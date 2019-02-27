Как там Медведева? Назван состав сборной на ЧМ. LIVE

Сожаление в связи с тем, что Туктамышева попала только в число запасных, выразила также чемпионка мира Мария Бутырская. По ее мнению, ученица Алексея Мишина выглядела лучше Медведевой в текущем сезоне.

«Мне очень обидно за Туктамышеву. Она всем сезоном показывала, что снова в обойме и что готова выигрывать. То, что она по болезни пропустила чемпионат России, — это обидно вдвойне. Зная Лизу, когда она начинает сезон в таком ритме, она его так же классно и заканчивает. Когда она выиграла чемпионат мира, она так же начала сезон лучшей. У Медведевой никто не отбирает славы, за нее тоже все болели и переживали. Но она провально начала сезон, это были ее не лучшие прокаты. Сейчас, получается, что из-за одного старта с мизерной разницей в баллах, определяется, кто едет на чемпионат мира. Вопрос поставили ребром. Да, это спортивный принцип, но мне, как спортсменке, искренне жаль Елизавету», — приводит слова Бутырской Sport24.