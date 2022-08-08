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Спорт

Битва равных: Хачанов сражается с Серундоло на «Мастерсе» в Монреале. LIVE

Теннис. «Мастерс». Монреаль. 1-й круг. Серундоло — Хачанов. ОНЛАЙН

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Теннисист Карен Хачанов

Теннисист Карен Хачанов

Global Look Press
В матче первого круга «Мастерса» в Монреале россиянин Карен Хачанов играет с аргентинцем Франсиско Серундоло, находящимся на одну строчку выше в рейтинге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:30

Из-за погоды в Монреале начало матча сдвинуто уже на 20.00 мск. Будем ждать.

19:00

По последней информации, матч начнется около 19.35 мск.

18:55

Победитель этого матча во втором круге сыграет с победителем встречи хорвата Марина Чилича (13-й сеяный) с другим хорватом Борной Чоричем (заявленным по сохраненному рейтингу). Ну а дальше в третьем круге можно попасть на вторую ракетку соревнования испанца Карлоса Алькараса.

18:50

Жребий в первом круге для этой пары вышел действительно непростым. Серундоло занимает сейчас 27-е место в рейтинге, Хачанов располагается на 28-й позиции. При этом друг с другом они ни разу не встречались. Хотя букмекеры считают фаворитом россиянина, причем относительно явным.

18:45

Хардовый «Мастерс» в Канаде по очереди проходит в Монреале и Торонто, в этом году очередь первого. Первым сеяным здесь является россиянин Даниил Медведев, который также занимает лидирующую позицию в мировом рейтинге АТР. Кроме того, заявлены и Андрей Рублев с Асланом Карацевым.

18:40

На National Bank Open или же Открытом чемпионате Канады по теннису в Монреале в первом круге встречаются аргентинец Франсиско Серундоло и россиянин Карен Хачанов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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