататюрк» состоится лишь в следующем году.
Олимпийский стадион Ататюрка (Стамбул)Murad Sezer/Reuters