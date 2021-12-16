Рублев обыграл Шаповалова в полуфинале турнира в Абу-Даби

Поздравляем Андрея Рублева с этой важной победой. Сегодня он много раз успешно бил с бэкхенда, а не забегал все время под форхенд, и сэкономил благодаря этому немало времени. Рублев продолжает совершенствовать свою игру. Желаем 24-летнему теннисисту удачи на этом пути.
«Я ужасно сыграл, но очень круто сражаться с Андреем», — сказал Шаповалов.
«Мы сыграли очень драматичный матч из трех сетов, это был настоящий триллер — даже на выставочном турнире. Это очень крутое начало для сезона», — подытожил Рублев.
Двойная ошибка у Шаповалова! Это приносит Рублеву решающее очко и позволяет ему выиграть матч со счетом 7:6, 3:6, 6:4!
Таким образом, россиянин пробился в финал турнира в Абу-Даби, где встретится с Энди Марреем. Шаповалов сыграет в матче за бронзу с Рафаэлем Надалем.
30:40 — Рублев снова очень хладнокровно отразил все атаки и дождался ошибки канадца! Первый матчбол у Рублева! Весь стадион кричит и аплодирует.
Ох, какую же подачу выдал Шаповалов — со скоростью 208 км/ч! 30:30 — отбить такое Рублев не сумел.
15:30! Рублев показал классную серию ударов с бэкхенда и дождался ошибки Шаповалова, который послал мяч в аут.
15:30 — Рублев классно принял мяч, перехватил инициативу и увесистым ударом попал по задней линии.
Ух, Шаповалов очень мощно попал по боковой линии, Рублев с трудом отбил, но канадец вышел к сетке и с лета послал мяч в противоположный угол — 15:15!
30:00 — Рублев очень сильно атаковал, Шаповалов продержался совсем недолго и в итоге отправил мяч в аут.
Рублев таким количеством эйсом похвастаться не может, но уверенно забирает розыгрыш на своей подаче — 15:0.
Шаповалов забрал гейм за счет великолепной подачи, которую Рублев никак не может разгадать на протяжении всего матча. Счет в третьем сете — 2-2.
Рублев исполнил шикарную свечку над Шаповаловым, тот в прыжке кое-как сумел отбить мяч, но затем россиянин мощно пробил мимо него — 0:15! Отличное начало для Андрея на подаче канадца.
Рублев все-таки забрал гейм на своей подаче, приложив огромные усилия. Счет в третьем сете 1-0 в пользу россиянина.
Вау! После удара Рублева мяч на какие-то миллиметры пересекся с боковой линией, что удалось доказать только после видеопросмотра.
Ровно — Шаповалов по движению на корте намного превосходит Рублева и почти всегда успевает отражать мячи. Так получилось и на этот раз, а вот Рублев отбить толком не сумел.
Шаповалов подал со скоростью 208 км/ч! Просто монстр. Рублев не отбил, и канадец забрал второй сет! Счет в матче 1-1. Теперь нас ждет третий, решающий сет.
Больше у Шаповалова — он очень мощно зарядил в левый угол, а Рублев остался по центру. Первый сет-поинт у канадца!
40:40 — снова великолепный эйс Шаповалова, попал точно по боковой линии. Рублев даже не дотронулся до мяча на своих брейк-поинтах.
Рублев спокойно забрал свою подачу, но стоит признать, что Шаповалов не особенно и старался. Счет во втором сете 5-3 в пользу канадца.
Шаповалов классно вышел к сетке и пробил в недосягаемую для Рублева часть корта — 15:0. Публика в восторге.
Как же мощно Рублев пробил по задней линии! Шаповалов не успел отреагировать. Счет во втором сете 4-2 — впереди по-прежнему канадец.
30:0 — Рублев издевательски атаковал в разные углы, под конец Шаповалов уже выдохся и не успел отбить.
Рублев вроде бы загонял соперника по разным углам и должен был заканчивать гейм в свою пользу, однако с криком попал в сетку. Благодаря этому Шаповалов забрал гейм на своей подаче. Счет во втором сете — 4-1 в пользу канадца.
Больше у Рублева. Россиянин грамотно вышел к сетке и легонько отбил в мяч в корт в надежде, что тот успеет дважды удариться о корт. Шаповалов все-таки отразил мяч, но получилось в сетку.
Ровно. Шаповалов попытался отправить мяч точно по линии, но тот слетел с ракетки и отправился в аут. «ААА!!!» — яростно кричит канадец на всю арену.
Рублев начал на своей подаче уверенно — послал мяч в самый угол, Шаповалов не успел отреагировать — 15:0.
Шаповалов эйсом выиграл решающее очко и забрал третий гейм подряд! Счет во втором сете — 3-0 в пользу канадца. Российские фанаты кричат «Андрей, соберись!».
40:30 — Шаповалов мощно зарядил в один угол, Рублев с трудом отразил, но затем канадец отправил мяч в противоположную сторону, и у Андрея не осталось никаких шансов.
15:0 — Шаповалов демонстрирует невероятную скорость и успевает добежать во все углы, чтобы отразить атаки Рублева. В конце концов сам россиянин ошибается по длине, а потом долго психует, молотя ракеткой воздух.
Шаповалов сделал брейк! Совсем не получился удар у Рублева. Счет во втором сете 2-0 в пользу канадца.
30:40 — Рублев подал навылет вторым мячом. Шаповалов потребовал видеопросмотр, но тот подтвердил, что россиянин уверенно попал в корт.
15:40 — Шаповалов красиво атаковал сначала в один угол, а потом в другой. Рублев не успел ко второму мячу. Канадец заработал двойной брейк-поинт.
15:30 — россиянин мощно подал под ноги Шаповалову, тот не сумел подстроиться под мяч и отправил в аут.
Забавно: Шаповалов зарядил в аут, но мяч при этом летел точно в Рублева. Россиянину пришлось увернуться — 0:15.
Да! Рублев забрал первый сет! Шикарно провел розыгрыш на своей подаче и вынудил Шаповалова отбить далеко в аут. Россиянин выиграл партию на тай-брейке со счетом 7:5. Это было очень потно.
Шаповалов пробил точно по линии на своей подаче — 6:5. Впереди все еще Рублев. Теперь подавать будет россиянин.
Ох, какая ошибка! Шаповалов вовремя выбежал к сетке, Рублев отбил прямо на него, и канадец должен был легко заканчивать розыгрыш в свою пользу, но каким-то невероятным образом пробил в сетку! Стадион в шоке. 6:4 в пользу Рублева — тройной сетбол.
5:4 — Рублев проиграл позицию, пропустил удар в угол корта и едва успел на него среагировать — аут.
4:1! Какой же красавчик Рублев! Спокойно выдержал долгую перестрелку и в нужный момент зарядил с бэкхенда по боковой линии, Шаповалов неловко отбил в аут.
Рублев спокойно принял, попал по боковой линии, и Шаповалов зарядил в аут. 2:1 в пользу россиянина!
А вот теперь Рублев прекрасно попал по боковой линии, и Шаповалов кое-как отбил — в сетку. 1:1.
30:0 — Шаповалов мощно подал, навязал свой темп, заставил Рублева сместиться в сторону, а сам сыграл в противоположный угол. Краисво.
Шаповалов забрал свой гейм под ноль. Счет в первом сете 5-5. Кажется, нас ждет долгий тай-брейк.
30:0 — Рублев продолжает отбивать в аут подачи канадца. Шаповалов выиграл уже восемь мячей подряд на своей подаче.
Шаповалов по-прежнему уверенно чувствует себя на своей подаче, а у Рублева трудности с приемом — 15:0.
Рублев вынудил Шаповалова отбить в сетку и забрал свою подачу. Счет в первом сете — 5-4 в пользу Андрея. Все-таки россиянин сумел в нужный момент собраться и уверенно забрать гейм.
40:30 — Рублев подал навылет — под неудобную руку Шаповалову, так что канадец не смог принять.
Шаповалов под ноль забрал свою подачу. У него уже шесть эйсов в этом матче! Счет в первом сете — 4-4.
Шаповалов сразу же отомстил Рублеву на своей подаче — послал мяч в противоположный от него угол корта. 15:0.
Рублев шикарно развел Шаповалова и мяч по разным углам, зрители зааплодировали. В таком красивом стиле россиянин забрал этот гейм. Счет в первом сете — 4-3 в пользу Рублева.
40:0 — пока Шаповалов разваливается в этом гейме и никак не может попасть в корт после приема.
Рублев вынудил Шаповалова дважды ошибиться по длине и все-таки взял гейм на своей подаче. Счет в первом сете — 3-2 в пользу россиянина.
30:30 — а вот теперь Шаповалову не удалось отправить мяч по боковой линии — он вылетел дальше.
Шаповалов здорово принял подачу Рублева и так мощно атаковал в угол, что россиянин с трудом успел добежать, чтобы хоть как-то ответить, и отправил мяч в аут. 0:15.
Снова ошибся Рублев — и его аут приносит победу в этом гейме Шаповалову. Счет в первом сете — 2-2.
Шаповалов снова вынудил Рублева ошибиться — ровно. Канадец отыграл уже четвертый брейк-поинт. Гейм длится больше десяти минут!
Красота! Соперники снова зарубились у сетки, но Рублев грамотно занял позицию, успел отреагировать на все выпады Шаповалова и здорово послал мяч с лета ему за спину. Больше у россиянина.
Ровно. Шаповалов подал в корпус Рублеву, и тот не сумел подстроиться под мяч, отбив куда-то в сторону.
Больше у Рублева — снова брейк-поинт. Шаповалов пытался попасть по боковой линии, но угодил в аут.
Рублев добился первого брейк-поинта! Спокойно отвечал на все атаки Шаповалова и дождался его ошибки с бэкхенда — аут. Больше у россиянина.
Еще один эйс Шаповалова — Рублев никак не может принять мяч в первом квадрате. Больше у канадца.
Ровно! Причем изначально судья ошибочно указал, что Рублев якобы послал мяч в аут. На самом деле снаряд полностью приземлился на линии. Россиянин потребовал челлендж и доказал правоту: трибуны возмущенно загудели, осознав, насколько грубо ошибся арбитр.
Рублев отлично принял подачу Шаповалова, а потом просто загонял соперника по корту и вынудил ошибиться, выбив в аут, — 15:15.
Рублев с трудом все-таки забрал гейм на своей подаче — Шаповалову не повезло, он посылал мяч в аут на считаные миллиметры. Счет в первом сете — 2-1 в пользу россиянину.
Ох, какая ошибка! Шаповалов внезапно отбил мяч вертикально вверх — в аут. Таких помарок в технике мы сегодня еще не видели. 40:40.
Ух, соперники зарубились у сетки! Рублев вышел победителем: Шаповалов все-таки ошибся и отправил мяч в сетку. 30:30.
15:15! Теперь Шаповалов неожиданно не смог подстроиться под мяч и атаковать с форхенда — снаряд вылетел за пределы корта.
Шаповалов сделал эйс! Причем изначально судья посчитал, что это аут, однако канадец потребовал челленд и оказался прав. Засчитан эйс — Шаповалов выиграл гейм на своей подаче. Счет в первом сете — 1-1.
Красиво! Шаповалов опрометчиво выбежал к сетке и попался — Рублев послал мяч ему за спину. 30:15.
Второй эйс Рублева в этом гейме! Россиянин взял свою подачу. Счет в первом сете — 1-0 в его пользу.
Ох, Рублев с трудом отразил атаку, но мяч зацепил трос, и это помешало Шаповалову спокойно отбить — 30:0.
Во втором полуфинале сыграют Рафаэль Надаль (который возвращается после долгого перерыва) и Энди Маррей. Если Рублев пробьется в финал, то будет очень интересно посмотреть на противостояние россиянина с кем-либо из этих звезд. Особенно с Надалем.
Это первый турнир Рублева после победы на Кубке Дэвиса в составе сборной России. Посмотрим, как россиянин покажет себя сейчас.
В полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби россиянин Андрей Рублев встречается с канадцем Денисом Шаповаловым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.