Отомстить за мужчин: Россия сражается в женской эстафете. LIVE

- 235864 просмотра Хроника дня: на Дальнем Востоке произошло столкновение двух самолетов Су-34
- 132923 просмотра Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей
- 129912 просмотров Владимир Соловьев поругался с Анатолием Чубайсом
- 126368 просмотров Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши
- 125236 просмотров Глава ПФР назвал условие увеличения размера выплаты на второго ребенка
- 94911 просмотров Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
- 87669 просмотров Как в Чечне: смоленские депутаты просят списать долги за газ
Четвертой финиширует Старых в компании шведки и швейцарки. Минуту и 22 секунды проигрывает Россия. Минута до тройки лидеров. Стартовала Екатерина Юрлова-Перхт.
27 секунд проигрывает Германия. Последний этап у немок бежит Денизе Херрман.
Финиширует и Экхофф. Стартовала Марте Рёйселанд.
Передает эстафету Бреза. У Франции последний этап бежит Анаис Шевалье.
На отрезке 5,2 км +18 секунд у Тириль. Мощно бежит Экхофф.
Ух, какой мощный ход показывает норвежка. Уже отыграла более восьми секунд у Бреза.
Идет шестой Ирина, минуту и 32 секунды проигрывает россиянка.
Старых заковырялась в стойке, не смогла справиться с последним выстрелом. В итоге 3 дополнительных патрона использовала на последнюю мишень. Но без штрафных кругов.
Экхофф стреляет быстро и точно. Менее 30 секунд проигрывает норвежка. За ней бежит Пройс.
Один раз мажет француженка, но одного дополнительного патрона ей хватило.
Бреза уже на втором огневом рубеже.
Старых на отрезке 3 км проигрывает лидеру минуту и 11,4 секунды.
37,8 секунды выигрывает Бреза у Пройс.
У Гонтье старт не задался с самого начала эстафеты. После того, как Санфилиппо «хлопнула» соотечественницу по плечу, та сразу же упала.
Закрывает все мишени без промахов Старых, полминуты отставания от третьего места у Ирины.
Гонтье «застрелилась» и пошла на два штрафных круга.
Немка Франциска Пройс и Полякова точны.
Мажет один раз француженка, но закрывает шестым патроном и убегает в лидеры.
Бреза уже на «лежке».
В тройке лидеров бежит Франция, Италия и Словакия. Норвежка Тириль Экхофф отстает от третьего места на чуть более десяти секунд.
Увеличилось и отставание у Старых. Минуту и 18,1 секунды проигрывает Ирина.
Бреза выдала хороший ход после километра, уже несколько секунд накинула себе француженка.
Принимает эстафету Ирина Старых.
Второй стартовала словачка Тереза Полякова, третья — итальянка Николь Гонтье.
Передает эстафету Бесконд. У Франции стартует Жюстин Бреза.
+1.14,9 у Мироновой. Но поднялась на две позиции Светлана.
На отрезке 5 км Бесконд идет чистым лидером, 23 секунда отрыва от Санфилиппо.
Дважды мажет Миронова. Из восьми закрывает все мишени, избежала Света штрафного круга. Идет 11-й россиянка, более минуты отставания.
27,5 секунд уступает и Фиалкова, которая идет третьей.
Бесконд безупречна в «стойке». У Италии два доп. патрона.
На седьмую позицию поднимается Миронова, отыграла несколько секунд Светлана.
Потеряла в ходе Санфилиппо. Почти секунду уступает Бесконд.
Чисто отстрелялись Тандервольд, Дальмайер, Валентина Семеренко и Паулина Фиалкова. Идут они впереди Мироновой.
Миронова дважды промахнулась, закрыла мишени из семи патронов. 54 секунды уступает Света, идет девятой.
Санфилиппо стреляет точно и убегает в лидеры. Бесконд уходит с одним доп. патроном.
Первый огневой рубеж у второй эстафеты.
Миронова идет седьмой. На отрезке 1,2 км чуть более 31 секунды уступает Света лидеру.
Уходят в лидеры француженка и итальянка. Более 13 секунд отрыва от идущей третьей норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Прибавила в скорости на несколько секунд Морозова на финише, стартовала Светлана Миронова.
Первой эстафету передает Симон, у Франции бежит Анаис Бескон. У итальянок — Федерика Санфилиппо.
На отрезке 5,2 км уже 41 секунда отставания у Морозовой.
Одну позицию Морозова отыграла, но прибавила в скорости Вирер. Скоро стартует второй этап.
Морозова использовала три дополнительных патрона. Идет восьмой Настя, чуть более 31 секунды уступает россиянка.
Первой без промахов убегает Симон, сразу же за ней Вирер и Сулемдаль.
Уже на вторую стрельбу подходят спортсменки. «Стойка».
Здесь же и американка Клэр Игэн.
К группе лидеров примкнула норвежка Сюннёве Сулемдаль.
2,4 секунды проигрывает Морозова итальянке после трех километров.
В тройке лидеров также бежит Симон.
Вирер отстреливается быстро и точно. Морозова чуть медленнее, но четко! Идет третьей Настя.
Подходят биатлонистки на первый огневой рубеж.
Преодолели спортсменки отрезок 1,2 км. Морозова уступает лидеру 3,5 секунды.
Морозова придерживается лидирующей группы. Делит 7-8-ю позицию.
Француженка Жулия Симон пока перехватила лидерство. Ведет за собой толпу из 21-й биатлонистки.
Миронова стартовала под первым стартовым номером.
Гонка началась! Поехали!
Поэтому у россиянок в эстафете на первом же этапе дебютирует Анастасия Морозова. К слову, на первом этапе также стартует лидер личного зачета итальянка Доротея Вирер.
Евгения Павлова, которая неделей ранее выиграла золото в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, сегодня не бежит. Причина — плохое самочувствие. Не удержалась Евгения и от колкости в адрес иностранных коллег.
«Самочувствие не айс. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться и продолжать выступать. Я очень благодарна, что есть болельщики, что они переживают. Но вы тоже поймите, мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения… Мы бегаем на своем здоровье. Бывает вот такое: накрывает — и все. Мы этого тоже не хотим. Но это здоровье, и оно одно», — написала Павлова у себя в инстаграме.
В Рупольдинге сегодня отличная погода. Без осадков, немного облачно, легкий мороз.
В составе сборной России выступят Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова.
Старт гонки будет дан в 16.30 мск.
Приветствуем всех любителей биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге.