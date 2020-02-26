За золото Европы: Россия бьется в синглмиксте. LIVE

У России в итоге шестое место. Стрельцов ходом проиграл лидеру 49 секунд!
Павлова в интервью говорит, что трасса была очень плохой, разбитой. И не поспоришь.
Норвегия, Германия и Украина — в призах.
Каким крутейшим образом немец обгоняет на внутреннем радиусе украинца в борьбе за серебро!
Положение дел:
Стрельцов хорош на стойке. Пять из пяти.
А второй будет, судя по всему, Украина. За бронзу борются немец и латыш.
Прекрасная работа у норвежца на последнем рубеже! Это золото.
Россия будет в десятке, но это очень плохо.
Что ж сегодня за судьба такая у Белоруссии! У Кривко на рубеже возникли проблемы с обоймой.
Стрельцову один дополнительный патрон потребовался. 54 секунды отставания.
Норвегия все допы израсходовала, но Стремсхейм ведет свою сборную к золоту.
Так, еще немного о Белоруссии. Сола ошиблась и один штрафной круг просто забыла пройти. Еще бы тут не запутаться, когда у тебя их пять.
Белорус Кривко, только войдя в гонку, жестко упал в снег лицом. И смешно, и грустно.
Павлова тоже использовала дополнительный патрон. Идет не лучшим ходом. 59 секунд уже отставание.
Норвежка, немка и австрийка идеально стреляют, а украинке потребовались два дополнительных патрона.
Украинка в абсолютном одиночестве лидирует. Не промахнется — наверняка будут медали.
Положение дел:
Одним дополнительным патроном Павлова закрывает все мишени, но к минуте уж близится отставание.
Блестяще украинка Меркушина отстрелялась на рубеже, как и норвежка с немкой.
Россия на смене этапы проигрывает 14 секунд сборной Швеции. Норвегия и Украина — в лидерах.
Да, потерял обойму Кирилл — на трассе она выпала. Из-за чего каждый раз перезаряжал сам. Увы, без медалей сегодня Россия.
А у Стрельцова тем временем проблемы с ружьем. Скорее всего, потеря обоймы. Использует два дополнительных патрона и проигрывает почти минуту.
Стремсхейм хоть и с одним дополнительным патроном, но точен. Как и украинец. Они борются за золото.
Норвежец на узком участке трассы атакует Стрельцова, и успешно ведь.
Пока лидирует Австрия, а вот у Расторгуева на лежке возникли проблемы, из-за которых Латвия теперь шестая.
Браво! Быстро и точно! Стрельцов возвращается в борьбу.
Пятым идет Стрельцова. Но впереди серьезные соперники — Латвия и Австрия.
Кстати, у Кирилла сегодня день рождения. Будем надеяться, что сделает себе подарок.
А вот Павлова исправилась на стойке, закрыв все мишени, и передала эстафету Кириллу Стрельцову. Россия еще в гонке.
ВОТ ЭТО ДА! НИ ОДНОГО ПОПАДАНИЯ У СОЛЫ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА! ПЯТЬ ШТРАФНЫХ КРУГОВ! Когда такое было вообще?
Старается зацепиться Павлова за первую десятку, но получается не очень. Впрочем, по скорости она не показывала феноменальных результатов и вчера.
Кстати, монгольская спортсменка сделала аж три промаха. Жалко.
Такие дела:
Ох, медленно и неточно. Два дополнительных патрона Павловой потребовалось, чтобы закрыть мишени. Белоруска Анна Сола возглавляет гонку.
Неторопливый темп избрали девушки. Впрочем, Павлова держится в первой группе на подходе к первому рубежу.
Очень плотно идут участницы — первыми бегут женщины. Снега очень мало, погода плюсовая. Условия оставляют желать лучшего.
Гонка началась!
Полностью старт-лист выглядит следующим образом:
Всего выступят 27 сборных, включая команду Монголии. Будем внимательно следить, как побегут Арюнтунгалаг Энхбайяр и Билгун Алтанхуяг.
Немного о правилах синглмикста. Гонка представляет собой индивидуальную смешанную эстафету, которую поэтапно бегут мужчина и женщина. Сборную России сегодня представят Кирилл Стрельцов и Евгения Павлова.
Напомним, что накануне прошли мужской и женский суперспринты. Россия завоевала одну медаль благодаря усилиям Евгении Павловой, а вот мужчины, увы, порадовать не смогли.
Начало гонки запланировано на 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Раубичах.