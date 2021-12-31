Снова серебро: Большунов не догнал Клэбо в масс-старте на «Тур де Ски»

Первая восьмерка выглядит так: 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Александр Большунов (Россия)
3. Шюр Рете (Норвегия)
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
5. Франческо де Фабиани (Италия)
6. Калле Халварссон (Швеция)
7. Клеман Парисс (Франция)
8. Уго Лапалю (Франция)
Итак, предпоследняя отсечка перед окончанием гонки! Большунов — первый! Держаться, Саша!
Чуть больше пяти километров осталось до финиша, Большунов начинает разрывать толпу и старается оторваться от преследователей.
Тем временем по стране начал шагать Новый год! Уже десять минут как жители Камчатского края живут в 2022-м! Поздравляем!
А так выглядит стартовая десятка: 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия)
3. Эрик Валнес (Норвегия)
4. Ииво Нисканен (Финляндия)
5. Александр Большунов (Россия)
6. Иван Якимушкин (Россия)
7. Федерико Пеллегрино (Италия)
8. Франческо де Фабиани (Италия)
9. Александр Терентьев (Россия)
10. Денис Спицов (Россия)
Напомним, что за Россию выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.