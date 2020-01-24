Спор за золото: Косторная против Трусовой и Щербаковой. LIVE

Примечательно, что за этим историческим событием сегодня может произойти еще одно. Если российские фигуристки-одиночницы принесут России золото (а в этом сомневаться не приходится), то впервые с 2006 года все награды высшей пробы чемпионата Европы придут России. 14 лет в Лионе во всех дисциплинах доминировали именно россияне. Чемпионами континента тогда стали: Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также танцевальный дуэт Татьяны Навки и Романа Костомарова.