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Женщины. Индивидуальная гонка классическим стилем 10 км
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Сакраменто КингзМилуоки Бакс
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Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
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Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
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Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
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Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
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06:00
Вегас Голден НайтсФлорида Пантерз
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Шанс без Клэбо: россияне сражаются за медали. LIVE

Онлайн мужской гонки на чемпионате мира по лыжным гонкам

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На чемпионате мира — 2019 по лыжным гонкам мужчины бегут 15 км классическим стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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15:55

Вот стартовые номера основных фаворитов гонки:

38. Ристоматти Хакола (Финляндия) 39. Даниэль Рикардссон (Швеция) 40. Алексей Полторанин (Казахстан) 42. Александр Большунов (Россия) 44. Дидрик Тонсет (Норвегия) 46. Ииво Нисканен (Финляндия) 48. Морис Манифика (Франция) 50. Калле Халварссон (Швеция) 52. Эмиль Иверсен (Норвегия) 54. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) 56. Дарио Колонья (Швейцария) 60. Максим Вылегжанин (Россия) 62. Александр Бессмертных (Россия) 64. Андрей Ларьков (Россия) 66. Франческо де Фабиани (Италия) 68. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 70. Шюр Рете (Норвегия)

15:50

Важно, что у норвежцев сегодня не побежит Йоханнес Клэбо, первенствовавший на этом ЧМ в командном спринте, а также в скиатлоне. Шанс прервать норвежскую гегемонию — у мужчин представители этой страны выиграли все три гонки (в индивидуальном спринте победил Шюр Рёте, который сегодня в деле).

15:45

Ну а теперь непосредственно к разделке. 15 км классикой. У нас сегодня не побежит Сергей Устюгов. Видимо, одного из лидеров берегут к эстафете и масс-старту. В нашей команде стартуют Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных и ветеран Максим Вылегжанин.

15:40

Прежде чем перейдем к старт-листу, немного новостей. Как сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт, в Зеефельде и Эрфурте проходит совместный рейд австрийской и немецкой полиции по поводу допинга. В первом городе полицейские проводят обыски у спортсменов, во втором разбираются с неким спортивным врачом. Правда, в отеле в Зеефельде, где живет российская команда по лыжным гонкам, никаких действий полиция вроде бы не проводит. И вообще, речь, видимо, идет о двоеборцах. Но все равно неприятно.

15:35

Гонка стартует в 16.00 по московскому времени.

15:30

Представляем онлайн мужской индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем на чемпионате мира.