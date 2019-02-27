Как там Медведева? Назван состав сборной на ЧМ. LIVE

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Спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила, почему Станиславе Константиновой не место в основе на чемпионате мира. «Станислава, несмотря на лучший «внутренний» результат, ни разу не дала оснований считать, что способна получать стабильно высокие баллы. Занимать высокие места на международном уровне у нее тоже не всегда получалось», — пояснила Вайцеховская.
Вице-чемпионка мира по фигурному катанию 2012 года россиянка Алена Леонова, в свою очередь, отдала предпочтение Елизавете Туктамышевой. «Я больше была бы рада, если бы отправили Лизу. Мне кажется, что это было бы более справедливо, так как она весь сезон хорошо себя показывала» — цитирует спортсменку Sport24.
Еще до объявления итогов окончательной заявки сборной России на чемпионат мира высказалась и Алина Загитова. На вопрос о том, кто больше достоин попадания в сборную, — Медведева или Туктамышева — она отвечать отказалась.
«Я слышала, что в расширенный список команды включены Медведева и Туктамышева. При этом выступить в Сайтаме сможет только одна из них. Кто именно? Это очень сложный вопрос, и его точно должна решать не я», — цитирует Загитову «Советский спорт»
Об итогах выборов высказалась и известный тренер Нина Мозер, которая также входит в состав тренерского совета ФФККР. Она оказалась среди тех 19 людей, кто проголосовал за кандидатуру Медведевой.
«Как член тренерского совета я голосовала за Женю. Она два-три года была в команде, уважаю ее как спортсменку. Понимаю, что Лиза тоже очень долго была в команде, но все решилось по спортивному принципу в финале Кубке России. Его проводили, чтобы определить, кто поедет. Нарушений спортивного принципа нет, состав определили по результатам Кубка. Иначе к проведению этого турнира возникли бы вопросы, зачем он тогда нужен, если его выставили как определяющим состав команды», — приводит слова Мозер Sport24.
А вот тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер ожидаемо порадовался решению тренерского совета включить ее ученицу в основной состав российской сборной.
«Сейчас я очень доволен! Это был интересный и честный процесс выборов. Теперь мы возвращаемся к работе с чётким пониманием. Увидимся со всеми в Японии», — цитирует Орсера сайт телеканала «360».
Сожаление в связи с тем, что Туктамышева попала только в число запасных, выразила также чемпионка мира Мария Бутырская. По ее мнению, ученица Алексея Мишина выглядела лучше Медведевой в текущем сезоне.
«Мне очень обидно за Туктамышеву. Она всем сезоном показывала, что снова в обойме и что готова выигрывать. То, что она по болезни пропустила чемпионат России, — это обидно вдвойне. Зная Лизу, когда она начинает сезон в таком ритме, она его так же классно и заканчивает. Когда она выиграла чемпионат мира, она так же начала сезон лучшей. У Медведевой никто не отбирает славы, за нее тоже все болели и переживали. Но она провально начала сезон, это были ее не лучшие прокаты. Сейчас, получается, что из-за одного старта с мизерной разницей в баллах, определяется, кто едет на чемпионат мира. Вопрос поставили ребром. Да, это спортивный принцип, но мне, как спортсменке, искренне жаль Елизавету», — приводит слова Бутырской Sport24.
Появились первые комментарии экспертов относительно итогового состава сборной России. Например, двукратный олимпийский призер Ирина Слуцкая выразила мнение, что путевки на чемпионат мира заслужила Туктамышева. «Раз тренерский совет решил выбрать такой состав, значит, так и будет правильно. Не спорю, что Туктамышева тоже заслуживала поехать на чемпионат мира, но путевки только три. Может ли передумать федерация? Не могу отвечать за них. Мое личное отношение… Я не вправе что-либо тут высказывать. Но отмечу, что Лиза — сильная спортсменка», — цитирует Слуцкую Sport24.
Решение об итоговой заявке на мировое первенство, которое пройдет в японской Сайтаме с 19 по 24 марта, было принято по итогам тренерского совета, состоящего из 27 членов. В частности за Медведеву было отдано 19 голосов, за Туктамышеву, которая осталась в запасе — семь голосов. Еще один член совета воздержался.
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева. Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.
Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Запасные: Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов.
Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав команды на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в Сайтаме. В состав российской сборной вошла Евгения Медведева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.