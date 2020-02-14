Идеальная стрельба: Логинов бьется за золото чемпионата мира. LIVE

Йоханнес словно почувствовал, что Фуркад превосходит его время, и на второй стрельбе — стоя — закрыл все мишени точно! Кажется, победитель спринта может определиться уже сейчас. Норвежец притопит до финиша с таким рвением, что Фуркаду будет сложно его превзойти даже с учетом полностью чистой стрельбы. А ведь у него еще впереди стойка.