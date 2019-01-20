Битва за золото: Непряева борется с норвежкой. LIVE

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Анастасия Седова подошла к 2,5 км. Медленно все-таки.
Как и предполагалось, испытывают спортсменки проблемы из-за ветра. Даже несколько падений было на крутых подъемах.
А на трибунах, кстати, аншлаг!
Соболева тем временем преодолела 2,5 км. Идет россиянка 13-й.
Свендсон уже почти семь секунд отыграла. Очень быстро идет норвежская лыжница.
Ольга Царева вступает в гонку под 24-м номером!
Крель уже прошла 2,5 км. Видно, что тяжело ей даются некоторые подъемы.
За ней идет Анна Жеребятьева под 15-м номером!
Первой из россиянок побежала Елена Соболева, она под 13-м номером!
Очень неприятный ветер в Эстонии. Очень сегодня будет сложно спортсменкам.
Норвежка Анна Свендсон поехала! Она одна из главных претенденток на победу.
В тройке лидеров на данный момент идут Софи Крель (Германия), Ирина Быкова (Казахстан) и Люсия Скардони (Италия).
Девушки на старте! Поехали!
Напомним, что лидер кубка мира норвежка Ингвильд Эстберг.
Начало гонки — в 11:30 мск.
Приветствуем всех любителей лыжного спорта! Сегодня на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) пройдет женская гонка на 10 километров классическим стилем.