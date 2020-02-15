Отобрали победу в Сочи: Устюгов и Слепцова пойманы на допинге

Прославленный российский биатлонист Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году, признан виновным в употреблении запрещенного анаболического стероида оксандролона. Об этом информирует ТАСС.

Отечественного атлета лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи, на которых он стал первым в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Помимо этого, все результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014 были аннулированы, включая лишение всех медалей, очков и призов. Теперь у Устюгова будет 21 день начиная с 13 февраля, чтобы оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Стоит отметить, что в активе Евгения, дебютировавшего в сборной России в сезоне-2006/2007, также есть титул олимпийского чемпиона 2010 года в масс-старте, бронза тех же Игр в эстафете и две серебряных медали чемпионата мира — 2011.

Случившееся уже прокомментировал генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, отметивший, что организация знала о надвигающих неприятностях.

«У нас есть такая информация по дисквалификации Устюгову. Нам сообщили об этом… Мы ждали официального заявления от Союза биатлонистов России (СБР)», — цитирует РИА «Новости» Гануса, добавившего, что

в связи с санкциями к Евгению золотых медалей лишатся и его партнеры по триумфальной эстафете Волков, Малышко и Шипулин.

Высказался в свойственной себе манере и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Никогда такого не было и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четверка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам зимней Олимпиады 2014 года! Весело веселье — тяжело похмелье!» — написал журналист у себя в Instagram-аккаунте.

Как часто бывает в случае с допинговыми скандалами в отечественном спорте, беда не приходит одна.

Виновной в нарушении антидопинговых правил признали еще и олимпийскую чемпионку 2010 года Светлану Слепцову, ушедшую из спорта в 2017-м. Как сообщил «Чемпионат», биатлонистка получила двухлетнюю дисквалификацию, поэтому ее результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы.

«15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые! Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях господина Родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет», — ранее писала Слепцова в Instagram.

Наказанию россиянки сразу дал оценку вице-президент СБР Сергей Чепиков, который выразил недоумение относительно дисквалификации спустя столь долгий срок после сочинских Игр.

«Это неправильно — говорить о положительной пробе через шесть лет после Олимпиады. Представляете, какой это удар для атлета. Нужен временной ценз, а то допинг можно найти и через 20 лет. Непонятно, кто хранил пробы, где хранились пробы… Вдруг у кого-то был доступ, и их могли подменить. В общем, все эти действия непонятны. Нужно менять правила игры, чтобы такого не повторялось, и стараться обжаловать решения с помощью профессиональных юристов. Все это мутновато», — порассуждал Чепиков.

Возвращаясь к Устюгову, отметим, что информация о возбуждении против двукратного олимпийского чемпиона дела по обвинениям в допинге появилась еще в середине недели. Инициатором этого расследования стал Международный союз биатлонистов (IBU), который подозревал, что россиянин употреблял запрещенные стимуляторы, либо использовал нечестные методы для повышения своей конкурентоспособности.

«Обвинения смешные. Все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова, — утверждал Устюгов. — Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться».

Так или иначе, официальный сайт IBU уже подтвердил дисквалификацию отечественных биатлонистов, в результате чего сборная Россия (10 золотых медалей — 9 серебряных — 9 бронзовых) все-таки лишилась первого места в общекомандном медальном зачете Игр в Сочи и опустилась на третью строчку.

Первыми стали норвежцы (11-5-10), а вторыми — канадцы (10-10-5).