Не фоне победной эстафеты: Логинов выиграл серебро пасьюта на Кубке мира. LIVE

Итак, за несколько недель до старта Олимпийских игр эта гонка внушает весомый оптимизм в выступление российских спортсменов. Александр Логинов поднялся на второй личный подиум в этом сезоне, практически блестяще проведя свою стрельбу, допустив лишь один промах. Очень хорош был и Максим Цветков, и если бы не два смазанных выстрела на заключительной стойке, мог бы бороться за медали.
Цветков врывается в десятку лучших все-таки! Девятый он, и все еще так обидно за два промаха на последнем рубеже, которые лишили его борьбы за медали.
Смольский финиширует третьим. Француз на финише целует свою желтую майку лидера, и тепло поздравляют друг друга призеры этой гонки. Ух!
Дестье выходит на четвертое место, а Логинов сокращает отставание от француза 13 секунд, но хватит тому запаса.
Есть просвет между Логиновым и Смольским, но очень опасен белорус, наседает он на пятки сопернику.
Атакует Стролля Логинов и выходит на вторую позицию! Опасен Смольский, который вырывается на третье место. Три секунды между ними.
С 32-го места Логинов ворвался в тройку и борется за медаль. А Фийон-Майе спокойно идет первым.
Самуэльссон мажет дважды, у Лессера один промах. А вот Логинов стреляет чисто и уходит третьим!
Фийон-Майе подходит в гордом одиночестве к заключительной стойке, мажет один раз, но его время может позволить этот круг. Он уже убегает, а соперники только подходят. С победителем, кажется, все ясно.
Цветков пятый, Логинов восьмой, но борьба за медали очень плотная — буквально несколько секунд между биатлонистам. А Фийон-Майе очень уверенно лидирует.
Почти в одно время подходят к гонке немец и француз. Фийон-Маей работает быстрее и надежнее, он стреляет чисто, а вот Доль идет на два круга.
Логинов сейчас лидерам проигрывает около 40 секунд. очень плотно идет эта группа преследования. Там и Самуэльссон, и Цветков.
Пока первая тройка выглядит так — Доль, Фийон-Майе, Лессер. Логинов уступил четвертое место Самуэльссону, Цветков — девятый.
Логинов и Цветков закрывают чисто оба! Рядом они, убегают. Логинов сейчас четвертый, Цветков — девятый.
Доль стреляет на втором огневом рубеже чисто и убегает снова вперед, Фийон-Майе тоже закрывает без промахов.
Доль все еще первый, в девяти секунд от него Фийон-Майе. Логинов отыграл еще несколько позиций, девятый сейчас, Цветков — 12-й.
Действительно, очень плотно идут биатлонисты, судьи даже будут вычитать секунды у спортсменов, которые они потеряли, пока ожидали на рубеже.
Так! Цветков и Логинов стреляют чисто, у Серохвостова, Поварницына и Халили — по одному промаху.
Фийон-Майе мажет на первом огневом рубеже, а вот Доль стреляет чисто, и теперь он возглавляет гонку.
Цветков перешел на 20-е место, Логинов отыграл девять секунд, но чуть сложно Серохвостову, проиграл он пару позиций.
Начался мужской пасьют! Ушел на дистанцию француз. Практически сразу за ним уходит в гонку немец.
Первым стартует француз Кентен Фийон-Майе, второй — немец Бенедикт Доль, а замыкает тройку лидеров белорус Антон Смольский.
Всего в гонке примут участие пять российских спортсменов. Все стартуют за пределами топ-20. Максим Цветков уйдет на дистанцию 21-м, Даниил Серохвостов – 23-м, Александр Поварницын – 31-м, Александр Логинов – 32-м, Карим Халили – 35-м.