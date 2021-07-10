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Догнать рекорд Надаля и Федерера: Джокович против Берреттини в финале Уимблдона. LIVE

Теннис. Уимблдон. Финал. Новак Джокович — Маттео Берреттини. ОНЛАЙН

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Первая ракетка мира Новак Джокович встречается в финале Уимблдона с итальянцем Маттео Берреттини, который занимает девятую строчку в рейтинге ATP и впервые в карьере пробился в решающий матч на турнире «Большого шлема». Джокович может одержать свою 20-ю победу на «мэйджорах» и догнать по этому показателю Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Трансляция
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16:53

Классная контратака Берреттини в розыгрыше после второй подачей. Виннерсом все кончилось — 0:15.

16:52

Все угадал Джокович, в том числе и направление двух смэшей, но перевести второй через сетку было уже нереально — 5:3. Все же взял Берреттини этот гейм. Важно психологически.

16:51

Вторую подачу остро подал итальянец, и серб принял в сетку — больше.

16:51

Никак не может забрать подачу Берреттини — в сетку бьет вторым ударом. Ровно.

16:50

Тянул все Джокович в обороне, и даже последний смэш достал, но только подставил ракетку. Мяч упал на половине серба — больше.

16:49

В самую линию Новак принимает вторую подачу. Берреттини в ответ мяч поднять над сеткой не может — ровно снова.

16:49

Не прошла первая. Но вторая была пушечной — больше.

16:48

Принял непростую подачу в самую линию серб, а в розыгрыше Берреттини в обмене кроссами сыграл в сетку — ровно.

16:47

Уходящий эйс — больше.

16:47

И снова с форхенда в размене по длине не попадает итальянец — ровно.

16:47

Очко с подачи — больше.

16:46

Опять обмен ударами, и опять заканчивается дело ошибкой Маттео — ровно.

16:46

И снова прием в аут — больше.

16:45

Не попадает приемом Ноле — ровно.

16:44

Классный розыгрыш. Джокович догнал сложный укороченный и пустил мяч под левую Маттео, который и сорвал удар — меньше, сет-пойнт на чужой подаче у серба.

16:44

Снова выбил Джоковича из корта подачей, но с лета по прямой дал в аут по длине в открытый корт — ровно.

16:43

Очко с прекрасной уходящей подачи — больше.

16:43

А теперь вторым ударом ошибается после второй подачи — 40:40.

16:42

А тут даже очко со второй подачи — 40:30.

16:42

Очко с подачи — 30:30.

16:41

Отличная подача, а после приема Берреттини решил укоротить с хафкорта, но пустил мяч слишком высоко. Джокович догнал и обводил с лета. Итальянец дотянулся, но попал в сетку — 15:30.

16:01

Не вырезал через сетку Новак в коротком розыгрыше после второй подачи итальянца — 15:15.

16:40

Ох, в розыгрыше после подачи Берреттини должен был у сетки гасить короткую свечу смэшем, но сам ударил в сетку — 0:15.

16:38

Прием в аут по длине — 5:2.

16:38

В трос в розыгрыше попал Берреттини, Джоковичу было удобно укорачивать, но он угодил в коридор — 40:15.

16:37

Безупречен серб на подаче. И после подачи с лета у сетки завершает — 40:0.

16:37

Прием в сетку — 30:0.

16:36

Со второй подачи Джокович пошел к сетке, и ему еще и помог трос — 15:0.

16:36

После второй подачи выигрывает итальянец очко, заставив серба ошибиться по длине — 4:2.

16:35

Легко успел за укороченным Берреттини, но не попал под боковую линию своим — 40:30.

16:35

Очко с подачи — 40:15.

16:35

Джокович кое-как подставил ракетку под подачу, но в итоге проиграл у сетки, хотя вытянул сложнейший удар — 30:15.

16:34

После второго мяча Джокович сразу же перешел в атаку и переиграл Маттео — 15:15.

16:34

Очко с подачи — 15:0.

16:32

И прием в сетку — 4:1.

16:32

Очко с подачи — 40:0.

16:30

Классно атаковал Берреттини со второй подачи. В итоге, выбив Джоковича из корта, укоротил. Ноле догнал и ответил коротко, но дальше не угадал, однако Берреттини не попал в свободную часть корта — 30:0.

16:30

Прием в сетку — 15:0.

16:30

Не прошел первый мяч на брейк-пойнте, но подал итальянец хорошо. Еще лучше атаковал вторым ударом, но Джокович не просто взял, а контратковал сам, и Маттео сыграл в коридор — 3:1. Серб повел с брейком.

16:29

Вторая подача Берреттини для Джоковича снова становится легкой добычей. Все быстро заканчивается виннерсом — меньше, второй брейк-пойнт.

16:28

Отыгрывает подачей итальянец — 40:40.

16:27

По разным сторонам корта под боковые линии разбрасывал Джокович после второй подачи соперника, в итоге добрался до сетки, и Берреттини пришлось кидать свечку. Ушла в коридор — 30:40, брейк-пойнт.

16:27

Очко с подачи — 30:30.

16:26

Даже со второй подачи подготовил атаку Берреттини, но перевод по линии с форхенда ушел в сетку — 15:30.

16:25

А вот первая не прошла, и после резанного приема серба Маттео сам срезал в сетку — 15:15.

16:25

Отличная уходящая первая подача Берреттини — 15:0.

16:23

Очко с подачи — 2:1.

16:23

Эйс — 40:30.

16:23

Вторая подача, но в равном розыгрыше невынужденную ошибку делает итальянец, срывая форхенд по длине — 30:30.

16:21

Трос помог Берреттини на приеме, в итоге розыгрыш пошел так, что Джокович оборонялся у сетки, и итальянец мог сделать виннерс на тройной брейк-пойнт, но угодил в сетку. Хотя и мяч был не самым простым все же — 15:30.

16:21

Двойная — 0:30.

16:20

Принял непростую подачу Берреттини, а Джокович первый раз в матче укоротил, но не перебросил сетку — 0:15.

16:20

Ободом принял Джокович — 1:1.

16:19

Тяжелейшую уходящую подачу принял серб. Затем добежал в другой угол и бросил свечку, но Берреттини без проблем погасил ее смэшем — 40:30.

16:19

Опять не прошла первая подача, и в итоге Новак спровоцировал у оппонента ошибку с форхенда. Сетка — 30:30.

16:18

А вот уже Джокович заставил итальянца ошибиться по длине кроссами в розыгрыше после второй подачи — 30:15.

16:17

Первый мяч не прошел, и завязался розыгрыш. Его спокойное течение Берреттини взорвался переводом с форхенда в угол, и серб ответил в сетку — 30:0.

16:16

Прекрасная подача Берреттини — 15:0.

16:15

Снова не прошла первая, Берреттини остро принял, но вскоре в атаке ударил в сетку — 1:0. Удержал подачу Джокович все-таки.

16:15

Попытался со второй подачи серба атаковать итальянец, но мяч был крученым, и Маттео сыграл в сетку — больше.

16:14

Первый продолжительный розыгрыш завязался с приема, и серб сыграл в сетку — ровно.

16:14

Мощная подача, короткий прием, с которого Джокович легко забил от сетки — больше.

16:13

Первая подача пришла на выручку — 40:40.

16:13

Еще двойная ошибка! Вот это да — 30:40, брейк-пойнт!

16:12

А вот после первой подачи комбинация прошла удачно — 30:30.

01:12

Джокович не подал первым мячом, а после приема итальянцем второй подачи попытался сыграть на вылет, но не попал — 15:30.

16:11

Снова не прошел первый мяч. Однако на приеме второй подачи Берреттини сыграл в сетку — 15:15.

16:10

С двойной ошибки начинает серб — 0:15.

16:10

Джокович вышел на подачу.

16:07

Соперники встречались дважды. На харде на итоговом в 2019 году Джокович разнес соперника в двух сетах, отдав всего два гейма, а пару недель назад на «Ролан Гаррос» серб на пути к своему очередному титулу выиграл со счетом 3-1 по партиям. Это, кстати, последнее поражение итальянца на данный момент.

16:05

Начинается разминка. Она продлится чуть меньше пяти минут, и потом матч начнется.

16:00

Выходят теннисисты на корт, скоро все начнется.

15:55

Новак Джокович очень лестно отзывался о своем сопернике в преддверии финальной игры.

«Мы никогда не встречались на траве. Это его первый финал на турнире «Большого шлема», 30-й для меня. Надеюсь, большой опыт мне поможет. Он играет в свой лучший теннис, в частности на подаче, да и форхенд выглядит одним из лучших. Маттео очень талантлив, а также очень умен в тактическом плане, он знает, как хорошо построить атаку, он агрессивен с самого начала», — заявил серб.

15:50

Также не стоит упускать из виду, что Маттео Берреттини выиграл все матчи на траве в 2021 году, поэтому предположить, кто одержит верх в этом противостоянии, невероятно трудно.

15:45

Отметим, что если Джоковичу удастся сегодня победить, то он станет первым теннисистом после Рода Лэйвера, который за календарный год смог взять три турнира «Большого шлема».

15:35

Матч запланирован на 16.00 по московскому времени.

15:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в финале Уимблдона сойдутся титулованный серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини, для которого это первый финал на турнире «Большого шлема» в карьере.

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