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Россиянин Анкалаев сражается с мощным бразильцем в главном поединке UFC. LIVE

UFC Fight Night 203. Сантос — Анкалаев. ОНЛАЙН

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В Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night 203, главным событием которого является встреча россиянина Магомеда Анкалаева и знаменитого бразильца Тиагу Сантоса. Дагестанский боец близок к титульному поединку UFC, но для этого нужно одолеть сегодняшнего соперника по прозвищу Молот. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
04:12

Называют имя победителя — Халил Раунти!

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100%
04:10

По первому раунду было видно, что Раунтри выглядел немногим лучше своего соперника, а второй раунд просто размазал Роберсона — не было у него практически никаких шансов.

04:10

Второй раунд. И снова очень активное начало! Раунтри бросается вперед, начиная избивать соперника. Просто град ударов наносит Халил по Роберсону, попытался он сопротивляться, но никак не сумел он отразить эту мощнейшую атаку. Досрочно завершен бой!

04:08

Первый раунд. Сразу же начали активно бойцы, ряд серьезных ударов проходит у обоих. Обмениваются они лоу-киками, раздергивают друг друга. Неплохо через руку атакует Раунтри, но отлично реагирует коленом Роберсон. Поджимает Халил соперника к сетке, но Карл отвечает. Очень плотные удары ногами у обоих. Подхватывает ногу Раунтри, но не идет на соперника, позволяя ему подняться. В стойке идет борьба. Раунтри постоянно нависает над соперником, оказывает давление, но не такой уж активный раунд, каким было начало. Сдвоенный бросает Халил, а Карл неплохо пробил ногой в сторону печени.

04:01

Представляют бойцов.

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100%
03:55

Халил Раунти против Карла Роберсона — именно такое противостояние нас ждет дальше.

03:50

Объявление победителя!

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100%
03:49

Действительно, нечто невероятное — первые две минуты Маккинни Добера избивал, но вытерпел Дрю, в итоге подловив соперника и забрав победу.

03:48

Первый раунд. С первых секунд рванул вперед Маккинни, нанес ряд сильнейших ударов, свалил на канвас, но добить сразу не удалось. Добер буквально выжил и начал отвечать, хотя пропустил он несколько ударов в голову. Весь арсенал выплескивает на своего оппонента Маккинни, переводит он на канвас соперника, удерживая контроль. Отбивается Добер, но Теренс работает сверху. Поднимаются на ноги оба бойца, и очень активно работает ногами Маккинни, однако он устал — Добер перехватывает инициативу, резко начинает бить, добивая своего соперника, и досрочно заканчивает этот бой! Невероятно!

03:43

Идет представление бойцов.

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100%
03:40

Следующий бой у нас — Дрю Бобер против Торренса Маккинни.

03:35

Единогласным решением судей победу одерживает Перйера. Вполне заслуженно!

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100%
03:33

Третий раунд. Устали бойцы, чуть подсели. Но снова пытается перевести Силва соперника на канвас, но отличная защита у Перейры, быстро выходит он из-под прессинга. Силва проводит мощный лоу-кик, теснит соперника к сетке. Меняются бойцы, теперь Перейра контролирует — но достаточно быстро меняются положения у спортсменов. Очень хорошая защита у обоих. Отличное колено проходит у Перейры, а Силва выцеливал апперкот. Бросает силовые удары Перейра, и сейчас Силве очень тяжело, кажется, что поплыл он. Ряд тяжелых ударов проводит Перейра, и вынужден стоять Силва, пытается сопротивляться, но оказывается на канвасе, вновь пропуская ряд ударов. Пропускает много Силва, но бросается вперед раз за разом. Тащит он соперника в борьбу, но сил уже очень мало. А следом апперкотом попадает Силва, но ряд ответных ударов пропускает. Невероятный поединок, просто невероятный.

03:27

Второй раунд. Достаточно активно начинают второй раунд бойцы. Попытался пробить через руку Силва, но не получилось. Активно работают и ногами, и руками, Силва меняет стойки, а Перейра проверяет живот соперника. Ряд сильных ударов пропускают оба. Силва вновь переводит соперника на канвас, но Перейра достаточно быстро и относительно легко поднимается на ноги. Впрочем, Бруно продолжает удерживать его у сетки. Бой на несколько секунд возвращается в центр октагона, но Силва активно придавливает соперника к сетке снова. Но тоже быстро выходит Перейра. Снова идет серия ударов с обеих сторон. Очень много лоу-киков сейчас у обоих бойцов. Поскользнулся в концовке Силва, но секунды оставались, ничего не сумел выжать их эпизода Перейра.

03:20

Первый раунд. Перейра начинает сразу действовать ногами в стойке, однако бойцы не торопятся сокращаться дистанцию. Силва, в свою очередь, включает в работу руки. Быстро передвигаются спортсмены по октагону. Выцеливают жесткие удары соперники, пытаясь попасть по сопернику. Сокращают бойцы расстояние, и оба начинают включать колени и ноги. Идет встречная работа, при этом Перейра пытается держать дистанцию, а Силва — наоборот, сокращать ее. Силва делает тейк-даун, но Перейра прихватывает соперника за шею одной рукой — это пока не опасно. Бруно пытается блокировать своего соперника, отличное колено прилетело в тело, но Перейра отлично проводит защиту и выходит из-под прессинга. На последних секундах отличную жесткую серию проводит Перейра.

03:15

В октагоне бойцы, скоро начинаем!

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100%
03:10

А вот так выглядит основной кард со всеми боями.

Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев;

Марлон Мораес — Ядон Сонг;

Содик Юсуф — Алекс Касерес;

Халил Роунтри — Карл Роберсон;

Дрю Добер — Теренс Маккини;

Алекс Перейра — Бруно Силва.

03:05

Первый поединок начнется примерно в 03.15 по московскому времени — сразятся Алекс Перейра и Бруну Силва.

03:00

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night 203. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев основного карда.

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