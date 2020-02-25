Победить хоть где-нибудь: россияне стартуют на ЧЕ. LIVE

Латыпов и Стрельцов чисто отработали на первом рубеже. За ними — украинец Дмитрий Пидручный.
Гонка началась!
Напомним немного о правилах. По сути, это то же самое, что и масс-старт с четырьмя огневыми рубежами, только круги меньше. В общей сложности не 15 км, как обычно, а 6 км.
Температура воздуха в Раубичах плюсовая, очень мало снега, но он мягкий. Прямо скажем, не самые приятные условия для атлетов.
Ни для кого не секрет, что чемпионат Европы по биатлону не котируется среди главных турниров сезона и по уровню значительно уступает другим соревнованиям на международном уровне. Впрочем, для России это неплохая возможность дать молодым и не самым опытным биатлонистам проявить себя. У Резцовой, которая была на чемпионате мира вместе с главной сборной, но ни одной гонки не провела, сделать это сегодня, правда, не удалось.
У женщин ситуация несколько более печальная. Из шести россиянок в топ-30 вошли только четыре биатлонистки. Лучшей стала Виктория Сливко, занявшая седьмое место, уступив 19,2 секунды лидеру квалификации Динаре Алимбековой из Белоруссии. Евгения Павлова стала 12-й, Ульяна Кайшева — 25-й, а Анастасия Поршнева — 27-й. Кристина Резцова (31-я) и Екатерина Глазырина (73-я) в финал не пробились.
Накануне прошли квалификационные гонки. Среди мужчин от сборной России в финал пробились практически все — пятеро из шести. Не прошел квалификацию только Матвей Елисеев, который занял 33-е место. Для выхода в финал нужно было попасть в топ-30. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал вторым, уступив 14,3 секунды Антону Смольскому из Белоруссии. Из остальных биатлонистов сборной России в квалификации Кирилл Стрельцов занял девятое место, Саид Каримулла Халили 21-е, Дмитрий Иванов 26-е, а Василий Томшин — 30-е.
Первыми финальный заезд уже за медали проведут мужчины. Их старт запланирован на 17.30 по московскому времени. Женщины же вступят в борьбу за медали чуть позднее — в 18.00.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финальных заездов в суперспринте среди мужчин и женщин на чемпионате Европы Раубичах.