Бой века: Емельяненко против Кокляева. LIVE

Наибольший резонанс, конечно, на турнире вокруг боя Емельяненко и Кокляева. Но об этом позднее. Еще один наиболее интересный для зрителей поединок — Новоселов против Гончарова. У первого за плечами титулы чемпиона Европы и Кубка мира по боевому самбо, многократное участие в подпольных боях и в общей сложности 17 лет тюремного заключения по обвинениям в убийстве и покровительстве нарко-бизнеса. Его соперник — мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе.