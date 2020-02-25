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Победить хоть где-нибудь: россияне стартуют на ЧЕ. LIVE

Чемпионат Европы по биатлону. Суперспринт. Финалы. ОНЛАЙН

В Белоруссии стартует чемпионат Европы по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского и женского финалов суперспринта.
Трансляция
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17:33

Латыпов и Стрельцов чисто отработали на первом рубеже. За ними — украинец Дмитрий Пидручный.

17:31

Гонка началась!

17:30

Напомним немного о правилах. По сути, это то же самое, что и масс-старт с четырьмя огневыми рубежами, только круги меньше. В общей сложности не 15 км, как обычно, а 6 км.

17:25

Температура воздуха в Раубичах плюсовая, очень мало снега, но он мягкий. Прямо скажем, не самые приятные условия для атлетов.

17:20

Ни для кого не секрет, что чемпионат Европы по биатлону не котируется среди главных турниров сезона и по уровню значительно уступает другим соревнованиям на международном уровне. Впрочем, для России это неплохая возможность дать молодым и не самым опытным биатлонистам проявить себя. У Резцовой, которая была на чемпионате мира вместе с главной сборной, но ни одной гонки не провела, сделать это сегодня, правда, не удалось.

17:15

У женщин ситуация несколько более печальная. Из шести россиянок в топ-30 вошли только четыре биатлонистки. Лучшей стала Виктория Сливко, занявшая седьмое место, уступив 19,2 секунды лидеру квалификации Динаре Алимбековой из Белоруссии. Евгения Павлова стала 12-й, Ульяна Кайшева — 25-й, а Анастасия Поршнева — 27-й. Кристина Резцова (31-я) и Екатерина Глазырина (73-я) в финал не пробились.

17:10

Накануне прошли квалификационные гонки. Среди мужчин от сборной России в финал пробились практически все — пятеро из шести. Не прошел квалификацию только Матвей Елисеев, который занял 33-е место. Для выхода в финал нужно было попасть в топ-30. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал вторым, уступив 14,3 секунды Антону Смольскому из Белоруссии. Из остальных биатлонистов сборной России в квалификации Кирилл Стрельцов занял девятое место, Саид Каримулла Халили 21-е, Дмитрий Иванов 26-е, а Василий Томшин — 30-е.

17:05

Первыми финальный заезд уже за медали проведут мужчины. Их старт запланирован на 17.30 по московскому времени. Женщины же вступят в борьбу за медали чуть позднее — в 18.00.

17:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финальных заездов в суперспринте среди мужчин и женщин на чемпионате Европы Раубичах.