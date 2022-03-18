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Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE

Футбол. Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. ОНЛАЙН

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В Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проходит жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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14:12

Первый матч дома в третьей паре проведет испанский «Вильярреал».

14:12

«Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания). Мадридцы выбили на предыдущей стадии английский «Манчестер Юнайтед». И снова приедут в этот же город!

14:11

Теперь Сильвестр вытаскивает английский «Манчестер Сити». Команды, которые вытаскивают первыми, первый матч в противостояниях проводят дома.

14:10

А вот и соперник. Первая четвертьфинальная пара: «Челси» (Англия) — «Реал Мадрид» (Испания). Они играли в полуфинале в прошлом году. И тогда победил «Челси», а потом взял и трофей.

14:10

Первым Сильвестр вытаскивает шар, в котором бумажка с надписью «Челси».

14:08

Француз выбран, потому что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в Париже на «Стад де Франс». 1/8 жеребьировал Андрей Аршавин, потому что главный матч турнира должен был пройти в Санкт-Петербурге. Однако ситуация на Украине все поменяла.

14:05

Как и всегда, жеребьевка начинается с вступительной части и представления той бывшей звезды футбола, кто будет доставать шарики с названиями команд. В этот раз таковым будет французский экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр.

14:00

В четвертьфинал вышли «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания).

13:55

Начнут жеребьевку с Лиги чемпионов. Напомним, что при жеребьевке 1/8 финала главного клубного турнира Европы случилась заминка, из-за которой потом процедура была проведена заново. Сегодня, наверняка, уже обойдется без эксцессов.

13:50

Российских клубов, напомним, в еврокубках уже не осталось. Правда, последний участник от РПЛ «Спартак» никому так и не проиграл. В 1/8 финала Лиги Европы он должен был играть с немецким «РБ Лейпциг», однако УЕФА отстранил все команды из России от своих турниров из-за конфликта на Украине. Тем не менее евросезон продолжается, и сегодня станут известны все участники четвертьфиналов.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! В Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проходит жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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