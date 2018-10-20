У Кокорина камера лучше: что происходит с игроками в СИЗО. LIVE

- 643474 просмотра В колледже Керчи произошло массовое убийство
- 626588 просмотров Лолита избила Малахова, отомстив ведущему за Кокорина и Мамаева
- 255605 просмотров Прогноз погоды в Москве с 19 по 26 октября
- 194577 просмотров Мэр Керчи рассказал о похоронах керченского стрелка
- 138889 просмотров Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до 8 декабря
- 112052 просмотра Почти половина американских военных уверены в скором военном конфликте
- 105167 просмотров Ученые записали «страшные» звуки Антарктиды
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал, что Кокорин наконец получил передачу от родных в следственный изолятор.
До этого лишь Мамаева три раза получал от близких еду и вещи, в то время как форварду сине-бело-голубых и его младшему брату Кириллу Кокорину ничего не приносили.
Также Пятницкий рассказал о сокамерниках игроков.
«Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов», — отметил член ОНК.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал о различиях камер Кокорина и Мамаева.
«Кокорин находится в недавно отремонтированной камере, которая оборудована кнопкой вызова надзирателя. У Мамаева камера не столь обновленная. Сейчас футболисты в разных камерах», — подчеркнул Пятницкий.
Футболисты уже переведены из карантина в обычные двухместные камеры следственного изолятора «Бутырка».
Как сообщает наблюдатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, все необходимое в камерах есть.
19 октября решено было оставить в силе решение суда об аресте Мамаева и Кокорина до 8 декабря.
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию последних событий и новостей вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.