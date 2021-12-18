Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Резцова — третья

15:23

Первое интервью Резцовой после завоевания медали в эфире «Матч ТВ»:

«Спасибо всем за поздравления! Целую свою дочку. Каково было бежать мой первый масс-старт на Кубке мира в карьере? Думала, что будет тяжелее и что все будут толкаться, пинаться с самого начала.

Но все прошло ровно, без падений. А в конце я боролась с француженкой за серебро до последнего спуска. Почему-то на спуске я отстала от нее, хотя до конца работала ногами. Может быть, немного устала.

Во время стрельбы я держала в голове, что не нужно гнаться за девчонками, что нужно работать в своем темпе. Но на последнем рубеже я затянула с третьим выстрелом, испугалась чего-то и промахнулась.

Но потом многие ушли на круги, и я поняла, что буду бороться с ними. Хорошо, что на предыдущих кругах я не набегалась, и у меня остались силы.

В конце я взмахнула палкой? Это было празднование. Это моя первая личная медаль в Кубке мира, я очень счастлива! Я готова плакать. Самое классное — это ощущать в каждой гонке, что я могу бороться.

Не знаю, нахожусь ли я теперь на пике своей формы. У меня получился очень ровный подъем — с каждой гонкой все лучше».