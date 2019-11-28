Бой века: Емельяненко против Кокляева. LIVE

И немного о хорошем. Десятиклассник Вячеслав Дорошенко, спасший девочку от насильника в Иркутске, сегодня будет присутствовать на поединке. Респект ему уже выразил Емельяненко.
Об ажиотаже вокруг турнира говорит и то, что за несколько дней на сайтах официальных распространителей практически не осталось билетов, стоимость которых была довольно демократичной. До начала главного боя зал практически заполнен.
Учитывая статус мероприятия и бойцов, было бы наивно предположить, что организаторы не привлекут и других медийных личностей — в качестве комментатора выступит бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев.
Накануне прошла церемония взвешивания. И, что любопытно, стронгмен оказался тяжелее на целых 20 кг (134,1 кг против 113,6 кг). Емельяненко, каким бы фаворитом он сегодня не казался, будет тяжело во всех смыслах.
На пресс-конференции перед турниром Емельяненко-младший заявил, что не завершит карьеру в случае поражения. Кокляев же уверил, что если победит, то готов дать бойцу реванш уже по правилам MMA. Не слишком сложно предположить, что организаторам выгодна победа именно стронгмена.
Напомним, что 38-летний Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед (20 — нокаутом) и потерпел семь поражений, еще один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в бойцовском мире.
Помимо прочего, как сообщили организаторы турнира, победитель боя Емельяненко — Кокляев будет награжден специальным поясом.
Известно, что у турнира солидный бюджет. Так, победитель главного боя получит 1 млн рублей, а проигравший — 500 тысяч.
Кокляев готовился к поединку под руководством Эдгара Гукасяна — он, к слову, на этом же турнире проведет поединок против Кулвы Бушира из Танзании за пояс чемпиона WBA Asia South. Кроме того, стронгмен спарринговал с бойцом-тяжеловесом UFC Александром Волковым. Одним из секундантов Емельяненко будет бывший советский боксер Олег Меньшиков.
Что касается главного боя вечера, то он санкционирован Федерацией бокса России (ФБР). Поединок продлится четыре раунда по три минуты. Для обоих соперников бокс не является родным видом спорта, но именно он был выбран в качестве оптимального варианта. Предполагается, что примерное начало поединка — в 22.40 по московскому времени.
Наибольший резонанс, конечно, на турнире вокруг боя Емельяненко и Кокляева. Но об этом позднее. Еще один наиболее интересный для зрителей поединок — Новоселов против Гончарова. У первого за плечами титулы чемпиона Европы и Кубка мира по боевому самбо, многократное участие в подпольных боях и в общей сложности 17 лет тюремного заключения по обвинениям в убийстве и покровительстве нарко-бизнеса. Его соперник — мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе.
Несколько боев турнира уже завершились. Так, Родионова единогласным решением судей победила Кутырову, а Машев, получивший известность после участия в телешоу «Бой в большом городе», решением судей одолел Султанишвили. К слову, решений сегодня много: победа таким же способом досталась Арутюняну над Безверхивым.
В карде бойцовского вечера, который проходит в Москве на «ВТБ Арене», запланированы следующие поединки:
Александр Емельяненко (Россия) – Михаил Кокляев (Россия) (бокс)
Максим Новоселов (Россия) – Алексей Гончаров (Россия) (ММА)
Эдгар Гукасян (Россия) – Кулва Бушир (Танзания) (бокс)
Вартан Арутюнян (Россия) – Иван Безверхий (Украина) (бокс)
Владимир Мышев (Россия) – Цотне Султанишвили (Грузия) (бокс)
Мухамадсалим Сотволдиев (Узбекистан) – Вячеслав Летовальцев (Россия) (бокс)
Валерия Родионова (бокс) – Дарья Кутырова (Россия) (бокс)
Здравствуйте, уважаемые любители бокса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция боя между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко.