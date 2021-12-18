Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Резцова — третья

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного вечера!
Результаты других россиянок, помимо Резцовой: Ульяна Нигматуллина — седьмая (+28,2 секунды от лидера; один штрафной круг)
Светлана Миронова — 18-я (+1:45,1 минуты; три штрафных круга)
Ирина Казакевич — 29-я (+4:21,9 минуты; семь штрафных кругов).
Первые слова Мироновой в эфире «Матч ТВ»:
«Радует, что я понемногу выхожу из той ямы, в которой была. Рассчитываю, что наберу более хорошую форму. За время праздников планирую немного откатиться, чтобы избавиться от перегруженности. Надо, чтобы мой организм пришел в порядок и я чувствовала себя лучше».
Интервью тренера Михаила Шашилова в эфире «Матч ТВ»:
«Давайте радоваться празднику! Резцова сегодня красотка, очень по-взрослому прошла гонку, грамотно двигалась по трассе, прислушивалась к советам. Думаю, что она еще может прибавить».
Итоги гонки:
1. Эльвира Эберг (Швеция) — золото (35:21,7; два штрафных круга)
2. Жулья Симон (Франция) — серебро (+10,7 секунды; два штрафных круга)
3. Кристина Резцова (Россия) — бронза (+12,1 секунды; два штрафных круга).
Elvira Oeberg does it again - this time in the @BiathlonALGB mass start and first podium for Kristina Reztsova!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2021
Elvira Oeberg
Julia Simon @FedFranceSki
Kristina Reztsova @russianbiathlon
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Первое интервью Резцовой после завоевания медали в эфире «Матч ТВ»:
«Спасибо всем за поздравления! Целую свою дочку. Каково было бежать мой первый масс-старт на Кубке мира в карьере? Думала, что будет тяжелее и что все будут толкаться, пинаться с самого начала.
Но все прошло ровно, без падений. А в конце я боролась с француженкой за серебро до последнего спуска. Почему-то на спуске я отстала от нее, хотя до конца работала ногами. Может быть, немного устала.
Во время стрельбы я держала в голове, что не нужно гнаться за девчонками, что нужно работать в своем темпе. Но на последнем рубеже я затянула с третьим выстрелом, испугалась чего-то и промахнулась.
Но потом многие ушли на круги, и я поняла, что буду бороться с ними. Хорошо, что на предыдущих кругах я не набегалась, и у меня остались силы.
В конце я взмахнула палкой? Это было празднование. Это моя первая личная медаль в Кубке мира, я очень счастлива! Я готова плакать. Самое классное — это ощущать в каждой гонке, что я могу бороться.
Не знаю, нахожусь ли я теперь на пике своей формы. У меня получился очень ровный подъем — с каждой гонкой все лучше».
Резцова все-таки пропустила вперед француженку Симон и финишировала третьей. Поздравляем россиянку с бронзой, а Симон — с серебром!
На отметке 11 км Резцова поднялась на третье место! Она проигрывает лидеру 13,2 секунды. Первой сейчас идет Эльвира Эберг, а второй — Симон (+11,8). Чешка Йислова опустилась на четвертую строчку, Вирер — пятая.
Лидером неожиданно стала Джессика Йислова из Чехии, которая не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах! Вторая — Эльвира Эберг (+1,3 секунды), третья — Симон (+2,6).
Нигматуллина закрыла все мишени! Ну просто красотка! Ульяна поднялась на восьмую строчку (+18,8 секунды).
После штрафного круга Резцова ушла на трассу пятой — она проигрывает всего 5,5 секунды лидеру! Россиянка будет бороться за медаль.
На отметке 8,5 км Резцова поднялась на четвертое место (+14,7 секунды от лидера). Вирер по-прежнему первая, Хаузер — вторая (+7,1), Симон — третья (+13).
Миронова допустила один промах и вернулась на трассу 20-й (+:15,0). А Казакевич уже совсем «застрелилась» — еще два промаха отбросили ее на 28-ю строчку (+2:56,5 минуты).
Вау, Нигматуллина чисто отстрелялась на «стойке»! Это позволило ей подняться на 11-ю строчку с 15-й, но отставание от лидера все равно пока велико — 46,5 секунды.
Как жаль! Резцова допустила один промах и ушла на штрафной круг. После дополнительных 150 метров россиянка вернулась на трассу пятой (+18,9 секунды от лидера).
На первое место вырвалась итальянка Вирер, вторая — австрийка Хаузер (+2,8 секунды). Обе ни разу не промахнулись на трех огневых рубежах! Третьей идет Симон с одним промахом (+13,4).
Нигматуллина никак не может подтянуться — идет 15-й (+44,4 секунды от лидера), Миронова — 19-я (+53,7), Казакевич — 27-я (+1:56,3 минуты).
На отметке 6,5 км Резцова перешла на третье место, но дышит в спину соперницам. Россиянка уступает всего 0,9 секунды лидирующей Шевалье-Буше и 0,2 секунды — Симон. В общем вся тройка идет в одной группе.
Казакевич допустила один промах на второй «лежке»... Не тянет пока Ирина уровень Кубка мира. После штрафного круга она стала 27-й (+1:50,6 минуты от лидера).
Миронова отстрелялась чисто, но сильно подняться пока не получилось. Светлана идет 18-й (+55,3 секунды).
Эх, Нигматуллина допустила один промах! После штрафного круга она стала 14-й (+43,4 секунды от лидера).
Резцова — гений! Снова закрыла все мишени! Россиянка ушла на трассу второй после француженки Симон и проигрывает ей всего 1,5 секунды. Третьей идет еще одна француженка Шевалье-Буше (+1,9 секунды от лидера).
Нигматуллина идет 14-й (+12,3 секунды от лидера), Миронова — 24-я (+44), Казакевич — 28-я (+1:12,1).
На отметке 3,5 км Резцова идет восьмой, проигрывая лидирующей Ханне Эберг всего 4,2 секунды. Россиянка уверенно держится в группе лидеров.
Какой кошмар, Казакевич промахнулась дважды! После двух штрафных кругов россиянка стала 27-й (+1:02,0 минуты от лидера).
Эх, Миронова один раз промахнулась и ушла на штрафной круг... на трассу она вернулась 24-й (+38,3 секунды от лидера).
Нигматуллина тоже не допустила осечек, молодец! Она поднялась на 11-е место с 17-го и уступает лидеру 10,2 секунды;
Резцова — браво! Закрыла все мишени на «лежке» и обошлась без штрафных кругов. Россиянка ушла на трассу седьмой, но проигрывает всего 5,9 секунды шведке Ханне Эберг, которая теперь стала лидером вместо своей сестры Эльвиры.
Казакевич стала 15-й (+5,9 секунды от Эберг), Нигматуллина по-прежнему 17-я (+6,7), иронвоа стала 20-й (+8,0).
На отметке 1,5 км Резцова продвинулась еще на одну строчку вперед — теперь она пятая (+2,4 секунды от лидирующей Эльвиры Эберг).
Нигматуллина, к сожалению, откатилась с 12-го места на 17-е (+6,3 от лидера), а Миронова опустилась с 20-го на 22-е (+8,3).
Впрочем, все 30 девушек идут в пределах 13 секунд, пелотон пока не разбился на части.
На отметке 1,0 км Резцова поднялась на шестое место — она проигрывает всего 2,6 секунды лидирующей шведке Эльвире Эберг.
Правила масс-старта:
1. Биатлонистки стартуют одновременно с общего старта;
2. Первая и вторая стрельба — лежа, третья и четвертая — стоя;
3. За каждый промах — штрафной круг 150 м.
Россию представляют Кристина Резцова (10-й стартовый номер), Ульяна Нигматуллина (12), Светлана Миронова (20) и Ирина Казакевич (24).