«Рейес не заслужил звания героя»: что говорят о погибшем игроке

Бывший полузащитник сборной Испании, мадридского «Реала» и английского «Арсенала» Хосе Антонио Рейес скончался в ДТП 1 июня по дороге с тренировки в свой родной город. Иномарка, за рулем которой находился сам футболист, вылетела с трассы и загорелась.

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В машине вместе с Рейесом находились также два его двоюродных брата — Джонатан Рейес и Хуан Мануэль Рейес. После аварии Антонио и Джонатан скончались мгновенно, а Мануэль был доставлен в больницу с 60 процентами ожогов на теле. Однако спасти молодого человека не удалось, он умер через несколько часов.

Газета The Sun уже сообщила, где и когда произойдет церемония прощания с именитым футболистом.

Рейес будет похоронен 3 июня. Прощание с футболистом пройдет в церкви Утреры — того города, куда направлялся погибший во время своей последней поездки.

Также испанские СМИ сообщили, что 2 июня тело футболиста доставят в Севилью, где оно будет находиться с 16.00 по 21.00 по местному времени, после чего его отправят в ратушу Утреры. Там фанаты смогут попрощаться с игроком и выразить соболезнования семье Рейеса. 3 июня утром гроб отвезут в церковь Санта-Мария, после чего игрок будет похоронен.

Смерть футболиста не оставила равнодушным весь мир. Старший сын Рейеса — Хосе — написал послание своему отцу, посвятив ему пост в инстаграме.

«Это последний момент, который мы провели вместе, папа. В тот день ты давал мне советы, как всегда, но больше ты не вернешься, и это очень тяжелый день для меня.

Я всегда буду очень гордиться тобой, отец. Мы не виделись так часто, как хотели бы, но только мы с тобой знаем, как сильно любим друг друга! Я знаю, что с небес ты позаботишься обо мне, а я никогда не забуду тебя! Я люблю тебя, папа!» — написал Хосе Рейес-младший.

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста, который был знаком с Рейесом по выступлениям за сборную Испании, также не мог обойти стороной эту трагедию.

«Очень грустно от того, что это правда. Просто ужасно. Вся моя любовь и поддержка для твоей семьи. Ты навсегда останешься с нами», — написал Иньеста в твиттере.

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас также посвятил безвременно ушедшему трогательный пост — футболисты крепко дружили и были знакомы еще с юности.

«Мой первый большой друг в мире профессионального футбола, мой сосед по комнате, который всегда хотел спать с работающим кондиционером даже при -10 градусах.

Такой скромный парень, всегда с улыбкой на лице. Отличный футболист и замечательный человек. Мой день сегодня не мог начаться хуже», — написал хавбек.

Также Сеск вспомнил несколько теплых моментов, которые для него были связаны с погибшим игроком.

«Я никогда не забуду, как ты со своей семьей встретил меня в своем доме во время моего первого Рождества в Англии, когда я был один. Мне тогда было всего 16 лет. Я никогда не забуду наши теннисные футбольные матчи в спортзале до и после тренировок. Наша связь на поле была особенной. Мне всегда было легко найти тебя пасом между линий, чтобы ты мог все решить», — вспоминал Фабрегас.

Напоследок футболист подчеркнул, что Рейес обладал характером необычайной силы.

«Я всегда говорил о том, что ты был одним из величайших талантов в футболе. Я знаю, что не ошибался.

Два дня назад я вспоминал о тебе в интервью. Быть может, это был знак судьбы. Шанс вспомнить тебя, мой прекрасный друг. Я никогда не забуду тебя», — закончил Фабрегас.

Однако не все знакомые Рейеса делились теплыми воспоминаниями о погибшем игроке. Олимпийский чемпион — 1992 в составе сборной Испании и бывший голкипер «Реала» Сантьяго Каньисарес призвал объективно взглянуть на эту трагедию.

Полиция пока не назвала официальной версии произошедшего, но СМИ сообщали, что причиной аварии с большой долей вероятности стало серьезное превышение скорости. Появилась информация, что Рейес гнал свой автомобиль со скоростью 200 км/ч.

«Ездить с превышением скорости – это поступок, достойный порицания.

В этой автокатастрофе погибли другие люди, помимо водителя. Рейес не заслуживает такого прощания, словно он был героем.

Однако это не означает, что я сожалею о случившемся и не молюсь о нем», — написал Каньисарес в твиттере.

Многие пользователи соцсети раскритиковали легендарного вратаря за жесткие слова, опубликованные сразу после трагедии. В итоге ему пришлось написать еще несколько обращений.

«Возможно, я не совсем правильно выразил свою мысль. Конечно, Рейес заслуживает почестей за то, какую карьеру он провел и какой вклад внес в развитие футбола.

Сейчас я читаю самые разные мнения и уважаю каждое, пусть оно даже наполнено оскорблениями и презрением.

Однако я хочу осудить бесчувственных людей и заставить задуматься о том, сколько ошибок мы совершаем. Думаю, это не противоречит чувству скорби»,

— отметил Каньисарес.

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