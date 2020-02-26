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За золото Европы: Россия бьется в синглмиксте. LIVE

Чемпионат Европы по биатлону. Синглмикст. ОНЛАЙН

В Белоруссии проходит чемпионат Европы по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты.
Трансляция
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14:50

У России в итоге шестое место. Стрельцов ходом проиграл лидеру 49 секунд!

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14:49

Павлова в интервью говорит, что трасса была очень плохой, разбитой. И не поспоришь.

14:48

Норвегия, Германия и Украина — в призах.

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14:47

Каким крутейшим образом немец обгоняет на внутреннем радиусе украинца в борьбе за серебро!

14:45

Положение дел:

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14:44

Стрельцов хорош на стойке. Пять из пяти.

14:43

А второй будет, судя по всему, Украина. За бронзу борются немец и латыш.

14:42

Прекрасная работа у норвежца на последнем рубеже! Это золото.

14:40

Россия будет в десятке, но это очень плохо.

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14:39

Что ж сегодня за судьба такая у Белоруссии! У Кривко на рубеже возникли проблемы с обоймой.

14:38

Стрельцову один дополнительный патрон потребовался. 54 секунды отставания.

14:38

Норвегия все допы израсходовала, но Стремсхейм ведет свою сборную к золоту.

14:36

Так, еще немного о Белоруссии. Сола ошиблась и один штрафной круг просто забыла пройти. Еще бы тут не запутаться, когда у тебя их пять.

14:35

Белорус Кривко, только войдя в гонку, жестко упал в снег лицом. И смешно, и грустно.

14:34

Павлова тоже использовала дополнительный патрон. Идет не лучшим ходом. 59 секунд уже отставание.

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14:33

Норвежка, немка и австрийка идеально стреляют, а украинке потребовались два дополнительных патрона.

14:31

Украинка в абсолютном одиночестве лидирует. Не промахнется — наверняка будут медали.

14:29

Положение дел:

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14:28

Одним дополнительным патроном Павлова закрывает все мишени, но к минуте уж близится отставание.

14:27

Блестяще украинка Меркушина отстрелялась на рубеже, как и норвежка с немкой.

14:25

Россия на смене этапы проигрывает 14 секунд сборной Швеции. Норвегия и Украина — в лидерах.

14:23

Да, потерял обойму Кирилл — на трассе она выпала. Из-за чего каждый раз перезаряжал сам. Увы, без медалей сегодня Россия.

14:21

А у Стрельцова тем временем проблемы с ружьем. Скорее всего, потеря обоймы. Использует два дополнительных патрона и проигрывает почти минуту.

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14:21

Стремсхейм хоть и с одним дополнительным патроном, но точен. Как и украинец. Они борются за золото.

14:19

Норвежец на узком участке трассы атакует Стрельцова, и успешно ведь.

14:17

Пока лидирует Австрия, а вот у Расторгуева на лежке возникли проблемы, из-за которых Латвия теперь шестая.

14:16

Браво! Быстро и точно! Стрельцов возвращается в борьбу.

14:15

Пятым идет Стрельцова. Но впереди серьезные соперники — Латвия и Австрия.

14:13

Кстати, у Кирилла сегодня день рождения. Будем надеяться, что сделает себе подарок.

14:12

А вот Павлова исправилась на стойке, закрыв все мишени, и передала эстафету Кириллу Стрельцову. Россия еще в гонке.

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14:11

ВОТ ЭТО ДА! НИ ОДНОГО ПОПАДАНИЯ У СОЛЫ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА! ПЯТЬ ШТРАФНЫХ КРУГОВ! Когда такое было вообще?

14:10

Старается зацепиться Павлова за первую десятку, но получается не очень. Впрочем, по скорости она не показывала феноменальных результатов и вчера.

14:09

Кстати, монгольская спортсменка сделала аж три промаха. Жалко.

14:07

Такие дела:

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14:06

Ох, медленно и неточно. Два дополнительных патрона Павловой потребовалось, чтобы закрыть мишени. Белоруска Анна Сола возглавляет гонку.

14:04

Неторопливый темп избрали девушки. Впрочем, Павлова держится в первой группе на подходе к первому рубежу.

14:02

Очень плотно идут участницы — первыми бегут женщины. Снега очень мало, погода плюсовая. Условия оставляют желать лучшего.

14:00

Гонка началась!

13:55

Полностью старт-лист выглядит следующим образом:

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13:50

Всего выступят 27 сборных, включая команду Монголии. Будем внимательно следить, как побегут Арюнтунгалаг Энхбайяр и Билгун Алтанхуяг.

13:45

Немного о правилах синглмикста. Гонка представляет собой индивидуальную смешанную эстафету, которую поэтапно бегут мужчина и женщина. Сборную России сегодня представят Кирилл Стрельцов и Евгения Павлова.

13:40

Напомним, что накануне прошли мужской и женский суперспринты. Россия завоевала одну медаль благодаря усилиям Евгении Павловой, а вот мужчины, увы, порадовать не смогли.

13:35

Начало гонки запланировано на 14.00 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Раубичах.