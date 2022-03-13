Россиянин Анкалаев сражается с мощным бразильцем в главном поединке UFC. LIVE

03:33

Третий раунд. Устали бойцы, чуть подсели. Но снова пытается перевести Силва соперника на канвас, но отличная защита у Перейры, быстро выходит он из-под прессинга. Силва проводит мощный лоу-кик, теснит соперника к сетке. Меняются бойцы, теперь Перейра контролирует — но достаточно быстро меняются положения у спортсменов. Очень хорошая защита у обоих. Отличное колено проходит у Перейры, а Силва выцеливал апперкот. Бросает силовые удары Перейра, и сейчас Силве очень тяжело, кажется, что поплыл он. Ряд тяжелых ударов проводит Перейра, и вынужден стоять Силва, пытается сопротивляться, но оказывается на канвасе, вновь пропуская ряд ударов. Пропускает много Силва, но бросается вперед раз за разом. Тащит он соперника в борьбу, но сил уже очень мало. А следом апперкотом попадает Силва, но ряд ответных ударов пропускает. Невероятный поединок, просто невероятный.