Проиграли только Украине: Россия вырвала серебро в эстафете

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Следующие гонки пройдут только в субботу, 29 февраля. В Раубичах состоятся мужская и женская спринтерские гонки. До свидания!
Вот так выглядит итоговая турнирная таблица:
Обидно, конечно, ощущать, что можно было бы побороться и за золото, если бы не провальная стрельба на первых двух этапах. Но стоит признаться, что после проката Виктории Сливко надеяться даже на топ-5 не приходилось. Но Эдуард Латыпов и Саид Халили сделали все, чтобы взойти на пьедестал почета.
И едва-едва Халили вырывает серебро! В полутора секундах от него финишировал норвежец Андерсон! Вот это камбэк! Были в конце десятки, а в итоге медаль. Серебряная!
И финиширует с флагом Дмитрий Пидручный! У сборной Украины золото в смешанной эстафете!
Пока что 6 секунд выигрывает Халили у Андерсона. Бочарников же уже сдается, нет сил у белоруса.
А дальше Халили уходит в отрыв от Андерсона и Бочарникова! Сделал мощный рывок Саид и бежит за серебром!
Пидручный уже подходит к финишу. Золото у Украины будет без сомнений. А что там дальше?
У Пидручного 50 секунд отрыва. А вот Халили, Бочарников и Андерсон бегут все вместе в трех секундах! Вот это борьба за серебро!
По одному промаху допустили Халили и Андерсон!
И Пидручный быстро закрыл все пять мишеней! Побежал украинец за золотой медалью, а вот Бочарников убежал на один штрафной круг! Очень много промахов у белоруса. А значит можно еще побороться и за серебро!
Бочарников и Пидручный меж тем уже на стадионе. «Стойка», которая решит судьбу золотой медали.
Халили, кстати, намеренно пока что не обгоняет норвежца. Держится у него за спиной. Все-таки трасса разбита, а так хотя бы удается держать темп и бежать, а не идти.
Халили и Андерсен немного отстали от белоруса с украинцем. Но россиянин по-прежнему проигрывает секунду норвежскому биатлонисту.
После трех километров Пидручный отыграл две секунды у Бочарникова.
Халили и Андерсен быстро отстрелялись. И, главное, без промахов! В одной секунде бежит Саид от норвежца.
4 секунды проигрывает украинец.
Бочарников отделался одним дополнительным патроном и убежал первым на трассу. Пидручный промахнулся дважды, но также закрыл двумя доп. патронами быстро.
Подходят к огневому рубежу Пидручный с Бочарниковым. «Лежка».
Халили сократил отставание от норвежца. Наступает он на пятки Андерсену.
Пидручный и Бочарников уже преодолели отсечку в 0,9 км. Белорус бежит чуть менее чем в секунде от украинца.
Третьим финишировал Баккен, у норвежцев последний этап бежит Александер Фьелд Андерсен. В нескольких секундах от него побежал россиянин Саид Каримулла Халили.
И перед передачей эстафеты Прима опередил немного Смольского. Побежали последний этап у украинцев и белорусов Дмитрий Пидручный и Сергей Бочарников соответственно.
Хотя видно, что у Эдуарда сил тоже мало осталось. Еле дышит россиянин.
А вот Баккен сдал сильно ходом. Более 40 секунд проигрывает норвежец лидеру, Латыпов уже в десяти секундах от него.
За 500 метров до передачи эстафеты Смольский выигрывает у Примы 4,5 секунды. Подтянулся украинец к лидеру.
Латыпов молодец! Врывается в борьбу за медали Эдуард. Быстро и чисто он отстрелялся в «стойке». 56,1 секунды он проигрывает лидеру, но 30 секунд — норвежцу Баккену, который бежит третьим.
Смольский-то каков! Немного задержался он с подготовкой винтовки, но затем выдал серию из пяти точных и быстрых выстрелов. Прима тоже стрелял быстро, но последнюю мишень закрыл только со второго доп. патрона!
На свой второй огневой рубеж подходят лидеры.
Латыпов в том же темпе бежит. Все так же седьмом, все те же минута и пять секунд отставания.
Быстро ликвидировал отставание Смольский. На пятки наступает он Приме после трех километров.
Седьмым бежит Эдуард. Проигрывает он минуту и пять секунд украинцу.
Латыпов один промах допустил. Одного доп. патрона ему хватило.
В тройку лидеров неожиданно ворвался норвежец Сиверт Гутторм Баккен. Во многом благодаря чистой стрельбе.
Прима убежал с рубежа первым, закрыв пять мишеней из шести патронов. Смольский же промахнулся дважды, но избежал штрафного круга. 9 секунд проигрывает белорус.
На первый огневой рубеж прибежали биатлонисты. Сильный ветер сейчас на трассе.
Латыпов после первых 900 метров 3 секунды отставания отыграл.
Смольский ударно начал свой этап. 10 секунд выигрывает он у Примы.
Провальный этап от Сливко. Девятой финишировала Виктория, проиграв лидеру минуту и 19,7 секунды. Сложная задача стоит перед Эдуардом Латыповым, который бежит третий этап эстафеты.
Швед Эмиль Нюквист стартовал только в 30 секундах от лидера.
В девяти секундах второй этап завершили эстонка и украинка. Третий этап побежали украинец Артём Прима и эстонец Калев Эрмитс.
Передала эстафету Кривко. У Белоруссии третий этап побежал Антон Смольский.
Почему-то сильно сдала ходом Джима. За 500 метров до передачи эстафеты уже опережают ее Кривко и Талихярм.
Девятой убежала с рубежа Виктория. 56 секунд проигрывает..
Сливко допустила один промах. Еле-еле со второго дополнительного патрона закрыла мишень россиянка.
И Кривко с Талихярм быстро прошли «стойку», хотя использовали по одному доп. патрону.
Отлично отстрелялась Джима. Пять из пяти закрыла украинка.
Подходят лидеры ко второму огневому рубежу. «Стойка».
Эстонцы, кстати, за медали тоже бьются. В группе лидеров бежит Йоханна Талихярм.
Сливко отодвинулась на девятую позицию и добавила себе две секунды отставания.
На отметке 3 км Кривко бежит первой, в шести секундах от нее Джима и Нильссон.
Сливко также допустила один промах. Но закрыла мишень одним доп. патроном. Восьмой бежит Виктория, проигрывая Кривко 44,4 секунды.
У Джимы какие-то неполадки с винтовкой произошли, допустила Юлия один промах. Пока перезаряжалась, промазала и Хёгберг. А вот Кривко из Белоруссии отстреляла чисто и быстро, уйдя в отрыв.
Перед своим первым огневым рубежом Джима немного сбавила темп. Отыграла у нее секунду Нильссон.
Сливко бежит девятой, проигрывая 53 секунды лидеру.
Первые 900 метров Джима преодолела быстрее всех. Нильссон отстает от украинки на 9 секунд почти.
Резцова в итоге проиграла 49 секунд. Передала она эстафету Виктории Сливко.
Алимбекова в итоге финишировала с отставанием в 12 секунд. Второй этап у Белоруссии бежит Ирина Кривко.
Семеренко и Хёгберг вместе передали эстафету. Второй этап у Украины бежит Юлия Джима, а у Швеции — Эмма Нильссон.
Резцова 40 секунд проигрывает.
За 500 метров до передачи эстафеты лидирует Семеренко. За спиной у украинки шведка бежит, а вот Алимбекова начинает отставать.
Бежит 10-й Кристина. Проигрывает она тройке лидеров 27 секунд.
Резцова еще один промах допустила, но одного дополнительного патрона хватило.
Два промаха допустила белорусская биатлонистка, но быстро закрыла мишени доп. патронами. С ней же с рубежа убежали Лардшнайдер и Валентина Семеренко.
Алимбекова уже подходит на второй огневой рубеж.
А Резцова проигрывает уже 38,5 секунды.
Алимбекова на отметке 3 км немного уходит в отрыв. Ее ближайшая преследовательница — шведка Элизабет Хёгберг — отстает на 11,7 секунды.
Резцова бежит 12-й. Проигрывает она лидеру 22,8 секунды.
Лучше всех «лежку» прошла Динара Алимбекова из Белоруссии. В пяти секундах от нее бегут француженка Камиль Бене и Ирене Лардшнайдер из Италии.
Неудачно прошла Резцова первый огневой рубеж. Первым же выстрелом промазала, понадобились ей три дополнительных патрона, чтобы закрыть мишень. Едва на штрафной круг не убежала Кристина.
Подходят к первому огневому рубежу биатлонистки. Резцова уступает 1,5 секунды лидеру и бежит третьей.
Немного сдала ходом Резцова. Пропустила вперед себя трех соперниц.
На отметке 0,9 км Резцова пока что бежит первой. В секунде от нее украинка Семеренко.
Не в лучшем состоянии трасса, конечно. Тяжело бегут биатлонистки, но деваться некуда.
Кстати, забавный эпизод произошел перед сигналом о начале гонки. С фальстарта начали норвежка и немка, выбежав раньше времени. Судьи сделали замечание.
Старт дан! В первой тройке бегут россияне, немцы и норвежцы, которых на первом этапе представляют Кристина Резцова, Марен Хаммершмидт и Осне Скреде соответственно.
Погода сегодня в Раубичах совсем не для биатлона. Тепло, вокруг трассы виднеется газон. Многие биатлонисты уже жаловались на нехватку снега.
А начало сегодняшнего дня, увы, обернулось для россиян провалом. В синглмиксте нашу команду представляли Павлова и Кирилл Стрельцов. Но, провалив стрельбу и потеряв обойму, ребята показали только шестой результат.
Накануне европейское первенство стартовало мужским и женским супермикстом. Смогла порадовать лишь Евгения Павлова, взявшая золото.
От сборной России в гонке сегодня примут участие Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.
Начало гонки запланировано на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Раубичах.