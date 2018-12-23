Гараничев сражается за серебро в Чехии. LIVE

- 348575 просмотров В Раде призвали президента Украины объявить войну России
- 336876 просмотров Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
- 234374 просмотра Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
- 168353 просмотра Верховная рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия
- 137245 просмотров К Земле летит полуторакилометровый астероид-«бегемот»
- 131749 просмотров Лучшая Медведева и ошибающаяся Загитова: что творится на чемпионате России
- 121159 просмотров Путин помиловал пятерых осужденных россиян
На отрезке 14,1 км Бё имеет фору почти в МИНУТУ! 58 с лишним секунд отрыв. Ну, это победа безоговорочная.
Атакует Гараничева Майе, уже несколько секунд отыграл.
50 секунд отставания от Бё у Гараничева и шесть секунд отрыв от француза! Логинов дважды промахнулся.
Мажет Майе и бежит на один штрафной круг, а Евгений Гараничев точен и бежит за серебром Женя!
И спокойно закрывает все мишени норвежец!
Приезжает в полном одиночестве Йоханнес на последний огневой рубеж.
На отметке 11,1 км Гараничев проигрывает Бё 47,8 секунды.
Эх, нет. Отрывается Майе.
Пропускает Гараничев француза вперед, но не отпускает от себя.
40 секунд проигрывает Гараничев на отрезке 9,9 км. Его преследует француз Фийон Майе.
Логинов, к сожалению, тоже уехал на штрафной круг. Туда же отправился и Мартен Фуркад!
Ой, умница Гараничев! Чисто стреляет Женя, тогда как лидеры допустили по промаху и уехали на штрафные круги! Вторым едет Евгений!
Точен Йоханнес в «стойке»! А вот Тарьей дважды мажет.
Уже на стадион выкатились братья Бё. Третий огневой рубеж. Недалеко и Гараничев, кстати.
Гараничев восьмой, Логинов, проигрывая почти 46 секунд, идет десятым.
На отрезке 8,1 км лидируют Йоханнес и Тарьей Бё. Третьим идет немец Бенедикт Долль — +22,6 секунды.
Сокращает отставание Евгений.
Гараничев с Логиновым идет 7-м и 11-м соответственно. По одному штрафному кругу прошли биатлонисты. У Жени отставание 30 секунд, у Александра — около 40.
Ну, красавчики! И Тарьей, и Йоханнес отстреляли без промахов и убежали в лидеры. За ними идет Эдер, также закрывший все мишени.
Оторвались от Эдера братья Бё. Приходят уже на второй огневой рубеж.
Бежит восьмым Гараничев — +18,6. Логинов занимает 11-ю позицию и проигрывает полминуты.
Ой, как обидно! Матвей Елисеев не справился с поворотом на спуске и упал! Сломал лыжу Матвей.
Обгоняет Эдера Йоханнес Бё. На вторую строчку выходит и брат норвежца Тарьей. Логинов бежит 12-м.
Дважды мажет Мартен Фуркад. Сильный ветер сегодня в Нове-Место.
Один промах первым же выстрелом допускает Логинов, отправляется на штрафной круг. А вот Гараничев точен! Уже восьмым идет Евгений.
Австриец Симон Эдер чисто отстреливается и выходит в лидеры, за ним Йоханнес Бё, который также закрыл все мишени.
Появляются на первом огневом рубеже спортсмены.
Французы пытаются разорвать эту толпу. Гигонна вырывается в лидеры, за ним бежит Бё. Здесь же и Фуркад.
Преодолели 0,9 км биатлонисты. Бё лидирует, Логинов идет третьим и отстает на 1,1 секунды. Очень плотно друг с другом идут спортсмены.
В первой тройке с Бё и Логиновым француз Антонен Гигонна.
Поехали! Стартует Йоханнес Бё, сразу же за ним и Александр Логинов.
Итак, совсем скоро стартует гонка. Погода в Нове-Место неидеальная. Тепло, сильный ветер. В некоторых участках видна нехватка снега.
Накануне в Нове-Место состоялась гонка преследования, победу в которой одержал именно Бё. Логинов в пасьюте финишировал вторым с отставанием от норвежца 6,2 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один Бё, старший — Тарьей (+23,9).
Первым же стартует норвежский биатлонист Йоханнес Бё.
Сборную России в гонке представят Александр Логинов (2-й стартовый номер), Матвей Елисеев (18-й), Евгений Гараничев (29-й) и Дмитрий Малышко (30-й).
Старт запланирован на 13:45 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на дистанции 15 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.