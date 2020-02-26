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Проиграли только Украине: Россия вырвала серебро в эстафете

Сборная Украины выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы, Россия — вторая

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В Белоруссии проходит чемпионат Европы по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты, победу в которой одержала сборная Украины. Российские биатлонисты завоевали серебро.
Трансляция
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18:25

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Следующие гонки пройдут только в субботу, 29 февраля. В Раубичах состоятся мужская и женская спринтерские гонки. До свидания!

18:20

Вот так выглядит итоговая турнирная таблица:

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18:17

Обидно, конечно, ощущать, что можно было бы побороться и за золото, если бы не провальная стрельба на первых двух этапах. Но стоит признаться, что после проката Виктории Сливко надеяться даже на топ-5 не приходилось. Но Эдуард Латыпов и Саид Халили сделали все, чтобы взойти на пьедестал почета.

18:14

И едва-едва Халили вырывает серебро! В полутора секундах от него финишировал норвежец Андерсон! Вот это камбэк! Были в конце десятки, а в итоге медаль. Серебряная!

18:13

И финиширует с флагом Дмитрий Пидручный! У сборной Украины золото в смешанной эстафете!

18:12

Пока что 6 секунд выигрывает Халили у Андерсона. Бочарников же уже сдается, нет сил у белоруса.

18:11

А дальше Халили уходит в отрыв от Андерсона и Бочарникова! Сделал мощный рывок Саид и бежит за серебром!

18:11

Пидручный уже подходит к финишу. Золото у Украины будет без сомнений. А что там дальше?

18:10

У Пидручного 50 секунд отрыва. А вот Халили, Бочарников и Андерсон бегут все вместе в трех секундах! Вот это борьба за серебро!

18:09

По одному промаху допустили Халили и Андерсон!

18:08

И Пидручный быстро закрыл все пять мишеней! Побежал украинец за золотой медалью, а вот Бочарников убежал на один штрафной круг! Очень много промахов у белоруса. А значит можно еще побороться и за серебро!

18:07

Бочарников и Пидручный меж тем уже на стадионе. «Стойка», которая решит судьбу золотой медали.

18:07

Халили, кстати, намеренно пока что не обгоняет норвежца. Держится у него за спиной. Все-таки трасса разбита, а так хотя бы удается держать темп и бежать, а не идти.

18:06

Халили и Андерсен немного отстали от белоруса с украинцем. Но россиянин по-прежнему проигрывает секунду норвежскому биатлонисту.

18:05

После трех километров Пидручный отыграл две секунды у Бочарникова.

18:04

Халили и Андерсен быстро отстрелялись. И, главное, без промахов! В одной секунде бежит Саид от норвежца.

18:03

4 секунды проигрывает украинец.

18:03

Бочарников отделался одним дополнительным патроном и убежал первым на трассу. Пидручный промахнулся дважды, но также закрыл двумя доп. патронами быстро.

18:02

Подходят к огневому рубежу Пидручный с Бочарниковым. «Лежка».

18:00

Халили сократил отставание от норвежца. Наступает он на пятки Андерсену.

18:00

Пидручный и Бочарников уже преодолели отсечку в 0,9 км. Белорус бежит чуть менее чем в секунде от украинца.

17:58

Третьим финишировал Баккен, у норвежцев последний этап бежит Александер Фьелд Андерсен. В нескольких секундах от него побежал россиянин Саид Каримулла Халили.

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17:57

И перед передачей эстафеты Прима опередил немного Смольского. Побежали последний этап у украинцев и белорусов Дмитрий Пидручный и Сергей Бочарников соответственно.

17:56

Хотя видно, что у Эдуарда сил тоже мало осталось. Еле дышит россиянин.

17:55

А вот Баккен сдал сильно ходом. Более 40 секунд проигрывает норвежец лидеру, Латыпов уже в десяти секундах от него.

17:54

За 500 метров до передачи эстафеты Смольский выигрывает у Примы 4,5 секунды. Подтянулся украинец к лидеру.

17:53

Латыпов молодец! Врывается в борьбу за медали Эдуард. Быстро и чисто он отстрелялся в «стойке». 56,1 секунды он проигрывает лидеру, но 30 секунд — норвежцу Баккену, который бежит третьим.

17:52

Смольский-то каков! Немного задержался он с подготовкой винтовки, но затем выдал серию из пяти точных и быстрых выстрелов. Прима тоже стрелял быстро, но последнюю мишень закрыл только со второго доп. патрона!

17:51

На свой второй огневой рубеж подходят лидеры.

17:50

Латыпов в том же темпе бежит. Все так же седьмом, все те же минута и пять секунд отставания.

17:49

Быстро ликвидировал отставание Смольский. На пятки наступает он Приме после трех километров.

17:48

Седьмым бежит Эдуард. Проигрывает он минуту и пять секунд украинцу.

17:48

Латыпов один промах допустил. Одного доп. патрона ему хватило.

17:47

В тройку лидеров неожиданно ворвался норвежец Сиверт Гутторм Баккен. Во многом благодаря чистой стрельбе.

17:47

Прима убежал с рубежа первым, закрыв пять мишеней из шести патронов. Смольский же промахнулся дважды, но избежал штрафного круга. 9 секунд проигрывает белорус.

17:46

На первый огневой рубеж прибежали биатлонисты. Сильный ветер сейчас на трассе.

17:44

Латыпов после первых 900 метров 3 секунды отставания отыграл.

17:43

Смольский ударно начал свой этап. 10 секунд выигрывает он у Примы.

17:42

Провальный этап от Сливко. Девятой финишировала Виктория, проиграв лидеру минуту и 19,7 секунды. Сложная задача стоит перед Эдуардом Латыповым, который бежит третий этап эстафеты.

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17:41

Швед Эмиль Нюквист стартовал только в 30 секундах от лидера.

17:40

В девяти секундах второй этап завершили эстонка и украинка. Третий этап побежали украинец Артём Прима и эстонец Калев Эрмитс.

17:40

Передала эстафету Кривко. У Белоруссии третий этап побежал Антон Смольский.

17:37

Почему-то сильно сдала ходом Джима. За 500 метров до передачи эстафеты уже опережают ее Кривко и Талихярм.

17:36

Девятой убежала с рубежа Виктория. 56 секунд проигрывает..

17:36

Сливко допустила один промах. Еле-еле со второго дополнительного патрона закрыла мишень россиянка.

17:35

И Кривко с Талихярм быстро прошли «стойку», хотя использовали по одному доп. патрону.

17:35

Отлично отстрелялась Джима. Пять из пяти закрыла украинка.

17:34

Подходят лидеры ко второму огневому рубежу. «Стойка».

17:33

Эстонцы, кстати, за медали тоже бьются. В группе лидеров бежит Йоханна Талихярм.

17:31

Сливко отодвинулась на девятую позицию и добавила себе две секунды отставания.

17:31

На отметке 3 км Кривко бежит первой, в шести секундах от нее Джима и Нильссон.

17:29

Сливко также допустила один промах. Но закрыла мишень одним доп. патроном. Восьмой бежит Виктория, проигрывая Кривко 44,4 секунды.

17:28

У Джимы какие-то неполадки с винтовкой произошли, допустила Юлия один промах. Пока перезаряжалась, промазала и Хёгберг. А вот Кривко из Белоруссии отстреляла чисто и быстро, уйдя в отрыв.

17:27

Перед своим первым огневым рубежом Джима немного сбавила темп. Отыграла у нее секунду Нильссон.

17:25

Сливко бежит девятой, проигрывая 53 секунды лидеру.

17:24

Первые 900 метров Джима преодолела быстрее всех. Нильссон отстает от украинки на 9 секунд почти.

17:22

Резцова в итоге проиграла 49 секунд. Передала она эстафету Виктории Сливко.

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17:21

Алимбекова в итоге финишировала с отставанием в 12 секунд. Второй этап у Белоруссии бежит Ирина Кривко.

17:21

Семеренко и Хёгберг вместе передали эстафету. Второй этап у Украины бежит Юлия Джима, а у Швеции — Эмма Нильссон.

17:19

Резцова 40 секунд проигрывает.

17:18

За 500 метров до передачи эстафеты лидирует Семеренко. За спиной у украинки шведка бежит, а вот Алимбекова начинает отставать.

17:17

Бежит 10-й Кристина. Проигрывает она тройке лидеров 27 секунд.

17:16

Резцова еще один промах допустила, но одного дополнительного патрона хватило.

17:15

Два промаха допустила белорусская биатлонистка, но быстро закрыла мишени доп. патронами. С ней же с рубежа убежали Лардшнайдер и Валентина Семеренко.

17:14

Алимбекова уже подходит на второй огневой рубеж.

17:13

А Резцова проигрывает уже 38,5 секунды.

17:11

Алимбекова на отметке 3 км немного уходит в отрыв. Ее ближайшая преследовательница — шведка Элизабет Хёгберг — отстает на 11,7 секунды.

17:11

Резцова бежит 12-й. Проигрывает она лидеру 22,8 секунды.

17:10

Лучше всех «лежку» прошла Динара Алимбекова из Белоруссии. В пяти секундах от нее бегут француженка Камиль Бене и Ирене Лардшнайдер из Италии.

17:09

Неудачно прошла Резцова первый огневой рубеж. Первым же выстрелом промазала, понадобились ей три дополнительных патрона, чтобы закрыть мишень. Едва на штрафной круг не убежала Кристина.

17:08

Подходят к первому огневому рубежу биатлонистки. Резцова уступает 1,5 секунды лидеру и бежит третьей.

17:07

Немного сдала ходом Резцова. Пропустила вперед себя трех соперниц.

17:05

На отметке 0,9 км Резцова пока что бежит первой. В секунде от нее украинка Семеренко.

17:03

Не в лучшем состоянии трасса, конечно. Тяжело бегут биатлонистки, но деваться некуда.

17:01

Кстати, забавный эпизод произошел перед сигналом о начале гонки. С фальстарта начали норвежка и немка, выбежав раньше времени. Судьи сделали замечание.

17:01

Старт дан! В первой тройке бегут россияне, немцы и норвежцы, которых на первом этапе представляют Кристина Резцова, Марен Хаммершмидт и Осне Скреде соответственно.

16:56

Погода сегодня в Раубичах совсем не для биатлона. Тепло, вокруг трассы виднеется газон. Многие биатлонисты уже жаловались на нехватку снега.

16:55

А начало сегодняшнего дня, увы, обернулось для россиян провалом. В синглмиксте нашу команду представляли Павлова и Кирилл Стрельцов. Но, провалив стрельбу и потеряв обойму, ребята показали только шестой результат.

16:50

Накануне европейское первенство стартовало мужским и женским супермикстом. Смогла порадовать лишь Евгения Павлова, взявшая золото.

16:45

От сборной России в гонке сегодня примут участие Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.

16:35

Начало гонки запланировано на 17.00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Раубичах.