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Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
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Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
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Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
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03:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
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Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
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Вновь без призов: Непряева и Нечаевская вошли в топ-10 в Швеции

Йохауг выиграла женский спринт на 10 км на этапе Кубка мира в Швеции

В Швеции в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась женская лыжная спринтерская гонка на 10 км свободным стилем, победу в которой одержала норвежка Терезе Йохауг. Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева, показавшая седьмой результат с отставанием от лидера минута и две секунды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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17:20

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!

17:18

Итак, убедительную победу одерживает норвежка Терезе Йохауг, второе место достается ее соотечественнице Астрид Якобсен. Тройку призеров замкнула шведка Эбба Андерсон. Среди россиянок лучше стала Наталья Непряева, финишировавшая седьмой. Анна Нечаевская стала десятой, Юлия Белорукова — 16-й, Елена Соболева — 21-й, Мария Истомина — 30-й, а Ольга Царева — 38-й.

17:15

Финиширует последняя участница и все, завершается гонка. Россиянки без призов, но две представительницы сборной России в топ-10 вошли.

17:12

Не вышла гонка у Эстберг. Но с шестой позиции Непряеву она сместила.

17:10

С солидным отрывом выигрывает гонку Йохауг, никто ее не опередит, это уж точно. И будто даже не устал норвежка. Дай ей пробежать еще 10 км, она и глазом не моргнет.

17:09

Финиширует Непряева. Вне пьедестала. Но на топ-6 рассчитывать стоит.

17:07

Андерссон чуть более двух секунд не хватило, чтобы на финише обойти Якобсен.

17:06

Йохауг — мощь.15,5 секунд выигрывает на отрезке 8,6 км.

17:05

Непряева на этом отрезке показала четвертое время, пол минуты уступая Якобсен.

17:03

Эбба Андерсон продолжает поджимать Якобсен. После 8,6 км у нее второй результат.

17:01

Финиширует Якобсен и смещает Нечаевскую на третью строчку. Норвежка пока имеет лучший результат, выиграла у Диггинс 15,5 секунды.

17:00

Непряева после 6,5 км идет четвертой, 28 секунд проигрывая лидеру Якобсен.

16:59

С трудом до финиша добирается Калла. Только 4-й результат показал шведка.

16:58

Но ненадолго. Диггинс финиширует с отрывом в 34 секунды от Нечаевской.

16:57

Финиширует Нечаевская. Больше шести секунд выиграла Анна у Рингвальд и пока что возглавила гонку лидеров.

16:53

Диггинс же тоже немного сбавила обороты на последнем кругу. Ее преимущество над Нечаевской пропадает на глазах.

16:52

Якобсен настигает Диггинс на отметке 6,5 км. 2,7 секунды выигрывает норвежка, но заметно сбавила ход.

16:49

Ух, Йохауг машина. Невероятный темп задала норвежка.

16:48

Якобсен на середине дистанции захватывает лидерство и на 5,5 секунды опережает Диггинс.

16:47

Эбба Андерсон мощно разогналась, но совсем немного — 0,3 секунды — не хватило шведке, чтобы на отрезке 2,2 км обойти Якобсен. Около трех секунд проигрывает Непряева.

16:45

А за ней шведка Эмма Викен и лидер зачета Эстберг.

16:44

Еще одна претендентка на золото Терезе Йохауг стартует. Причем с первых же метров норвежка буквально «втопила».

16:43

Рингвальд между тем гонку завершает. Первой финиширует немка, чуть более 27 минут ей понадобилось. Результат, безусловно, лучшим не будет совсем, но для себя Сандра показала хороший ход.

16:42

И выходит на трассу вице-лидер общего зачета Наталья Непряева. Вся надежда на нее.

16:41

Норвежка Астрид Якобсен обыгрывает Диггинс на 2,2 км. 6,1 секунды выиграла она у американки.

16:40

На отрезке 2,2 км Белорукова показывает только 12-й ход.

16:39

Меж тем Юлия Белорукова вышла на трассу под 35-м номером, а также Мария Истомина — 43-я.

16:38

Калла проигрывает Диггинс на том же отрезке секунду.

16:37

Подтягивается группа лидеров. Американка Джессика Диггинс на отметке 2,2 км отодвинула с первого места Рингвальд, опередив ее на 3 секунды.

16:36

На отметке 3,6 км Соболева поднялась на пятую строчку, хотя в ходе немке проигрывает еще больше - +13,6 секунды.

16:35

Царева уступает около десяти секунд.

16:34

Соболева после 2,2 км проигрывает Рингвальд 9,3 секунды.

16:31

Легендарная шведка Шарлотт Калла вступает в борьбу. Трехкратная олимпийская чемпионка и многократный призер Игр стартовала под 33-м номером.

16:29

Елена Соболева, стартовавшая 15-й, после 1,5 км показывает седьмой результат, проигрывая лидеру семь секунд.

16:27

У Рингвальд лучшее время после отметки 2,2 км.

16:26

Стартовала Ольга Царева под 25-м стартовым номером. Сразу же за ней Жамбалова и Нечаевская.

16:23

Рингвальд прошла первый отрезок в 1,5 км пока что лучше всех. Но и лыжниц пока стартовало совсем немного.

16:22

Дениз Херманн, кстати, тоже участвовала сегодня в гонке, но в пасьюте на этапе Кубка мира в Антхольце стала только 23-й.

16:21

А пока стартует немка Надине Херрман, сестра известной биатлонистки Дениз.

16:20

Главным фаворитом гонки является, конечно же, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг, которая возглавляет личный зачет Кубка мира. Норвежка выйдет на трассу последней, под 59-й стартовым номером.

16:17

Следом за ней стартует шведка Эвелина Сеттлин.

16:16

Итак, начинается гонка. На трассу под первым стартовым номером убегает немка Сандра Рингвальд.

16:10

Женскую сборную России представят Елена Соболева, Ольга Царева, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Юлия Белорукова, Мария Истомина и Наталья Непряева.

16:05

Начало запланировано на 16:15 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на 10 км свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира.