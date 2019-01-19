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Чикаго БлэкхоуксВашингтон Кэпиталз
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23:00
Нью-Йорк АйлендерсАнахайм Дакс
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Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
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Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
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03:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
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03:00
Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
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Отомстить за мужчин: Россия сражается в женской эстафете. LIVE

Онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону женская сборная России выступает в эстафетной гонке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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17:24

Четвертой финиширует Старых в компании шведки и швейцарки. Минуту и 22 секунды проигрывает Россия. Минута до тройки лидеров. Стартовала Екатерина Юрлова-Перхт.

17:23

27 секунд проигрывает Германия. Последний этап у немок бежит Денизе Херрман.

17:22

Финиширует и Экхофф. Стартовала Марте Рёйселанд.

17:22

Передает эстафету Бреза. У Франции последний этап бежит Анаис Шевалье.

17:21

На отрезке 5,2 км +18 секунд у Тириль. Мощно бежит Экхофф.

17:20

Ух, какой мощный ход показывает норвежка. Уже отыграла более восьми секунд у Бреза.

17:19

Идет шестой Ирина, минуту и 32 секунды проигрывает россиянка.

17:18

Старых заковырялась в стойке, не смогла справиться с последним выстрелом. В итоге 3 дополнительных патрона использовала на последнюю мишень. Но без штрафных кругов.

17:17

Экхофф стреляет быстро и точно. Менее 30 секунд проигрывает норвежка. За ней бежит Пройс.

17:17

Один раз мажет француженка, но одного дополнительного патрона ей хватило.

17:16

Бреза уже на втором огневом рубеже.

17:15

Старых на отрезке 3 км проигрывает лидеру минуту и 11,4 секунды.

17:14

37,8 секунды выигрывает Бреза у Пройс.

17:13

У Гонтье старт не задался с самого начала эстафеты. После того, как Санфилиппо «хлопнула» соотечественницу по плечу, та сразу же упала.

17:12

Закрывает все мишени без промахов Старых, полминуты отставания от третьего места у Ирины.

17:12

Гонтье «застрелилась» и пошла на два штрафных круга.

17:11

Немка Франциска Пройс и Полякова точны.

17:11

Мажет один раз француженка, но закрывает шестым патроном и убегает в лидеры.

17:10

Бреза уже на «лежке».

17:09

В тройке лидеров бежит Франция, Италия и Словакия. Норвежка Тириль Экхофф отстает от третьего места на чуть более десяти секунд.

17:08

Увеличилось и отставание у Старых. Минуту и 18,1 секунды проигрывает Ирина.

17:07

Бреза выдала хороший ход после километра, уже несколько секунд накинула себе француженка.

17:06

Принимает эстафету Ирина Старых.

17:05

Второй стартовала словачка Тереза Полякова, третья — итальянка Николь Гонтье.

17:04

Передает эстафету Бесконд. У Франции стартует Жюстин Бреза.

17:03

+1.14,9 у Мироновой. Но поднялась на две позиции Светлана.

17:02

На отрезке 5 км Бесконд идет чистым лидером, 23 секунда отрыва от Санфилиппо.

17:01

Дважды мажет Миронова. Из восьми закрывает все мишени, избежала Света штрафного круга. Идет 11-й россиянка, более минуты отставания.

17:00

27,5 секунд уступает и Фиалкова, которая идет третьей.

17:00

Бесконд безупречна в «стойке». У Италии два доп. патрона.

16:58

На седьмую позицию поднимается Миронова, отыграла несколько секунд Светлана.

16:57

Потеряла в ходе Санфилиппо. Почти секунду уступает Бесконд.

16:56

Чисто отстрелялись Тандервольд, Дальмайер, Валентина Семеренко и Паулина Фиалкова. Идут они впереди Мироновой.

16:54

Миронова дважды промахнулась, закрыла мишени из семи патронов. 54 секунды уступает Света, идет девятой.

16:53

Санфилиппо стреляет точно и убегает в лидеры. Бесконд уходит с одним доп. патроном.

16:53

Первый огневой рубеж у второй эстафеты.

16:52

Миронова идет седьмой. На отрезке 1,2 км чуть более 31 секунды уступает Света лидеру.

16:50

Уходят в лидеры француженка и итальянка. Более 13 секунд отрыва от идущей третьей норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд.

16:48

Прибавила в скорости на несколько секунд Морозова на финише, стартовала Светлана Миронова.

16:48

Первой эстафету передает Симон, у Франции бежит Анаис Бескон. У итальянок — Федерика Санфилиппо.

16:47

На отрезке 5,2 км уже 41 секунда отставания у Морозовой.

16:45

Одну позицию Морозова отыграла, но прибавила в скорости Вирер. Скоро стартует второй этап.

16:43

Морозова использовала три дополнительных патрона. Идет восьмой Настя, чуть более 31 секунды уступает россиянка.

16:42

Первой без промахов убегает Симон, сразу же за ней Вирер и Сулемдаль.

16:42

Уже на вторую стрельбу подходят спортсменки. «Стойка».

16:40

Здесь же и американка Клэр Игэн.

16:40

К группе лидеров примкнула норвежка Сюннёве Сулемдаль.

16:39

2,4 секунды проигрывает Морозова итальянке после трех километров.

16:37

В тройке лидеров также бежит Симон.

16:36

Вирер отстреливается быстро и точно. Морозова чуть медленнее, но четко! Идет третьей Настя.

16:36

Подходят биатлонистки на первый огневой рубеж.

16:35

Преодолели спортсменки отрезок 1,2 км. Морозова уступает лидеру 3,5 секунды.

16:33

Морозова придерживается лидирующей группы. Делит 7-8-ю позицию.

16:31

Француженка Жулия Симон пока перехватила лидерство. Ведет за собой толпу из 21-й биатлонистки.

16:30

Миронова стартовала под первым стартовым номером.

16:30

Гонка началась! Поехали!

16:25

Поэтому у россиянок в эстафете на первом же этапе дебютирует Анастасия Морозова. К слову, на первом этапе также стартует лидер личного зачета итальянка Доротея Вирер.

16:20

Евгения Павлова, которая неделей ранее выиграла золото в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, сегодня не бежит. Причина — плохое самочувствие. Не удержалась Евгения и от колкости в адрес иностранных коллег.

«Самочувствие не айс. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться и продолжать выступать. Я очень благодарна, что есть болельщики, что они переживают. Но вы тоже поймите, мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения… Мы бегаем на своем здоровье. Бывает вот такое: накрывает — и все. Мы этого тоже не хотим. Но это здоровье, и оно одно», — написала Павлова у себя в инстаграме.

16:15

В Рупольдинге сегодня отличная погода. Без осадков, немного облачно, легкий мороз.

16:10

В составе сборной России выступят Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова.

16:05

Старт гонки будет дан в 16.30 мск.

16:00

Приветствуем всех любителей биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге.