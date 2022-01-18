Начать с победы: Рублев против Маджера. LIVE

04:40

Наш матч по расписанию значится вторым запуском на второй по значимости корте теннисного центра в Мельбурне — Margaret Court Arena. В первой по расписанию встрече шведка Ребекка Петерсон только что справилась с сопротивлением вернувшейся в тур и получившей wild card австралийке Дарьи Савилль (Гавриловой) — 6:2, 6:3. Так что скоро и Рублев с Маджером начнут.