Битва за золото: Непряева борется с норвежкой. LIVE

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15:30
ВулверхэмптонЛестер Сити
4:3
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18:00
БорнмутВест Хэм Юнайтед
2:0
закончен
18:00
ЛиверпульКристал Пэлас
4:3
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
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18:00
Ньюкасл ЮнайтедКардифф Сити
3:0
закончен
18:00
СаутгемптонЭвертон
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УотфордБёрнли
0:0
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АрсеналЧелси
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Германия / Бундеслига
17:30
БайерБоруссия М
0:1
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17:30
АугсбургФортуна
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ШтутгартМайнц
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17:30
Ганновер-96Вердер
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Айнтрахт ФФрайбург
3:1
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РБ ЛейпцигБоруссия Д
0:1
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Испания / Примера
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Реал МадридСевилья
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20:30
УэскаАтлетико М
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СельтаВаленсия
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закончен
Италия / Серия А
17:00
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20:00
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1:2
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22:30
Интер МСассуоло
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Франция / Лига 1
19:00
ПСЖГенгам
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22:00
РеймсНицца
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НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзАнахайм Дакс
2:3
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
7:1
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингСан-Хосе Шаркс
6:3
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
2:3
закончен
03:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
4:2
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03:00
Сент-Луис БлюзОттава Сенаторз
3:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:00
Миннесота УайлдКоламбус Блю Джекетс
2:1
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
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06:00
Вегас Голден НайтсПиттсбург Пингвинз
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Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Локомотив-Кубань
95:102
закончен
18:00
ВЭФ Нижний Новгород
65:67
закончен
18:00
УНИКС Калев
76:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
115:117
закончен
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
135:115
закончен
03:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
108:118
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсДаллас Маверикс
111:99
закончен
03:00
Детройт ПистонсСакраменто Кингз
101:103
закончен
03:30
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
119:90
закончен
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
105:113
закончен
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
103:117
закончен
04:30
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
138:134
закончен
06:00
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
124:102
закончен
Теннис / Australian Open, 4-й круг
04:30
Эшли Барти (Австралия) — Мария Шарапова (Россия)
4:6, 6:1, 6:4
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу. Мужчины. 13-16 места
15:00
Россия — Македония
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. 5-й этап
16:30
Эстафета, женщины 4х6 км
1
Франция
1:09:27,7 (0+4)
2
Норвегия
+11,5 (0+7)
3
Германия
+23,4 (0+9)
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул WBA в полусреднем весе
05:00
Пакьяо победил Бронера единогласным решением судей
закончен
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БетисЖирона
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ВильярреалАтлетик Б
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Райо ВальеканоРеал Сосьедад
не начался
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Италия / Серия А
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ФрозинонеАталанта
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Англия / Премьер-лига
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ФулхэмТоттенхэм Хотспур
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Нью-Йорк АйлендерсАнахайм Дакс
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00:00
Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
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03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
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05:30
Эдмонтон ОйлерзКаролина Харрикейнз
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Химки Цмоки-Минск
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Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
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Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
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Лыжный спорт /
11:30
Онлайн-трансляция гонки на 10 километров классическим стилем в Отепя
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КХЛ / регулярный чемпионат
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НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
не начался
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
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06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Битва за золото: Непряева борется с норвежкой. LIVE

Онлайн-трансляция гонки на 10 километров классическим стилем в Отепя

На этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) проходит женская гонка на 10 километров классическим стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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11:55

Анастасия Седова подошла к 2,5 км. Медленно все-таки.

11:53

Как и предполагалось, испытывают спортсменки проблемы из-за ветра. Даже несколько падений было на крутых подъемах.

11:49

А на трибунах, кстати, аншлаг!

11:47

Соболева тем временем преодолела 2,5 км. Идет россиянка 13-й.

11:45

Свендсон уже почти семь секунд отыграла. Очень быстро идет норвежская лыжница.

11:43

Ольга Царева вступает в гонку под 24-м номером!

11:42

Крель уже прошла 2,5 км. Видно, что тяжело ей даются некоторые подъемы.

11:40

За ней идет Анна Жеребятьева под 15-м номером!

11:38

Первой из россиянок побежала Елена Соболева, она под 13-м номером!

11:37

Очень неприятный ветер в Эстонии. Очень сегодня будет сложно спортсменкам.

11:35

Норвежка Анна Свендсон поехала! Она одна из главных претенденток на победу.

11:34

В тройке лидеров на данный момент идут Софи Крель (Германия), Ирина Быкова (Казахстан) и Люсия Скардони (Италия).

11:30

Девушки на старте! Поехали!

11:25

Напомним, что лидер кубка мира норвежка Ингвильд Эстберг.

11:20

Начало гонки — в 11:30 мск.

11:15

Приветствуем всех любителей лыжного спорта! Сегодня на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) пройдет женская гонка на 10 километров классическим стилем.