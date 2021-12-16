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Спорт

Сыграет в финале с Марреем: Рублев одолел Шаповалова в Абу-Даби

Рублев обыграл Шаповалова в полуфинале турнира в Абу-Даби

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В полуфинале турнира в Абу-Даби россиянин Андрей Рублев победил канадца Дениса Шаповалова. В финале Рублев встретится с Энди Марреем, который одолел в другом полуфинале Рафаэля Надаля. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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18:25

Поздравляем Андрея Рублева с этой важной победой. Сегодня он много раз успешно бил с бэкхенда, а не забегал все время под форхенд, и сэкономил благодаря этому немало времени. Рублев продолжает совершенствовать свою игру. Желаем 24-летнему теннисисту удачи на этом пути.

18:21

«Я ужасно сыграл, но очень круто сражаться с Андреем», — сказал Шаповалов.

«Мы сыграли очень драматичный матч из трех сетов, это был настоящий триллер — даже на выставочном турнире. Это очень крутое начало для сезона», — подытожил Рублев.

18:18

Двойная ошибка у Шаповалова! Это приносит Рублеву решающее очко и позволяет ему выиграть матч со счетом 7:6, 3:6, 6:4!

Таким образом, россиянин пробился в финал турнира в Абу-Даби, где встретится с Энди Марреем. Шаповалов сыграет в матче за бронзу с Рафаэлем Надалем.

18:17

30:40 — Рублев снова очень хладнокровно отразил все атаки и дождался ошибки канадца! Первый матчбол у Рублева! Весь стадион кричит и аплодирует.

18:17

Ох, какую же подачу выдал Шаповалов — со скоростью 208 км/ч! 30:30 — отбить такое Рублев не сумел.

18:16

15:30! Рублев показал классную серию ударов с бэкхенда и дождался ошибки Шаповалова, который послал мяч в аут.

18:16

15:15 — Рублев отлично принял и атаковал сам.

18:14

Рублев ужасно принял подачу Шаповалова, мяч улетел далеко — 15:0.

18:14

Рублев забрал свою подачу. Счет в третьем сете — 5-4 в пользу россиянина!

18:13

40:0 — Рублев здорово попал в угол корта, Шаповалов этого не ожидал.

18:13

30:0 — Шаповалов отбил в аут.

18:12

Рублев повел на своей подаче — 15:0.

18:12

Шаповалов делает эйс! Без шансов для Рублева. Счет в третьем сете становится 4-4.

18:11

40:30 — Рублев не справился с подачей Шаповалова, отбил в аут.

18:10

30:30 — Рублев принял, но промахнулся по боковой линии.

18:10

15:30 — Рублев классно принял мяч, перехватил инициативу и увесистым ударом попал по задней линии.

18:09

Ух, Шаповалов очень мощно попал по боковой линии, Рублев с трудом отбил, но канадец вышел к сетке и с лета послал мяч в противоположный угол — 15:15!

18:07

0:15 — Шаповалов начал с двойной ошибки на своей подаче.

18:06

Рублев забрал свой гейм под ноль! Счет в третьем сете — 4-3 в пользу россиянина.

18:06

40:0 — снова эйс у Рублева!

18:05

30:00 — Рублев очень сильно атаковал, Шаповалов продержался совсем недолго и в итоге отправил мяч в аут.

18:05

Рублев начал с эйса на своей подаче — 15:0. Публика аплодирует.

18:05

Канадец очень быстро забрал гейм на своей подаче. Счет в решающем сете стал 3-3.

18:05

40:15 — эйс у Шаповалова.

18:04

30:15 — Шаповалов очень точно пробил по боковой линии — к тому же в противоход Рублеву.

18:04

15:15 — Рублев в простой ситуации отбил в сетку. Очень обидно!

18:03

Шаповалов слабо подал, а Рублев ответил очень мощным ударом с бэкхенда — 0:15.

18:01

Рублев уверенно взял гейм на своей подаче. Счет в третьем сете стал 3-2 в пользу россиянина.

18:01

40:15 — россиянин неожиданно попадает в сетку в безобидной ситуации.

18:01

40:0 — Рублев пока не встречает сопротивления.

18:01

30:0 — трос немного помог Рублеву удивить канадца и забрать очередное очко.

18:00

Рублев таким количеством эйсом похвастаться не может, но уверенно забирает розыгрыш на своей подаче — 15:0.

17:59

Шаповалов забрал гейм за счет великолепной подачи, которую Рублев никак не может разгадать на протяжении всего матча. Счет в третьем сете — 2-2.

17:58

40:30 — еще один эйс у канадца.

17:58

30:30 — Шаповалов исполнил очередной убийственный эйс со скоростью 204 км/ч.

17:57

15:30 — двойная ошибка у Шаповалова.

17:57

15:15 — Рублев не смог принять вторую подачу Шаповалова.

17:54

Рублев исполнил шикарную свечку над Шаповаловым, тот в прыжке кое-как сумел отбить мяч, но затем россиянин мощно пробил мимо него — 0:15! Отличное начало для Андрея на подаче канадца.

17:54

Россиянин спокойно забрал свою подачу — в третьем сете счет становится 2-1 в пользу Рублева.

17:53

40:15 — Рублев очень глубоко подал, Шаповалов не смог принять.

17:53

30:15 — Рублев мощно пробил в угол корта, и канадец отбил в сетку.

17:53

15:15 — Рублев сделал эйс!

17:52

Рублев начал на своей подаче с ужасного промаха — 0:15.

17:51

Шаповалов забрал гейм на своей подаче. Счет в третьем сете — 1-1.

17:50

40:30 — Рублев очень плохо принял, мяч вылетел далеко в аут.

17:50

30:30 — Шаповалов сделал эйс.

17:50

15:30 — Шаповалов ошибся.

17:49

15:15 — после удара Рублева мяч попал в трос и проскакал по корту. «Сорри!» — крикнул Андрей.

17:48

15:0 — Шаповалов филигранно попал по боковой линии.

17:48

Рублев все-таки забрал гейм на своей подаче, приложив огромные усилия. Счет в третьем сете 1-0 в пользу россиянина.

17:46

Вау! После удара Рублева мяч на какие-то миллиметры пересекся с боковой линией, что удалось доказать только после видеопросмотра.

17:47

Ровно.

17:45

Больше у Рублева — Шаповалов попал в сетку.

17:43

Ровно — Шаповалов по движению на корте намного превосходит Рублева и почти всегда успевает отражать мячи. Так получилось и на этот раз, а вот Рублев отбить толком не сумел.

17:43

40:30 — Рублев подал навылет!

17:43

30:30 — Рублев сильно попал по задней линии, Шаповалов отбил в аут.

17:42

15:30 — Шаповалов играет бесподобно: успел за всеми атаками Рублева и пробил в угол корта.

17:41

15:15 — Рублев пытался попасть точно по боковой линии, но получилось в аут.

17:40

Рублев мощно подал и заставил Шаповалова отбить в аут — 15:0.

17:39

Шаповалов подал со скоростью 208 км/ч! Просто монстр. Рублев не отбил, и канадец забрал второй сет! Счет в матче 1-1. Теперь нас ждет третий, решающий сет.

17:38

Больше у Шаповалова — он очень мощно зарядил в левый угол, а Рублев остался по центру. Первый сет-поинт у канадца!

17:38

Ровно — Шаповалов подал со скоростью 198 км/ч. Отразить это было невозможно.

17:37

Больше у Рублева — Шаповалов ошибся в простой ситуации и отправил мяч в аут.

17:36

40:40 — снова великолепный эйс Шаповалова, попал точно по боковой линии. Рублев даже не дотронулся до мяча на своих брейк-поинтах.

17:36

30:40 — Шаповалов подал навылет, попал точно по боковой линии.

17:35

15:40 — двойная ошибка у Шаповалова, двойной брейк-поинт у Рублева!

17:34

15:30 — после долгой перестрелки Шаповалов не выдержал первым и послал мяч в аут.

17:33

15:15 — Рублев не справился с подачей и отбил в сетку.

17:33

Шаповалов подает на сет, но начинает слабо: Рублев спокойно принял и взял очко — 0:15.

17:32

Рублев спокойно забрал свою подачу, но стоит признать, что Шаповалов не особенно и старался. Счет во втором сете 5-3 в пользу канадца.

17:32

40:15 — Рублев целился в уголок, но переборщил с силой.

17:31

30:0 — Рублев снова очень мощно подает и за считаные секунды разбирается с соперником.

17:30

Рублев подал навылет — 15:0.

17:29

Шаповалов забрал гейм на своей подаче. Счет во втором сете 5-2 в пользу канадца.

17:28

40:30 — Шаповалов великолепно попал в самый уголок корта.

17:28

30:30 — Шаповалов сделал эйс.

17:27

15:30 — Рублев мощно принял подачу и заставил Шаповалова отбить куда-то на трибуны.

17:27

15:15 — двойная ошибка у Шаповалова.

17:26

Шаповалов классно вышел к сетке и пробил в недосягаемую для Рублева часть корта — 15:0. Публика в восторге.

17:26

Как же мощно Рублев пробил по задней линии! Шаповалов не успел отреагировать. Счет во втором сете 4-2 — впереди по-прежнему канадец.

17:25

Больше у Рублева. Хорошо зарядил с подачи.

17:25

40:40 — а вот теперь Рублев сумел мощно попасть почти в самый угол. Шаповалов не добежал.

17:24

30:40 — Рублев попытался ответить своим мощным ударом по боковой линии, но угодил в аут.

17:24

30:30 — Шаповалов попал точно по боковой линии. Без шансов для Рублева. Изумительный удар.

17:23

30:15 — снова проблемы у Рублева.

17:23

30:0 — Рублев издевательски атаковал в разные углы, под конец Шаповалов уже выдохся и не успел отбить.

17:22

Рублев начал на своей подаче с эйса — 15:0.

17:20

Рублев вроде бы загонял соперника по разным углам и должен был заканчивать гейм в свою пользу, однако с криком попал в сетку. Благодаря этому Шаповалов забрал гейм на своей подаче. Счет во втором сете — 4-1 в пользу канадца.

17:20

40:0 — снова аут у Рублева.

17:19

30:0 — Рублев послал мяч слишком сильно, аут.

17:18

Шаповалов начал на своей подаче с эйса — 15:0.

17:18

Да! Рублев все-таки взял этот гейм. Счет во втором сете 3-1 — впереди Шаповалов.

17:17

Больше у Рублева. Россиянин грамотно вышел к сетке и легонько отбил в мяч в корт в надежде, что тот успеет дважды удариться о корт. Шаповалов все-таки отразил мяч, но получилось в сетку.

17:16

Ровно. Шаповалов попытался отправить мяч точно по линии, но тот слетел с ракетки и отправился в аут. «ААА!!!» — яростно кричит канадец на всю арену.

17:15

Больше у Шаповалова. Рублев ошибся по длине и подарил канадцу брейк-поинт.

17:14

Ровно. Рублев запутался в собственных ногах, потерял время и послал мяч в аут.

17:13

Больше у Рублева — он очень мощно подал навылет, вызвав аплодисменты публики.

17:13

Ровно. Рублев попал в сетку.

17:13

Рублев допускает двойную ошибку в самый неподходящий момент — 40:30.

17:12

40:15 — подача навылет позволяет Рублеву быстро добраться до гейм-поинтов.

17:12

30:15 — Рублев неожиданно ошибся в простой ситуации.

17:12

30:0 — Шаповалов снова не успел за подачей Рублева.

17:11

Рублев начал на своей подаче уверенно — послал мяч в самый угол, Шаповалов не успел отреагировать — 15:0.

17:10

Шаповалов эйсом выиграл решающее очко и забрал третий гейм подряд! Счет во втором сете — 3-0 в пользу канадца. Российские фанаты кричат «Андрей, соберись!».

17:09

40:30 — Шаповалов мощно зарядил в один угол, Рублев с трудом отразил, но затем канадец отправил мяч в противоположную сторону, и у Андрея не осталось никаких шансов.

17:08

30:30 — двойная ошибка у Шаповалова.

17:08

30:15 — а вот теперь канадец не попал в корт.

17:08

30:0 — Шаповалов уверенно играет на своей подаче.

17:06

15:0 — Шаповалов демонстрирует невероятную скорость и успевает добежать во все углы, чтобы отразить атаки Рублева. В конце концов сам россиянин ошибается по длине, а потом долго психует, молотя ракеткой воздух.

17:06

Шаповалов сделал брейк! Совсем не получился удар у Рублева. Счет во втором сете 2-0 в пользу канадца.

17:05

30:40 — Рублев подал навылет вторым мячом. Шаповалов потребовал видеопросмотр, но тот подтвердил, что россиянин уверенно попал в корт.

17:05

15:40 — Шаповалов красиво атаковал сначала в один угол, а потом в другой. Рублев не успел ко второму мячу. Канадец заработал двойной брейк-поинт.

17:04

15:30 — россиянин мощно подал под ноги Шаповалову, тот не сумел подстроиться под мяч и отправил в аут.

17:04

0:30 — совсем не задалась у Рублева своя подача.

17:03

Двойная ошибка Рублева — 0:15.

17:03

Шаповалов забрал свою подачу и повел во втором сете — 2-1.

17:02

40:30 — у Рублева не получился прием, мяч попал в сетку.

17:02

30:30 — а вот теперь Шаповалов в простой ситуации отправил мяч далеко в аут.

17:01

15:30 — снова Рублев не смог попасть в корт, направив мяч слишком высоко.

17:01

15:15 — Шаповалов сравнял.

17:00

Забавно: Шаповалов зарядил в аут, но мяч при этом летел точно в Рублева. Россиянину пришлось увернуться — 0:15.

16:59

Шаповалов начинает второй сет на подаче.

16:58

Да! Рублев забрал первый сет! Шикарно провел розыгрыш на своей подаче и вынудил Шаповалова отбить далеко в аут. Россиянин выиграл партию на тай-брейке со счетом 7:5. Это было очень потно.

16:57

Шаповалов пробил точно по линии на своей подаче — 6:5. Впереди все еще Рублев. Теперь подавать будет россиянин.

16:56

Ох, какая ошибка! Шаповалов вовремя выбежал к сетке, Рублев отбил прямо на него, и канадец должен был легко заканчивать розыгрыш в свою пользу, но каким-то невероятным образом пробил в сетку! Стадион в шоке. 6:4 в пользу Рублева — тройной сетбол.

16:55

5:4 — Рублев проиграл позицию, пропустил удар в угол корта и едва успел на него среагировать — аут.

16:54

5:3 — Рублев мощно подал, и Шаповалов отбил далеко в аут.

16:54

4:3 — Рублев принял в сетку.

16:53

4:2 — Шаповалов мощно попал по линии, сделав очередной эйс.

16:52

4:1! Какой же красавчик Рублев! Спокойно выдержал долгую перестрелку и в нужный момент зарядил с бэкхенда по боковой линии, Шаповалов неловко отбил в аут.

16:51

3:1! Рублев здорово подал — канадец отразил в сетку и негодующе закричал на всю арену.

16:50

Рублев спокойно принял, попал по боковой линии, и Шаповалов зарядил в аут. 2:1 в пользу россиянина!

16:50

А вот теперь Рублев прекрасно попал по боковой линии, и Шаповалов кое-как отбил — в сетку. 1:1.

16:49

Шаповалов здорово атаковал форхендом и взял очко на подаче Рублева — 0:1.

16:49

Шаповалов забрал свою подачу под ноль. Счет в первом сете — 6-6. Теперь нас ждет тай-брейк!

16:48

40:0 — еще один ужасный прием Рублева, мяч полетел на трибуну под удивленные крики публики.

16:47

30:0 — Шаповалов мощно подал, навязал свой темп, заставил Рублева сместиться в сторону, а сам сыграл в противоположный угол. Краисво.

16:46

Шаповалов начал с подачи навылет — 15:0.

16:45

Россиянин под ноль забрал свою подачу. Счет в первом сете 6-5 в пользу Рублева.

16:45

Ух, Рублев подал со скоростью 200 км/ч — мощный эйс! 40:0.

16:45

30:0! Рублев здорово подстроился под мяч и сыграл по линии: Шаповалов с трудом отбил в аут.

16:44

Рублев хорошо подал и загонял Шаповалова по корту, вынудив отбить в сетку, — 15:0.

16:43

Шаповалов забрал свой гейм под ноль. Счет в первом сете 5-5. Кажется, нас ждет долгий тай-брейк.

16:43

40:0 — еще один прием россиянина в аут.

16:43

30:0 — Рублев продолжает отбивать в аут подачи канадца. Шаповалов выиграл уже восемь мячей подряд на своей подаче.

16:42

Шаповалов по-прежнему уверенно чувствует себя на своей подаче, а у Рублева трудности с приемом — 15:0.

16:40

Рублев вынудил Шаповалова отбить в сетку и забрал свою подачу. Счет в первом сете — 5-4 в пользу Андрея. Все-таки россиянин сумел в нужный момент собраться и уверенно забрать гейм.

16:40

40:30 — Рублев подал навылет — под неудобную руку Шаповалову, так что канадец не смог принять.

16:39

30:30 — Рублев хорош! Сыграл очень быстро и мощно, так что Шаповалов не успел отбить.

16:39

15:30 — Рублев допустил невынужденную ошибку.

16:38

Двойная ошибка у россиянина — 15:15.

16:38

15:0 — Рублев начал на своей подаче с эффектного попадания. Трибуны аплодируют.

16:37

Шаповалов под ноль забрал свою подачу. У него уже шесть эйсов в этом матче! Счет в первом сете — 4-4.

16:37

40:0 — совсем не заладился прием у Рублева.

16:37

Очередной эйс канадца — 30:0.

16:36

Шаповалов сразу же отомстил Рублеву на своей подаче — послал мяч в противоположный от него угол корта. 15:0.

16:34

Рублев шикарно развел Шаповалова и мяч по разным углам, зрители зааплодировали. В таком красивом стиле россиянин забрал этот гейм. Счет в первом сете — 4-3 в пользу Рублева.

16:34

Неожиданно Рублев допускает двойную ошибку — 40:15.

16:33

40:0 — пока Шаповалов разваливается в этом гейме и никак не может попасть в корт после приема.

16:33

30:0 — Шаповалов как-то слабо принимает и отправляет мяч куда-то в аут.

16:32

15:0 — Рублев мощно начал на своей подаче.

16:32

Подача навылет от Шаповалова — и он забирает этот гейм. Счет в первом сете — 3-3.

16:31

40:15 — Рублев целил в угол корта, но немного переборщил с силой.

16:30

Невероятно! Как точно и мощно Шаповалов зарядил по боковой линии — 30:15. Неберущийся мяч.

16:30

Двойная ошибка у канадца — 15:15.

16:28

Шаповалов начал на своей подаче здорово, Рублев не смог принять — 15:0.

16:27

Рублев вынудил Шаповалова дважды ошибиться по длине и все-таки взял гейм на своей подаче. Счет в первом сете — 3-2 в пользу россиянина.

16:27

30:30 — а вот теперь Шаповалову не удалось отправить мяч по боковой линии — он вылетел дальше.

16:26

Счет уже 15:30 — Шаповалов попал точно по боковой линии, без шансов для Рублева.

16:25

Шаповалов здорово принял подачу Рублева и так мощно атаковал в угол, что россиянин с трудом успел добежать, чтобы хоть как-то ответить, и отправил мяч в аут. 0:15.

16:25

Снова ошибся Рублев — и его аут приносит победу в этом гейме Шаповалову. Счет в первом сете — 2-2.

16:23

Больше у Шаповалова. Рублев пытался попасть в самый уголок корта, но отправил в аут.

16:22

Шаповалов снова вынудил Рублева ошибиться — ровно. Канадец отыграл уже четвертый брейк-поинт. Гейм длится больше десяти минут!

16:21

Красота! Соперники снова зарубились у сетки, но Рублев грамотно занял позицию, успел отреагировать на все выпады Шаповалова и здорово послал мяч с лета ему за спину. Больше у россиянина.

16:21

Как же мощно попал Шаповалов по боковой линии! Это было невозможно отбить. Ровно.

16:20

Очень грубо ошибся Шаповалов — послал мяч далеко в аут. Третий брейк-поинт у Рублева.

16:19

Ровно. Шаповалов подал в корпус Рублеву, и тот не сумел подстроиться под мяч, отбив куда-то в сторону.

16:19

Больше у Рублева — снова брейк-поинт. Шаповалов пытался попасть по боковой линии, но угодил в аут.

16:18

Ох, как нелепо Рублев отбил в сетку в простой ситуации... ровно.

16:18

Рублев добился первого брейк-поинта! Спокойно отвечал на все атаки Шаповалова и дождался его ошибки с бэкхенда — аут. Больше у россиянина.

16:17

Ну ничего себе — опять двойная ошибка у Шаповалова! Ровно.

16:17

Еще один эйс Шаповалова — Рублев никак не может принять мяч в первом квадрате. Больше у канадца.

16:16

Ровно! Причем изначально судья ошибочно указал, что Рублев якобы послал мяч в аут. На самом деле снаряд полностью приземлился на линии. Россиянин потребовал челлендж и доказал правоту: трибуны возмущенно загудели, осознав, насколько грубо ошибся арбитр.

16:15

Двойная ошибка от Шаповалова — 30:30!

16:14

А вот теперь Рублев отбил очень плохо — мяч просто улетел на трибуны. 30:15.

16:13

Рублев отлично принял подачу Шаповалова, а потом просто загонял соперника по корту и вынудил ошибиться, выбив в аут, — 15:15.

16:13

Шаповалов отлично начал на своей подаче — 15:0.

16:11

Рублев с трудом все-таки забрал гейм на своей подаче — Шаповалову не повезло, он посылал мяч в аут на считаные миллиметры. Счет в первом сете — 2-1 в пользу россиянину.

16:10

Ох, какая ошибка! Шаповалов внезапно отбил мяч вертикально вверх — в аут. Таких помарок в технике мы сегодня еще не видели. 40:40.

16:09

30:40 — Шаповалов заработал первый брейк-поинт в матче.

16:08

Ух, соперники зарубились у сетки! Рублев вышел победителем: Шаповалов все-таки ошибся и отправил мяч в сетку. 30:30.

16:08

15:30 — Рублев сыграл очень небрежно, в простой ситуации запулив мяч куда-то на трибуны.

16:07

15:15! Теперь Шаповалов неожиданно не смог подстроиться под мяч и атаковать с форхенда — снаряд вылетел за пределы корта.

16:07

Рублев начал на своей подаче с ошибки — снова аут. 0:15.

16:06

Шаповалов сделал эйс! Причем изначально судья посчитал, что это аут, однако канадец потребовал челленд и оказался прав. Засчитан эйс — Шаповалов выиграл гейм на своей подаче. Счет в первом сете — 1-1.

16:05

Двойная ошибка от канадца — 40:30.

16:04

Красиво! Шаповалов опрометчиво выбежал к сетке и попался — Рублев послал мяч ему за спину. 30:15.

16:05

Подача навылет от Шаповалова — 40:15.

16:04

30:0. Еще одна нелепая ошибка Рублева — опять послал мяч в сетку.

16:04

Эх, Рублев неожиданно отбил в сетку, хотя Шаповалов атаковал слабо. 15:0.

16:04

Шаповалов на подаче.

16:03

Второй эйс Рублева в этом гейме! Россиянин взял свою подачу. Счет в первом сете — 1-0 в его пользу.

16:02

Рублев в простой ситуации посылает мяч в аут — 40:30.

16:02

Двойная ошибка Рублева — 40:15.

16:01

Эйс от Рублева! 40:0.

16:01

Ох, Рублев с трудом отразил атаку, но мяч зацепил трос, и это помешало Шаповалову спокойно отбить — 30:0.

16:00

Рублев вынудил соперника отбить в аут — 15:0.

16:00

Матч Рублев — Шаповалов начался! Россиянин подает.

15:58

Во втором полуфинале сыграют Рафаэль Надаль (который возвращается после долгого перерыва) и Энди Маррей. Если Рублев пробьется в финал, то будет очень интересно посмотреть на противостояние россиянина с кем-либо из этих звезд. Особенно с Надалем.

15:55

Это первый турнир Рублева после победы на Кубке Дэвиса в составе сборной России. Посмотрим, как россиянин покажет себя сейчас.

15:45

В полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби россиянин Андрей Рублев встречается с канадцем Денисом Шаповаловым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

16:14

Эйс Шаповалова — Рублев никак не может приспособиться к его подаче в этом гейме. 40:30.

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