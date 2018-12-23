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Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
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Масс-старт 15 км, мужчины
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Динамо МнАк Барс
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19:30
ХК СочиТорпедо
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ЦСКАНефтехимик
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Гараничев сражается за серебро в Чехии. LIVE

Онлайн мужского масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

В чешском Нове-Место проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на дистанции 15 км.
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14:21

На отрезке 14,1 км Бё имеет фору почти в МИНУТУ! 58 с лишним секунд отрыв. Ну, это победа безоговорочная.

14:19

Атакует Гараничева Майе, уже несколько секунд отыграл.

14:18

50 секунд отставания от Бё у Гараничева и шесть секунд отрыв от француза! Логинов дважды промахнулся.

14:17

Мажет Майе и бежит на один штрафной круг, а Евгений Гараничев точен и бежит за серебром Женя!

14:16

И спокойно закрывает все мишени норвежец!

14:15

Приезжает в полном одиночестве Йоханнес на последний огневой рубеж.

14:14

На отметке 11,1 км Гараничев проигрывает Бё 47,8 секунды.

14:13

Эх, нет. Отрывается Майе.

14:12

Пропускает Гараничев француза вперед, но не отпускает от себя.

14:11

40 секунд проигрывает Гараничев на отрезке 9,9 км. Его преследует француз Фийон Майе.

14:10

Логинов, к сожалению, тоже уехал на штрафной круг. Туда же отправился и Мартен Фуркад!

14:09

Ой, умница Гараничев! Чисто стреляет Женя, тогда как лидеры допустили по промаху и уехали на штрафные круги! Вторым едет Евгений!

14:08

Точен Йоханнес в «стойке»! А вот Тарьей дважды мажет.

14:07

Уже на стадион выкатились братья Бё. Третий огневой рубеж. Недалеко и Гараничев, кстати.

14:06

Гараничев восьмой, Логинов, проигрывая почти 46 секунд, идет десятым.

14:05

На отрезке 8,1 км лидируют Йоханнес и Тарьей Бё. Третьим идет немец Бенедикт Долль — +22,6 секунды.

14:03

Сокращает отставание Евгений.

14:02

Гараничев с Логиновым идет 7-м и 11-м соответственно. По одному штрафному кругу прошли биатлонисты. У Жени отставание 30 секунд, у Александра — около 40.

14:01

Ну, красавчики! И Тарьей, и Йоханнес отстреляли без промахов и убежали в лидеры. За ними идет Эдер, также закрывший все мишени.

14:00

Оторвались от Эдера братья Бё. Приходят уже на второй огневой рубеж.

13:59

Бежит восьмым Гараничев — +18,6. Логинов занимает 11-ю позицию и проигрывает полминуты.

13:58

Ой, как обидно! Матвей Елисеев не справился с поворотом на спуске и упал! Сломал лыжу Матвей.

13:56

Обгоняет Эдера Йоханнес Бё. На вторую строчку выходит и брат норвежца Тарьей. Логинов бежит 12-м.

13:55

Дважды мажет Мартен Фуркад. Сильный ветер сегодня в Нове-Место.

13:54

Один промах первым же выстрелом допускает Логинов, отправляется на штрафной круг. А вот Гараничев точен! Уже восьмым идет Евгений.

13:53

Австриец Симон Эдер чисто отстреливается и выходит в лидеры, за ним Йоханнес Бё, который также закрыл все мишени.

13:51

Появляются на первом огневом рубеже спортсмены.

13:50

Французы пытаются разорвать эту толпу. Гигонна вырывается в лидеры, за ним бежит Бё. Здесь же и Фуркад.

13:47

Преодолели 0,9 км биатлонисты. Бё лидирует, Логинов идет третьим и отстает на 1,1 секунды. Очень плотно друг с другом идут спортсмены.

13:45

В первой тройке с Бё и Логиновым француз Антонен Гигонна.

13:45

Поехали! Стартует Йоханнес Бё, сразу же за ним и Александр Логинов.

13:40

Итак, совсем скоро стартует гонка. Погода в Нове-Место неидеальная. Тепло, сильный ветер. В некоторых участках видна нехватка снега.

13:30

Накануне в Нове-Место состоялась гонка преследования, победу в которой одержал именно Бё. Логинов в пасьюте финишировал вторым с отставанием от норвежца 6,2 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один Бё, старший — Тарьей (+23,9).

13:26

Первым же стартует норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

13:25

Сборную России в гонке представят Александр Логинов (2-й стартовый номер), Матвей Елисеев (18-й), Евгений Гараничев (29-й) и Дмитрий Малышко (30-й).

13:20

Старт запланирован на 13:45 мск.

13:15

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на дистанции 15 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.