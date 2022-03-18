Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE

13:50

Российских клубов, напомним, в еврокубках уже не осталось. Правда, последний участник от РПЛ «Спартак» никому так и не проиграл. В 1/8 финала Лиги Европы он должен был играть с немецким «РБ Лейпциг», однако УЕФА отстранил все команды из России от своих турниров из-за конфликта на Украине. Тем не менее евросезон продолжается, и сегодня станут известны все участники четвертьфиналов.