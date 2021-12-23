Битва за Олимпиаду: Семененко стал лидером, Коляда сорвал аксель, Самарин упал и разбил лицо

Спасибо парням огромное за то, что все катались с чувством, допускали минимум ошибок и приятно удивили стабильностью и высоким уровнем. Было супер!
Произвольная программа состоится завтра, в пятницу, в 15.15 мск.
Интервью Макара Игнатова, который стал третьим по итогам короткой программы:
«Не очень доволен своим прокатом, можно было лучше. Были помарки на выездах, чувствовалась нервозность. Мой тренер Евгений Рукавицын сказал, что надо дать мне по башке за каскад. Так и есть (смеется).
Зато третье место в короткой будет не так сильно на меня давить перед произвольной программой? Я уже немножко задавлен тем, что это предолимпийский чемпионат России (улыбается). А так мои планы — грандиозно чисто кататься.
Моя семья и девушка сейчас присутствуют на арене. Я спокойно отношусь к этому. Сам я волнуюсь, и у меня уже не хватает сил думать о том, кто сидит на трибунах, а кто нет. Все силы направляю на лед».
Интервью лидера по итогам короткой программы Евгения Семененко в эфире Первого канала:
«Я очень рад, что короткая программа сложилась таким образом. Это лишь второй чемпионат России для меня. Очень понравилась поддержка публики. Спасибо тренерам, которые помогли выступить так хорошо, спасибо моей семье, хотя они сегодня не были на трибуне: я не хочу, чтобы они лишний раз переживали (улыбается).
Я обыграл таких опытных фигуристов, как Самарин и Алиев? Ну, это только короткая программа, впереди еще произвольная, и нам всем нужно настраиваться на нее (улыбается).
Я тренируюсь в этом ледовом дворце? Да, только на другом катке. Добавляет ли это мне ответственности? Нет, все одинаково, потому что ответственность должна быть на любом турнире в любых обстоятельствах.
Какая у меня цель на этот чемпионат России? Не буду говорить эту мечту, а то не сбудется (смеется)».
Анисимову удался хорошо только финальный элемент — каскад тройной лутц + тройной тулуп. Слишком разволновался парень.
И сразу же еще одна подобная ошибка — Андрей показал лишь двойной аксель вместо тройного. Но этот прыжок будет засчитан, поскольку в нем 2,5 оборота.
Эх, Анисимов скрутил лишь двойной сальхов вместо четверного — от страха слишком рано раскрылся в воздухе. Этот элемент не будет засчитан — двойные запрещены у мужчин.
Закрывает прокаты мужчин в короткой программе Андрей Анисимов из Москвы, ученик Виктории Буцаевой. Он катается под «Мелодраму» (Андреа Бочелли).
Оценка Игнатова за короткую программу — 95,84 балла. Третье место на данный момент.
За вращения судьи ставят Макару четвертый уровень, только за дорожку — третий. Это было впечатляюще.
Макар Игнатов выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Финальный тройной аксель сделан! Все прыжки есть. Игнатов поборется за лидерство в короткой программе!
Есть каскад четверной тулуп + тройной тулуп! Только на выезде со второго прыжка возникли некоторые сложности, так что судьи сняли 0,63 балла.
Изумительный по красоте четверной риттбергер исполнен чисто!
Макар Игнатов выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим выступает серебряный призер прошлого чемпионата России Макар Игнатов. Он катается под стильный блюз Iron Sky (Paolo Nutini).
Часть вращений выполнены на третий уровень, как и дорожка шагов.
Владислав Дикиджи выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
В концовке Дикиджи исполнял каскад тройной лутц + тройной тулуп — все прыжковые элементы исполнены. Радует, что мы увидели прокат без падений, «бабочек» и других грубых ошибок.
Владислав Дикиджи выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Дикиджи исполняет четверной сальхов и тройной аксель с одинаковой мелкой помаркой — его ведет в сторону на приземлении, но фигурист умудряется выправить выезд и не упасть. Видимо, на обоих прыжках были недокруты.
Владислав Дикиджи выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Оценка Коляды за короткую программу — 94,26 балла. Даже без целого элемента Михаил получает очень хорошие оценки — настолько высок уровень.
Все остальные элементы Коляда исполнил чистейшим образом — все вращения и дорожка на четвертый уровень. Выглядело это очень впечатляюще. Но сорванный элемент все портит. Алексей Мишин стоит чернее тучи.
Михаил Коляда выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Да что ж такое! Коляда сделал «бабочку» на тройном акселе — скрутил лишь одинарный, за который получит ноль баллов, так как одинарные у мужчин запрещены. Все шло так хорошо...
Четверной тулуп — есть! Судьи прибавили аж 3,66 балла бонусами за качество исполнения. Такими щедрыми они сегодня еще не были.
Михаил Коляда выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Коляда скрутил каскад четверной сальхов + тройной тулуп! Только на выезде со второго прыжка его чуть-чуть повело в сторону, но фигурист спокойно спас выезд.
Михаил Коляда выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Савосин скользит легко и изящно на огромной скорости. Наблюдать за его программой одно удовольствие. Если бы не то падение...
Ох, как больно! Роман долго готовился к финальному четверному сальхову, но в итоге сильно недокрутил и врезался в лед «пятой точкой»...
Спокойно и уверенно показал каскад четверной тулуп + тройной тулуп.
Роман Савосин выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим выступает москвич Роман Савосин. Он катается под Angie (The Rolling Stones).
Все вращения — на четвертый уровень, дорожка шагов — на третий. Почти все идеально. Красавчик!
А как характерно откатал страстную дорожку шагов — показал настоящие чувства!
И финальный тройной аксель Семененко исполнил! Правда, на выезде низковато присел, но все же спас выезд. Помарки было почти незаметно.
Евгений Семененко выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Сольный четверной сальхов — идеально!
Евгений Семененко выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Четверной тулуп + тройной тулуп исполнен прекрасно!
Евгений Семененко выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Открывает выступления заключительной разминки ученик Алексея Мишина — петербуржец Евгений Семененко, который катается под вкрадчивую мелодию What Is About Her (Nadim Naaman).
Началась разминка третьей группы участников — Семененко, Савосина, Коляды, Дикиджи, Игнатова и Анисимова.
Интервью Алексея Ерохова в эфире Первого канала:
«Какие планы на этот чемпионат? Я хотел бы откатать чисто обе программы. С короткой уже справился, дело осталось за малым. И, конечно, хотел бы попасть в состав сборной России по итогам этого турнира.
В произвольной программе я планирую прыгать три четверных и тройной аксель. Один из четверных — риттбергер. Я весь сезон его тренирую.
Четверные лутц и флип? Я их давно не тренировал, поэтому пока не исполняю.
Держу ли в голове мысль, что могу поехать на Олимпийские игры? Я буду очень рад, если попаду, но пока задача одна — чисто выступать».
Интервью Марка Кондратюка в эфире Первого канала:
«Поддержка публики в Петербурге помогает, заряжает. Вдохновляет не ехать спокойно и расслабленно, а докатывать программу до конца — по эмоциям, по шагам.
Я обыграл Самарина в короткой программе? Не боюсь последствий, мы дружим (смеется). К тому же все еще может поменяться. Но если я проиграю своим друзьям, то мне будет не столь обидно, я буду в каком-то смысле рад.
Какие у меня планы на чемпионат России? Давайте я завтра прокатаю программу, и там уже будет видно. Пока без лишних слов.
Что буду делать до произвольной программы? Чаще всего люди отдыхают. А я могу и в музей сходить, и погулять. Так что — как получится (улыбается). Я был в Питере много раз. Сходил бы в Музей современного искусства, знаю, что тут есть «Эрарта».
Александр Самарин дал небольшое интервью на Первом канале:
«Кровь на лице? Драматизировать сильно не надо. Немного рассек подбородок, но быстро заклеили. Думаю, завтра еще в пластыре покатаюсь.
Каково выступать первым? Я однажды уже закрывал чемпионат России, теперь пришло время его открыть (смеется). Единственное, что напрягло, — это очень ранняя тренировка.
Кто мой главный конкурент за попадание на Олимпийские игры? Не хотелось бы банально отвечать, что типа я сам себе конкурент. Но других ребят я правда не рассматриваю как соперников, поскольку у нас индивидуальный вид спорта, и все зависит от твоих действий. Главное — выполнить свою работу, и все будет хорошо».
Сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а затем мы увидим выступление финальной группы участников — Семененко, Савосина, Коляды, Дикиджи, Игнатова и Анисимова.
Да что ж такое! Ученик Тутберидзе упал с двух прыжков подряд — четверной тулупа и тройного акселя. Естественно, он потерял каскад, и теперь явно наберет меньше всех баллов.
Следующим выступает Егор Рухин из группы Тутберидзе. Он катается под величественную композицию En Aranjuez Con Su Amor.
Оценка Кондратюка за короткую программу — 97,77 балла. Это новый лидер таблицы! Браво!
«Это какая-то новая постановка?» — шутит тренер Кондратюка Светлана Соколовская.
«Как всегда», — с улыбкой отвечает Марк. Видимо, что-то поменял в программе по ходу выступления.
Единственное: Марк сделал каскад не 4-3, как планировал, а 4-2. В остальном все было супер. Даже все вращения на четвертый уровень.
Марк так зажег под восточные барабаны в дорожке шагов, что судьи поставили максимальный, четвертый уровень, что большая редкость!
ДА! Каскад четверной сальхов + двойной тулуп во второй половине программы исполнен! Кондратюк, браво!
Марк Кондратюк выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Тройной аксель — сделано! А значит, Кондратюк оставил каскад на вторую половину программы, где получит за него +10% бонусами к базовой стоимости, потому что в конце выступления исполнять элементы сложнее.
Марк Кондратюк выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Четверной тулуп — чисто!
Марк Кондратюк выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим выступает Марк Кондратюк. Он катается под саундтрек к сериалу «Великолепный век».
Оценка Яблокова за короткую программу — 85,40 балла. Судьи нашли недокрут на риттбергере, снизили оценку за каскад, оценили дорожку лишь на третий уровень. В общем, срезали оценку достаточно сильно.
И финальный тройной аксель исполнен чисто! Зрители аплодируют Яблокову уже половину номера — настолько зажигательно отрывается этот юноша на льду под развеселую музыку. Мы уже соскучились по ярким нелиричным прокатам.
Было опасно! Яблоков с трудом выехал с четверного тулупа и лишь после паузы присоединил к нему тройной тулуп, так что судьи снизят немного баллы.
Следующим выступает москвич Илья Яблоков. Он катается под энергичную композицию клавишных Born To Play Reprise Джона Батиста.
Вау, а теперь Лутфуллин поразил в самом положительном смысле — он исполнил каскад четверной сальхов + тройной риттбергер! Прицепить такой неудобный риттбергер к четверному — дорогого стоит. Причем по плану он должен был присоединять риттбергер к тулупу, но из-за падения с того прыжка пришлось импровизировать и делать каскад с четверным сальховом.
Следующим выступает петербуржец Глеб Лутфуллин из группы Алексея Мишина. Он катается под Black Earth (Fazil Say).
Даниелян показал невероятно красивую, скоростную и элегантную дорожку шагов под страстные испанские мотивы — настоящий Дон Жуан! Судьи оценили ее на максимальный, четвертый уровень — такого сегодня еще не было.
Артур Даниелян выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Фух, с финальным тройным акселем Артур справился.
Артур Даниелян выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Есть каскад четверной сальхов + тройной тулуп!
Артур Даниелян выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим выступает вице-чемпион Европы Артур Даниелян. Он катается под композицию из музикла «Дон Жуан».
Кирилл выглядит очень зажатым — особенно для программы под такую зажигательную публику, где нужно уверенно забирать публику и покорять ее. Но юного спортсмена можно понять — нервы сейчас колоссальные. Перед такой большой публикой и на таком большом турнире он никогда не выступал.
Сарновский показал чистый тройной флип. Похоже, четверными прыжками фигурист пока не может порадовать. Ну, все еще впереди.
На льду — дебютант чемпионата России, 15-летний ученик академии Плющенко Кирилл Сарновский. Он выступает под Come Together (The Beatles).
На разминке — вторая группа участников: Сарновский, Даниелян, Лутфуллин, Яблоков, Кондратюк и Рухин.
Алиев раздраженно ударил кулаком воздух после завершения программы. Все понимает фигурист. Только что его шансы на Олимпиаду рухнули вниз.
Ох, как жаль! Вместо тройного акселя Алиев скрутил лишь одинарный — слишком рано раскрылся в воздухе, это «бабочка». Таким образом, он полностью потеряет оценку за элемент, так как одинарные у мужчин исполнять нельзя, они не засчитываются.
Вторым элементом Дмитрий показал тройной лутц. Вообще в заявке стоял четверной, но, видимо, фигурист решил не рисковать.
Каскад четверной тулуп + тройной тулуп — чисто! Судьи добавили 2,38 балла бонусами за качество исполнения.
Замыкает выступления первой разминки чемпион Европы Дмитрий Алиев. Он катается под лиричную композицию Piligrims On A Long Journey.
Оценка Ковалева за короткую программу — 87,14 балла. Ниже всех на данный момент, хотя прокатался чисто. Судьи нашли недокрут на четверном тулупе.
Тройной аксель — есть! Ковалев исполнил все прыжки чисто. Какое же это удовольствие — видеть прокат мощного, высокого одиночника практически идеальным. Браво!
Артем Ковалев выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Какая оригинальная и энергичная дорожка шагов у Ковалева — в боевом восточном стиле. Жаль, что судьи не увидели сложности — поставили только второй уровень за эту дорожку.
Очень красиво, под сильный музыкальный акцент Ковалев исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп. Однако судьи нашли небольшой недокрут и сняли 0,38 балла.
Артем Ковалев выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим выступает Артем Ковалев из Москвы. Он катается под саундтрек к фильму «Дом летающих кинжалов».
Как же красиво Мозалев скользит... публика взрывается аплодисментами на его долгих проездах в кораблике. Это было очень изящно. Фигурист поведал нам трогательную историю о переживаниях хрупкой души.
Андрей Мозалев выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Финальный тройной аксель исполнен!
Андрей Мозалев выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Эх, жаль, Андрей упал с четверного сальхова... Долго боролся за равновесие, но все-таки оперся обеими руками об лед.
Мозалев очень легко и невесомо исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп.
Андрей Мозалев выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим выступает чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. Он катается под Heart Cry (Drexz).
Ох, как же Гуменник вытащил финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп! Тяжело приземлился после первого прыжка, но после паузы все-таки смог скрутить тройной тулуп — практически с места! Зрители тут же завелись, закричали и начали поддерживать фигуриста аплодисментами.
Гуменник начал с чистого четверного сальхова! Судьи прибавляют почти три балла бонусами.
Петр Гуменник выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим выступает призер юниорского чемпионата мира — талантливый петербуржец Петр Гуменник. Он выступает под Leave A Light On (Tom Walker).
Оценка Ерохова за короткую программу — 95,24 балла. Он немного обходит упавшего Самарина.
На дорожке шагов стадион начал аплодировать в такт музыке Ерохова. Правда, судьи не впечатлились даже этой поддержкой и поставили за дорожку второй уровень из четырех.
Экс-ученик Тутберидзе справился и с тройным акселем! Все прыжки исполнены — браво!
Алексей Ерохов выступает с короткой программой на чемпионате России — 2022Денис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим выступает Алексей Ерохов — экс-ученик Тутберидзе, который сейчас тренируется у Виктории Буцаевой.
Ох, какое болезненное падение всем телом с четверного флипа! Прямо подбородком приложился об лед.
Четверной лутц + тройной тулуп сделан! После первого прыжка Самарин с трудом приземлился, глубоко наклонившись, но удержался, и прицепил каскад.
Открывает чемпионат России Александр Самарин. Он катается под саундтрек к фильму «Матрица» в образе Морфеуса.
Первая группа участников на разминке! В ней мы увидим Самарина, Ерохова, Гуменника, Мозалева, Ковалева и Алиева. Вот это состав!
Порядок выступлений:
1. Александр Самарин
2. Алексей Ерохов
3. Петр Гуменник
4. Андрей Мозалев
5. Артем Ковалев
6. Дмитрий Алиев
7. Кирилл Сарновский
8. Артур Даниелян
9. Глеб Лутфуллин
10. Илья Яблоков
11. Марк Кондратюк
12. Егор Рухин
13. Евгений Семененко
14. Роман Савосин
15. Михаил Коляда
16. Владислав Дикиджи
17. Макар Игнатов
18. Андрей Анисимов