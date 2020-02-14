Идеальная стрельба: Логинов бьется за золото чемпионата мира. LIVE

ДА! ЛОГИНОВ ФИНИШИРУЕТ С ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ! Фийон-Майе — второй (+7,1 секунды), Фуркад — третий (+16,2), Тарьей Бё — четвертый (+18,5), Йоханнес — пятый (+19,4).
На отметке 9,6 км Логинов по-прежнему первый! Превосходство над Фийоном-Майе — 7,1 секунды.
На отметке 8,5 км Логинов все еще держит свое преимущество над Фийоном-Майе в 7,3 секунды! Не сбавляет оборотов — браво. Вперед — за золотом!
Поршнев, кстати, на данный момент удерживает 11-й результат (он давно финишировал). Евгений Гараничев стартовал и уже прошел первую стрельбу с одним промахом, что опустило его сразу на 32-ю позицию — скорость невелика. Матвей Елисеев, к сожалению, тоже допустил один промах и сейчас стал 17-м.
ЛОГИНОВ ЗАКРЫЛ ВСЕ МИШЕНИ НА СТОЙКЕ!!! Он реально борется за победу сейчас! Ход — самый быстрый, точность — великолепная! Со второго огневого рубежа он ушел с преимуществом в 7,6 секунды над Фийоном-Майе!
Логинов на стойке! Момент икс!
Тарьей Бё пришел к финишу и на данный момент он третий! Уступил Фийону-Майе (16 секунд) и Фуркаду (три). Мартен радостно отбивает в ладоши своим тренерам, поскольку сохранил свою пока серебряную позицию.
Ох, какую скорость показывает Логинов! На отметке 5,2 км он идет быстрее всех — и Тарьея, и Йоханнеса, и Фуркада, и Фийона-Майе... Скорость безумная, теперь главное — не напортачить на второй стрельбе.
Фуркад финишировал и вклинился между Фийоном-Майе и Йоханнесом! На данный момент он второй! А Бё-младший опустился на третью строчку.
Фийон-Майе уже финишировал — и сделал это быстрее, чем Йоханнес, на целых 17,4 секунды! Француз на данный момент — лидер спринта.
Логинов добрался до первой стрельбы — лежа — и уверенно закрыл все мишени! С этого огневого рубежа он уходит четвертым, но проигрывает всего две секунды лидеру этого отрезка — Тарьею Бё. Россиянин реально может бороться сейчас за медали!
Старший брат Йоханнеса — Тарьей Бё — тоже серьезно намерен побороться за победу сегодня! Он закрыл все мишени на первом огневом рубеже и только так же безупречно отстрелялся на втором. Четыре секунды он проигрывает на данный момент лидеру — Фийону-Майе.
Фийон-Майе тем временем продолжает творить что-то невероятное! На отметке 9,6 км он обгоняет Йоханнеса на 12,3 секунды! А ведь у обоих есть по промаху — никакого дополнительного преимущества у француза перед норвежцем нет.
На второй стрельбе — стоя — Фуркад закрывает все мишени! Он будет участвовать в реальной борьбе за золото с Йоханнесом и Фийоном-Майе!
Фуркад пока идет практически в одни ноги с Йоханнесом Бё — на отметке 6,3 км он отстает всего на 0,2 секунды.
Главная надежда сборной России — Александр Логинов — ушел на дистанцию! Удачи нашему биатлонисту!
Что творит Фийон-Майе! У него один промах — так же, как и у Йоханнеса Бё, — однако после второй стрельбы он оказался чуть-чуть быстрее невероятного норвежца. Всего на 0,6 секунды, но его скорость все равно очень впечатляет.
Поршнев идеально проводит вторую стрельбу подряд! Великолепно! Еще бы скорости прибавить — и цены бы не было. Надо теперь выдать все силы до финиша.
Йоханнес словно почувствовал, что Фуркад превосходит его время, и на второй стрельбе — стоя — закрыл все мишени точно! Кажется, победитель спринта может определиться уже сейчас. Норвежец притопит до финиша с таким рвением, что Фуркаду будет сложно его превзойти даже с учетом полностью чистой стрельбы. А ведь у него еще впереди стойка.
Фуркад тем временем идет добрался до первой стрельбы — лежа — и преодолевает данный отрезок дистанции быстрее всех! На пять секунд он опередил Йоханнеса, поскольку тот проходил один штрафной круг на лежке.
На контрольной отметке 5,2 км Поршнев пока держится третьим после Йоханнеса и Дестье, но отставание по времени от лидеров сильно выросло — с восьми до 20 секунд. Ходом проигрываем много, конечно... Сейчас стартовавшие позже ребята будут обгонять.
Фийон-Майе, который по скорости был вторым после Йоханнеса, допустил один промах на лежке и теперь стал четвертым. Но на трассе, скорее всего, наверстает упущенное.
Тем временем на трассу ушел Мартен Фуркад! Посмотрим, сможет ли он по скорости соперничать с Йоханнесом. Пока ни у кого не получается.
Поршнев!!! Ай да молодец — закрыл все мишени быстро и точно! После стрельбы лежа у него пока третий результат — уступает по скорости только Йоханнесу (восемь секунд) и Фийону-Майе (пять секунд).
Практически тут же к стрельбищу подъехал Йоханнес Бё — промазал первым выстрелом, но остальные мишени закрыл без проблем. Один штрафной круг — просто ничто для такого скоростного биатлониста.
Стартовавший первым Хофер допустил один промах на лежке — пройдет 150 штрафных метров.
Пока что ближе всех к результату Йоханнеса Бё за 1,9 км подобрался француз Кентен Фийон-Майе — уступил «лишь» девять секунд.
Поршнев преодолел отрезок 1,9 км на 19 секунд медленнее Йоханнеса Бё. Но зато от всех остальных отстал не намного — максимум на четыре секунды. Это уже неплохо.
Йоханнес Бё идет в невероятном темпе! Отметку 1,9 км он достиг на 16 секунд быстрее Хофера! Сразу понятно, кто тут лидер.
Итальянец Хофер уже добрался до отметки 1,9 км — на это ему потребовалось 4 минуты 5 секунд.
В игру вступил и первый француз — Симон Дестьё.
Первый из россиян — Никита Поршнев — ушел на трассу! Удачи молодому биатлонисту!
В гонке Йоханнес Бё! Трибуны сходят с ума, приветствуя лидера современного мужского биатлона.
На трассу ушел талантливый чех Михал Крчмар! Вице-чемпион Олимпиады в спринте, кстати.
Гонка началась! Первым стартовал опытный итальянец Лукас Хофер.
И снова к приятному: прекрасные виды в Антхольце-Антерсельве.
К сожалению, эта гонка проходит на фоне весьма неприятных новостей — россиянина Евгения Устюгова признали виновным в приеме допинга и лишили золотой медали эстафеты Сочи-2014. Вместе с ним награду потеряли и остальные представители той эстафетной четверки — Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Устюгов пообещал, что оспорит это решение.
Такие же обвинения свалились на Светлану Слепцову — чемпионку Ванкувера-2010, которая тоже собирается доказывать свою невиновность в суде.
Кратко напомним самое основное о мужском спринте. Дистанция — 10 км, биатлонисты стартуют по очереди с интервалом 30 секунд друг от друга, сначала идет стрельба лежа, затем — стоя. За каждый промах — штрафной круг 150 м. Очень надеемся, что у наших парней штрафов сегодня будет по минимуму.
Состав сборной Норвегии выглядит так — братья Бё (Йоханнес и Тарьей), Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале. Францию представят Мартен Фуркад, Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен; Германию — Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Йоханнес Кюн и Филипп Хорн; Италию — Доминик Виндиш, Лукас Хофер, Томас Бормолини и Даниэле Каппеллари. В общем, сегодня будет очень интересно.
Действующим чемпионом мира в спринте является гениальный норвежец Йоханнес Бё. До победы в 2019 году в Эстерсунде он также финишировал первый на этой дистанции в 2015-м — в Контиолахти. Сегодня Бё-младший может в третий раз официально стать мировым королем спринта.
Йоханнес БёРИА Новости
Сборную России представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
Начало гонки запланировано на 16.45.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце.