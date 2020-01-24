Спор за золото: Косторная против Трусовой и Щербаковой. LIVE

Прыгнула тройной лутц, ошиблась на каскаде двойной аксель + тройной тулуп, неудачно приземлившись на втором прыжке, зато чисто сделала тройной флип + ойлер + двойной сальхов и тройной сальхов + двойной тулуп. В конце программы чисто прыгнула тройной тулуп и тройной сальхов, но ошиблась на двойном риттбергере.
Вышла на лед Ясмина Кимико Ямада из Швейцарии.
106.58 балла за произвольную программу и 159.91 в сумме получает Виктория.
Начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп, а также сольного двойного акселя. Продолжила чистым тройным флипом и еще одним двойным акселем. Затем последовал каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. С помарками, но на плюсы. И еще «бабочка» на тройном риттбергере. В завершение программы все-таки прыгнула тройной риттбергер.
На очереди Виктория Сафонова из Белоруссии.
91.74 балла получила Элишка, 145.35 — в общей сумме.
Сделала тройной лутц чисто, но тройной флип не докрутила. Также сорвала каскад, не сумев выполнить тулуп после успешного тройного лутца. Завалила и риттбергер — прыжок не получился уже на заходе, а в итоге фигуристка вовсе упала. Каскад тройной тулуп + двойной тулуп также был сорван. Техническая программа у чешки не получилась. Да и хореография тоже.
Открывает произвольную программу Элишка Бржезинова из Чехии.
Фигуристки вышли на разминку.
В первой группе выступают:
Элишка Бржезинова (Чехия); Виктория Сафонова (Белоруссия); Ясмина Кимико Ямада (Швейцария); Ольга Микутина (Австрия); Наташа Маккей (Великобритания); Иветт Тот (Венгрия).
Примечательно, что за этим историческим событием сегодня может произойти еще одно. Если российские фигуристки-одиночницы принесут России золото (а в этом сомневаться не приходится), то впервые с 2006 года все награды высшей пробы чемпионата Европы придут России. 14 лет в Лионе во всех дисциплинах доминировали именно россияне. Чемпионами континента тогда стали: Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также танцевальный дуэт Татьяны Навки и Романа Костомарова.
Девушки-одиночницы закрывают соревновательную программу всего чемпионата Европы — 2020 в Граце. Сегодня же состоялись решающие прокаты танцоров. И историческую победу одержал российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые в общей сумме набрали 220.42 балла, на 0.14 опередив французскую пару Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Таким образом, пятилетняя гегемония французов была прервана. Бронза, кстати, тоже досталась россиянам — третье место заняли Александра Степанова и Иван Букин.
Россиянки выступят в последней, четвертой разминке. После короткой программы с 84.92 балла лидирует Косторная. Второе место занимает Щербакова (77.95), тройку лидеров замыкает Трусова (74.95).
Участие в прокатах принимают 24 фигуристки. Из них три — представительницы России: Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Старт прокатов запланирован на 20.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на чемпионате Европы — 2020.