Начать с победы: Рублев против Маджера. LIVE

Агрессивен Андрей на второй подаче Маджера, но итальянец смог в розыгрыше в самый угол корта перевести. Красиво — 15:15.
Классно Маджер действует после приема второй подачи. В итоге выходит к сетке и гасит свечу, которой Рублев пытался его обвести — 15:30.
Рублев выходит на подачу в начале третьей партии и не попадает первым мячом. Но это не мешает ему быстро выбить Маджера из корта в розыгрыше со второй и аккуратно уложить мяч в свободное пространство — 15:0.
По всем статьям Рублев переигрывает своего соперника сегодня пока. О чем тут говорить — меньше получаса длилась вторая партия!
А теперь первого мяча нет, и под прессом Рублева Маджер быстро бьет в сетку — 15:40, два сет-пойнта на чужой подаче у Андрея.
Маджер принял вторую подачу, повел розыгрыш в атаке, но завершил неточным смэшем с хафкорта из не очень удобного положения — 30:0.
Хотел еще один эйс положить Джанлука, но не попал, а после второй подачи россиянин его опять переиграл — 4:2, и во втором сете повел Рублев с брейком.
И снова давит Рублев после приема. Пытается слайсом положить мяч в корт Маджер, но не попадает — 15:40, двойной брейк-пойнт!
На мощь Маджера Рублев отвечает своей. В итоге силовой розыгрыш увидели зрители. Он был продолжительным и закончился смэшем россиянина у сетки. 28 ударов — 15:30.
Маджер летит к сетке с первой подачи, атакует, но едва не проигрывает очко. Чуточку не попадает Рублев в заднюю линию — 15:0.
Ох, Рублев после приема с хафкорта пробивал виннерс с форхенда, но попал чуточку в коридор — 15:15.
Мощно играет от задней линии Маджер после второй подачи Андрея и в итоге забивает виннерс — 40:15.
Завязывается обмен ударами на подаче Рублева, но итальянец в итоге не попадает и что-то громко спрашивает у своего бокса. Явно недоволен игрой — 15:0.
Пока все очень просто для Рублева складывается. Маджер мощно начал, но быстро проиграл свою подачу. Правда, затем был обратный брейк, но после него итальянец смог еще только раз удержать свою подачу, отдав в концовке партии россиянину четыре гейма подряд.
В ноги принимает первую подачу Рублев, и Маджер не поднимает над кортом — 6:3, первый сет за Андреем.
Снова нет первой подачи, а с приема второй Рублев становится хозяином положения — меньше, первый в матче сет-пойнт у россиянина!
А вот в розыгрыше со второй подачи Рублев ставит Маджера в безвыходное положение довольно быстро — 30:30.
Легко разводит соперника и мяч по разным сторонам россиянин после классной первой подачи — 40:0.
Пытается Маджер атаковать второй мяч на подаче Андрея, но оказывается в обороне, так россиянин еще и шикарную линию с форхенда дает — 30:0.
Нет первой подачи. Вторая неприятная, и после приема Андрея Маджер решает сразу же атаковать по прямой двуручным бэкхендом. Это ошибка, потому что мяч летит в сетку — 4:3, россиянин снова повел с брейком.
С трудом принимает Рублев первую, но итальянец возвращает в ту же точку, ловя россиянина на противоходе — 30:15.
А вот здесь все четко делает Андрей, создавая себе пространство и забивая форхендом по прямой в открытый корт — 15:15.
Не попадает Рублев первой подачей, и это становится ошибкой, поскольку Маджер в розыгрыше со второй давит и успешно — 0:15.
И снова Маджер неудобно подает вторую, быстро выигрывая розыгрыш после попадания Рублева в сетку — 2:3.
Высоко отскакивает мяч после второй подачи Маджера, Рублев с трудом принимает, оказывается в трудном положении и не справляется со следующим ударом — 40:30.
Снова Рублев агрессивен на приеме, ставит оппонента в неудобное положение глубоким слайсом, и Маджер не попадает в корт — 0:30.
Укоротил Маджер после приема Андрея, но это было ошибкой — Рублев догнал и забил мимо соперника. 0:15.
Не прошел первый мяч, а после второго Маджер опять завязал борьбу, забрал инициативу и в итоге продавил россиянина мощью — 0:40, три шанса на обратный брейк.
На подачу вышел Рублев, но Маджер провел агрессивный розыгрыш с приема, в итоге выскочил к сетке, заставил Андрея обводить, и тот не попал — 0:15.
Отличный прием Рублева, и Маджер снова не справляется в розыгрыше — 2:1, с брейком сразу же повел россиянин!
И снова россиянин переигрывает оппонента в завязавшемся обмене ударами — 30:40, первый брейк-пойнт.
Затяжной получился розыгрыш, но закончился успешно для Джанлуки, который удержал свою подачу на старте матча — 0:1.
Наш матч по расписанию значится вторым запуском на второй по значимости корте теннисного центра в Мельбурне — Margaret Court Arena. В первой по расписанию встрече шведка Ребекка Петерсон только что справилась с сопротивлением вернувшейся в тур и получившей wild card австралийке Дарьи Савилль (Гавриловой) — 6:2, 6:3. Так что скоро и Рублев с Маджером начнут.
24-летний Рублев является пятой ракеткой мира и одним из фаворитов турнира. 27-летний Маджер занимает 63-е место в рейтинге АТР. Соперники никогда не встречались друг с другом раньше.