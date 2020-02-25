Победить хоть где-нибудь: россияне стартуют на ЧЕ. LIVE

Ни для кого не секрет, что чемпионат Европы по биатлону не котируется среди главных турниров сезона и по уровню значительно уступает другим соревнованиям на международном уровне. Впрочем, для России это неплохая возможность дать молодым и не самым опытным биатлонистам проявить себя. У Резцовой, которая была на чемпионате мира вместе с главной сборной, но ни одной гонки не провела, сделать это сегодня, правда, не удалось.