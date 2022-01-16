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Gazeta.Ru
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Спорт

Не фоне победной эстафеты: Логинов выиграл серебро пасьюта на Кубке мира. LIVE

Француз Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на шестом этапе Кубка мира

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В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге мужчины бегут гонку преследования 12,5 км. Россияне, выигравшие накануне эстафетную гонку, стартуют за пределами первой 20-ки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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17:25

Итак, за несколько недель до старта Олимпийских игр эта гонка внушает весомый оптимизм в выступление российских спортсменов. Александр Логинов поднялся на второй личный подиум в этом сезоне, практически блестяще проведя свою стрельбу, допустив лишь один промах. Очень хорош был и Максим Цветков, и если бы не два смазанных выстрела на заключительной стойке, мог бы бороться за медали.

17:19

Серохвостов приходит 17-м, Халили — 30-м, Поварницын — 41-й.

17:18

Цветков врывается в десятку лучших все-таки! Девятый он, и все еще так обидно за два промаха на последнем рубеже, которые лишили его борьбы за медали.

17:17

Смольский финиширует третьим. Француз на финише целует свою желтую майку лидера, и тепло поздравляют друг друга призеры этой гонки. Ух!

17:16

ЛОГИНОВ ПРИХОДИТ ВТОРЫМ! ГЕРОЙ!

17:16

Все! Кентен Фийон-Майе первый!

17:15

Дестье выходит на четвертое место, а Логинов сокращает отставание от француза 13 секунд, но хватит тому запаса.

17:15

Есть просвет между Логиновым и Смольским, но очень опасен белорус, наседает он на пятки сопернику.

17:14

Цветков идет 11-м, борется он за десятку лидеров.

17:13

Атакует Стролля Логинов и выходит на вторую позицию! Опасен Смольский, который вырывается на третье место. Три секунды между ними.

17:12

С 32-го места Логинов ворвался в тройку и борется за медаль. А Фийон-Майе спокойно идет первым.

17:12

Серохвостов стреляет чисто!

17:11

У Цветкова два промаха, так жаль...

17:11

Самуэльссон мажет дважды, у Лессера один промах. А вот Логинов стреляет чисто и уходит третьим!

17:10

Фийон-Майе подходит в гордом одиночестве к заключительной стойке, мажет один раз, но его время может позволить этот круг. Он уже убегает, а соперники только подходят. С победителем, кажется, все ясно.

17:08

У Халили, кстати, на третьем огневом рубеже еще один промах.

17:07

Цветков пятый, Логинов восьмой, но борьба за медали очень плотная — буквально несколько секунд между биатлонистам. А Фийон-Майе очень уверенно лидирует.

17:05

Поварницын стреляет с одним промахом.

17:05

Серохвостов мажет, а Логинов после круга — восьмой.

17:04

Логинов мажет одним выстрелом, а вот Цветков стреляет чисто! Как и Лессер, и Самуэльссон.

17:04

Почти в одно время подходят к гонке немец и француз. Фийон-Маей работает быстрее и надежнее, он стреляет чисто, а вот Доль идет на два круга.

17:03

Логинов сейчас лидерам проигрывает около 40 секунд. очень плотно идет эта группа преследования. Там и Самуэльссон, и Цветков.

17:01

Пока первая тройка выглядит так — Доль, Фийон-Майе, Лессер. Логинов уступил четвертое место Самуэльссону, Цветков — девятый.

17:00

Невероятно плотная борьба сейчас в первой десятке, да и в целом в гонке.

16:59

Серохвостов стреляет чисто, Поварницын тоже без промахов, Халили — с одним промахом.

16:58

Логинов и Цветков закрывают чисто оба! Рядом они, убегают. Логинов сейчас четвертый, Цветков — девятый.

16:57

Доль стреляет на втором огневом рубеже чисто и убегает снова вперед, Фийон-Майе тоже закрывает без промахов.

16:56

Доль все еще первый, в девяти секунд от него Фийон-Майе. Логинов отыграл еще несколько позиций, девятый сейчас, Цветков — 12-й.

16:55

Действительно, очень плотно идут биатлонисты, судьи даже будут вычитать секунды у спортсменов, которые они потеряли, пока ожидали на рубеже.

16:54

Логинов уходит с дистанции 11-м, Цветков — 13-м. Очень достойно, главное, не сдать дальше.

16:52

Так! Цветков и Логинов стреляют чисто, у Серохвостова, Поварницына и Халили — по одному промаху.

16:52

Настолько плотно идут биатлонисты, что не хватает мишеней.

16:51

Фийон-Майе мажет на первом огневом рубеже, а вот Доль стреляет чисто, и теперь он возглавляет гонку.

16:50

Цветков перешел на 20-е место, Логинов отыграл девять секунд, но чуть сложно Серохвостову, проиграл он пару позиций.

16:49

Очень тяжелые подъемы есть на протяжении всей трассы.

16:47

Достаточно плотно идут спортсмены, вполне реально сегодня навязать борьбу соперникам.

16:47

Поварницын, Логинов и Халили стартовали.

16:46

Цветков и Серохвостов стартовали, несколько секунд у них разница.

16:45

Начался мужской пасьют! Ушел на дистанцию француз. Практически сразу за ним уходит в гонку немец.

16:40

Первым стартует француз Кентен Фийон-Майе, второй — немец Бенедикт Доль, а замыкает тройку лидеров белорус Антон Смольский.

16:35

Всего в гонке примут участие пять российских спортсменов. Все стартуют за пределами топ-20. Максим Цветков уйдет на дистанцию 21-м, Даниил Серохвостов – 23-м, Александр Поварницын – 31-м, Александр Логинов – 32-м, Карим Халили – 35-м.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Начало запланировано на 16:45 по московскому времени.

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