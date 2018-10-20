У Кокорина камера лучше: что происходит с игроками в СИЗО. LIVE

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал, что Кокорин наконец получил передачу от родных в следственный изолятор.

До этого лишь Мамаева три раза получал от близких еду и вещи, в то время как форварду сине-бело-голубых и его младшему брату Кириллу Кокорину ничего не приносили.