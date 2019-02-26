Шанс без Клэбо: россияне сражаются за медали. LIVE

Прежде чем перейдем к старт-листу, немного новостей. Как сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт, в Зеефельде и Эрфурте проходит совместный рейд австрийской и немецкой полиции по поводу допинга. В первом городе полицейские проводят обыски у спортсменов, во втором разбираются с неким спортивным врачом. Правда, в отеле в Зеефельде, где живет российская команда по лыжным гонкам, никаких действий полиция вроде бы не проводит. И вообще, речь, видимо, идет о двоеборцах. Но все равно неприятно.