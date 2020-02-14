онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Идеальная стрельба: Логинов бьется за золото чемпионата мира. LIVE

Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Спринт. ОНЛАЙН

В итальянском Антхольце проходит чемпионат мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки с участием Александра Логинова, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева и Никиты Поршнева.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:29

ДА! ЛОГИНОВ ФИНИШИРУЕТ С ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ! Фийон-Майе — второй (+7,1 секунды), Фуркад — третий (+16,2), Тарьей Бё — четвертый (+18,5), Йоханнес — пятый (+19,4).

close
17:29

На отметке 9,6 км Логинов по-прежнему первый! Превосходство над Фийоном-Майе — 7,1 секунды.

17:27

На отметке 8,5 км Логинов все еще держит свое преимущество над Фийоном-Майе в 7,3 секунды! Не сбавляет оборотов — браво. Вперед — за золотом!

17:23

Поршнев, кстати, на данный момент удерживает 11-й результат (он давно финишировал). Евгений Гараничев стартовал и уже прошел первую стрельбу с одним промахом, что опустило его сразу на 32-ю позицию — скорость невелика. Матвей Елисеев, к сожалению, тоже допустил один промах и сейчас стал 17-м.

17:22

ЛОГИНОВ ЗАКРЫЛ ВСЕ МИШЕНИ НА СТОЙКЕ!!! Он реально борется за победу сейчас! Ход — самый быстрый, точность — великолепная! Со второго огневого рубежа он ушел с преимуществом в 7,6 секунды над Фийоном-Майе!

close
17:21

Логинов на стойке! Момент икс!

17:20

Тарьей Бё пришел к финишу и на данный момент он третий! Уступил Фийону-Майе (16 секунд) и Фуркаду (три). Мартен радостно отбивает в ладоши своим тренерам, поскольку сохранил свою пока серебряную позицию.

close
17:18

Ох, какую скорость показывает Логинов! На отметке 5,2 км он идет быстрее всех — и Тарьея, и Йоханнеса, и Фуркада, и Фийона-Майе... Скорость безумная, теперь главное — не напортачить на второй стрельбе.

17:16

Фуркад финишировал и вклинился между Фийоном-Майе и Йоханнесом! На данный момент он второй! А Бё-младший опустился на третью строчку.

17:15

Фийон-Майе уже финишировал — и сделал это быстрее, чем Йоханнес, на целых 17,4 секунды! Француз на данный момент — лидер спринта.

17:14

Логинов добрался до первой стрельбы — лежа — и уверенно закрыл все мишени! С этого огневого рубежа он уходит четвертым, но проигрывает всего две секунды лидеру этого отрезка — Тарьею Бё. Россиянин реально может бороться сейчас за медали!

17:11

Старший брат Йоханнеса — Тарьей Бё — тоже серьезно намерен побороться за победу сегодня! Он закрыл все мишени на первом огневом рубеже и только так же безупречно отстрелялся на втором. Четыре секунды он проигрывает на данный момент лидеру — Фийону-Майе.

17:10

Фийон-Майе тем временем продолжает творить что-то невероятное! На отметке 9,6 км он обгоняет Йоханнеса на 12,3 секунды! А ведь у обоих есть по промаху — никакого дополнительного преимущества у француза перед норвежцем нет.

17:09

На второй стрельбе — стоя — Фуркад закрывает все мишени! Он будет участвовать в реальной борьбе за золото с Йоханнесом и Фийоном-Майе!

17:07

Фуркад пока идет практически в одни ноги с Йоханнесом Бё — на отметке 6,3 км он отстает всего на 0,2 секунды.

17:06

Главная надежда сборной России — Александр Логинов — ушел на дистанцию! Удачи нашему биатлонисту!

close
17:05

Что творит Фийон-Майе! У него один промах — так же, как и у Йоханнеса Бё, — однако после второй стрельбы он оказался чуть-чуть быстрее невероятного норвежца. Всего на 0,6 секунды, но его скорость все равно очень впечатляет.

17:04

Поршнев идеально проводит вторую стрельбу подряд! Великолепно! Еще бы скорости прибавить — и цены бы не было. Надо теперь выдать все силы до финиша.

17:03

Йоханнес словно почувствовал, что Фуркад превосходит его время, и на второй стрельбе — стоя — закрыл все мишени точно! Кажется, победитель спринта может определиться уже сейчас. Норвежец притопит до финиша с таким рвением, что Фуркаду будет сложно его превзойти даже с учетом полностью чистой стрельбы. А ведь у него еще впереди стойка.

17:01

Фуркад тем временем идет добрался до первой стрельбы — лежа — и преодолевает данный отрезок дистанции быстрее всех! На пять секунд он опередил Йоханнеса, поскольку тот проходил один штрафной круг на лежке.

16:59

На контрольной отметке 5,2 км Поршнев пока держится третьим после Йоханнеса и Дестье, но отставание по времени от лидеров сильно выросло — с восьми до 20 секунд. Ходом проигрываем много, конечно... Сейчас стартовавшие позже ребята будут обгонять.

16:58

Фийон-Майе, который по скорости был вторым после Йоханнеса, допустил один промах на лежке и теперь стал четвертым. Но на трассе, скорее всего, наверстает упущенное.

16:57

Тем временем на трассу ушел Мартен Фуркад! Посмотрим, сможет ли он по скорости соперничать с Йоханнесом. Пока ни у кого не получается.

close
16:55

Поршнев!!! Ай да молодец — закрыл все мишени быстро и точно! После стрельбы лежа у него пока третий результат — уступает по скорости только Йоханнесу (восемь секунд) и Фийону-Майе (пять секунд).

16:54

Практически тут же к стрельбищу подъехал Йоханнес Бё — промазал первым выстрелом, но остальные мишени закрыл без проблем. Один штрафной круг — просто ничто для такого скоростного биатлониста.

16:53

Стартовавший первым Хофер допустил один промах на лежке — пройдет 150 штрафных метров.

16:52

Пока что ближе всех к результату Йоханнеса Бё за 1,9 км подобрался француз Кентен Фийон-Майе — уступил «лишь» девять секунд.

16:51

Поршнев преодолел отрезок 1,9 км на 19 секунд медленнее Йоханнеса Бё. Но зато от всех остальных отстал не намного — максимум на четыре секунды. Это уже неплохо.

16:50

Йоханнес Бё идет в невероятном темпе! Отметку 1,9 км он достиг на 16 секунд быстрее Хофера! Сразу понятно, кто тут лидер.

16:49

Итальянец Хофер уже добрался до отметки 1,9 км — на это ему потребовалось 4 минуты 5 секунд.

16:48

В игру вступил и первый француз — Симон Дестьё.

16:48

Первый из россиян — Никита Поршнев — ушел на трассу! Удачи молодому биатлонисту!

close
16:47

В гонке Йоханнес Бё! Трибуны сходят с ума, приветствуя лидера современного мужского биатлона.

close
16:46

На трассу ушел талантливый чех Михал Крчмар! Вице-чемпион Олимпиады в спринте, кстати.

16:45

Гонка началась! Первым стартовал опытный итальянец Лукас Хофер.

close
16:44

И снова к приятному: прекрасные виды в Антхольце-Антерсельве.

close
16:43

К сожалению, эта гонка проходит на фоне весьма неприятных новостей — россиянина Евгения Устюгова признали виновным в приеме допинга и лишили золотой медали эстафеты Сочи-2014. Вместе с ним награду потеряли и остальные представители той эстафетной четверки — Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Устюгов пообещал, что оспорит это решение.

Такие же обвинения свалились на Светлану Слепцову — чемпионку Ванкувера-2010, которая тоже собирается доказывать свою невиновность в суде.

16:40

Кратко напомним самое основное о мужском спринте. Дистанция — 10 км, биатлонисты стартуют по очереди с интервалом 30 секунд друг от друга, сначала идет стрельба лежа, затем — стоя. За каждый промах — штрафной круг 150 м. Очень надеемся, что у наших парней штрафов сегодня будет по минимуму.

16:35

Состав сборной Норвегии выглядит так — братья Бё (Йоханнес и Тарьей), Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале. Францию представят Мартен Фуркад, Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен; Германию — Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Йоханнес Кюн и Филипп Хорн; Италию — Доминик Виндиш, Лукас Хофер, Томас Бормолини и Даниэле Каппеллари. В общем, сегодня будет очень интересно.

16:30

Действующим чемпионом мира в спринте является гениальный норвежец Йоханнес Бё. До победы в 2019 году в Эстерсунде он также финишировал первый на этой дистанции в 2015-м — в Контиолахти. Сегодня Бё-младший может в третий раз официально стать мировым королем спринта.

close
Йоханнес Бё Йоханнес Бё
Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

РИА Новости
16:25

Сборную России представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

16:20

Начало гонки запланировано на 16.45.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце.