«Строжайший карантин»: Волосожар и Траньков бегут из США

Российские фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы Игр-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков в экстренном порядке покидают США и возвращаются домой из-за пандемии коронавируса COVID-19. Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, на территории Штатов уже зафиксированы почти 26 тысяч случаев инфицирования, а количество скончавшихся от вируса достигло 307 людей. В борьбе с распространением болезни американские власти частично закрывают границы с другими странами.

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Подобные меры принимаются и в России: по состоянию на 22 марта в стране подтверждены 367 эпизодов заражения, 54 из них в Москве. По новому распоряжению Росавиации, с 23 марта Российская Федерация приостанавливает авиасообщение со всеми странами мира, исключение коснется только рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

В последнее время Волосожар и Траньков вместе со своей трехлетней дочерью Анжеликой проживали в небольшом городке Истеро, который располагается в штате Флорида. По словам прославленной фигуристки, на территории Штатов введен «строжайший карантин».

«Мы решили срочно вернуться домой. Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся, к сожалению. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее. Сейчас Штаты закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводят комендантский час. Сколько это продлится никто не знает, поэтому мы поняли, что больше ждать нельзя ни минуты.

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Городок Истеро, в котором мы находимся, очень маленький. Наши апартаменты здесь совершенно не приспособлены к изоляции с ребенком, тут практически ничего нет. Из всех развлечений — маленькое озеро у дома, но, если введут комендантский час, то и это будет недоступно. Так что срочно уехать — единственно верное решение. Тем более родные очень переживают, что границы закроют на неопределенный срок», — написала Волосожар в Instagram.

Ранним утром 22 марта семья фигуристов отправилась из аэропорта Майами в Россию. При этом Волосожар подчеркнула, что по возвращении домой она вместе с Траньковым и дочерью в обязательном порядке «сядет на карантин».

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«Улететь сейчас тоже непросто, даже доехать до города вылета — целый квест. Поэтому начинаем экстренные сборы, пожелайте нам удачи! Скорее бы оказаться дома. Скорее бы все наладилось и все были здоровы!» — заключила она.

Ранее Волосожар пожаловалась на кризисную ситуацию с продовольствием в Штатах, а именно на отсутствие в магазинах макарон, круп, консерв, туалетной бумаги и антисептических средств с медицинскими масками в аптеках. Их «раскупили в первую очередь».

«Зашла в магазин и увидела, что уже пропали свежие овощи и фрукты. Все максимально готовятся закрыться дома и просидеть карантин. Торговые центры обещают скоро закрыть. В рестораны стараются не ходить. Мы пока гуляем на детских площадках, в парках и на пляже.

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Я верю, что эта пугающая ситуация во всем мире сплотит нас. Все переживают друг за друга. Проявляются настоящие ценности: жизнь, здоровье, любовь к семье и близким. Сейчас все люди находятся в равных условиях. Как вы думаете, почему это все происходит? Может быть, планета устала от бездумного отношения к ней?»

— писала Волосожар.

Помимо этого фигуристы, завершившие карьеру в 2018 году, но выступающие теперь в различных ледовых шоу, лишились возможности тренироваться — все ледовые дворцы и катки закрыты. Впрочем, такая же ситуация сложилась и в России.

Каток закрыли, ребенок тренируется самостоятельно pic.twitter.com/2Wwd7Y1Ecs — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) March 17, 2020

Ранее был отменен и чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале. Как утверждал Максим Траньков, у него на этот турнир были «свои личные планы».

У меня было много личных планов на этот Чемпионат Мира, но поддерживаю решение полностью. Иногда лучше не рисковать, береженого бог бережет... — Maxim Tran'kov (@xam_trankov) March 11, 2020

Траньков, так же как и Волосожар, активно следит за ситуацией в мире в связи с пандемией COVID-19. В своих социальных сетях он отмечал не только необходимость отмены спортивных соревнований (в том числе и ЧМ по фигурному катанию), но и также выразил несогласие со словами Алексея Ягудина, заявившего, что «коронавирус – просто паника», а все рассуждения о болезни «не имеют такого уж критического значения на самом деле».

Татьяна Волосожар и Максим Траньков начали выступления в паре в 2010 году. Фигуристы трижды становились чемпионами России, выигрывали финал Гран-при, четыре раза брали золотые медали первенств Европы, а на Олимпиаде-2014 в Сочи стали двукратными олимпийскими чемпионами — в парном катании и в командных соревнованиях. В августе 2015 года спортсмены сыграли свадьбу, а через два года у пары родилась дочь Анжелика.