Проиграли только Украине: Россия вырвала серебро в эстафете

Обидно, конечно, ощущать, что можно было бы побороться и за золото, если бы не провальная стрельба на первых двух этапах. Но стоит признаться, что после проката Виктории Сливко надеяться даже на топ-5 не приходилось. Но Эдуард Латыпов и Саид Халили сделали все, чтобы взойти на пьедестал почета.