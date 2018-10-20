У Кокорина камера лучше: что происходит с игроками в СИЗО. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
18:00
АнжиЦСКА
0:2
закончен
20:30
Локомотив МРостов
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
Айнтрахт ФФортуна
7:1
закончен
Франция / Лига 1
21:45
ЛионНим
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
19:00
Шахтёр ДДесна
1:0
закончен
Испания / Примера
22:00
СельтаАлавес
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальАвтомобилист
1:3
закончен
19:30
ХК СочиЦСКА
1:2 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
5:6 (Б)
закончен
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
1:3
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
3:5
закончен
Евролига
20:00
Химки Анадолу Эфес
84:85
закончен
20:45
Жальгирис Фенербахче
75:82
закончен
21:00
Олимпиакос Олимпия Милан
75:99
закончен
22:00
Реал Мадрид Баскония
97:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
88:120
закончен
02:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
107:105
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
149:129
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзКливленд Кавальерс
131:123
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизАтланта Хоукс
131:117
закончен
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
113:101
закончен
03:30
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
118:101
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
108:92
закончен
05:30
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
123:124
закончен
Теннис / ВТБ Кубок Кремля
17:00
Дарья Касаткина (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания)
6:4 6:3
закончен
Хроника /
10:00
Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до 8 декабря
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургЕнисей
0:0
1 тайм
14:00
УралКрылья Советов
не начался
16:30
УфаРубин
не начался
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЛеванте
не начался
17:15
ВаленсияЛеганес
не начался
19:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
21:45
БарселонаСевилья
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
ЧелсиМанчестер Юнайтед
не начался
17:00
БорнмутСаутгемптон
не начался
17:00
Кардифф СитиФулхэм
не начался
17:00
Манчестер СитиБёрнли
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
17:00
Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
не начался
17:00
ВулверхэмптонУотфорд
не начался
19:30
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Италия / Серия А
16:00
РомаСПАЛ
не начался
19:00
ЮвентусДженоа
не начался
21:30
УдинезеНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
БайерГанновер-96
не начался
16:30
ШтутгартБоруссия Д
не начался
16:30
АугсбургРБ Лейпциг
не начался
16:30
ВольфсбургБавария
не начался
16:30
НюрнбергХоффенхайм
не начался
19:30
Шальке-04Вердер
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖАмьен
не начался
21:00
КанГенгам
не начался
21:00
ДижонЛилль
не начался
21:00
НантТулуза
не начался
21:00
РеймсАнже
не начался
21:00
СтрасбургМонако
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Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольЗаря
не начался
17:00
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ФНЛ / Первый дивизион
14:30
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не начался
15:00
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16:00
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не начался
16:00
ФакелТамбов
не начался
16:00
ХимкиТюмень
не начался
16:00
РоторМордовия
не начался
16:00
Нижний НовгородАрмавир
не начался
17:00
Зенит-2СКА-Хабаровск
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17:00
СочиСибирь
не начался
17:00
БалтикаКраснодар-2
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарНефтехимик
2:2
перерыв
13:30
СибирьДинамо Мн
не начался
14:30
ТракторАвангард
не начался
17:00
ВитязьДинамо Р
не начался
17:00
СпартакСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Каролина ХаррикейнзКолорадо Эвеланш
не начался
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
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Лос-Анджелес КингзБаффало Сэйбрз
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Виннипег ДжетсАризона Койотс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
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Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
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02:00
Торонто Мэйпл ЛифсСент-Луис Блюз
не начался
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Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
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05:00
Ванкувер КэнаксБостон Брюинз
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02:00
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Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
03:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
не начался
Теннис / Теннис. ВТБ Кубок Кремля, женщины, финал
13:00
Дарья Касаткина (Россия) — Онс Жабер (Тунис)
не начался
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция событий вокруг Мамаева и Кокорина
online
Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
17:00
Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия)
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЗенит
не начался
16:30
Спартак МАрсенал
не начался
19:00
КраснодарАхмат
не начался
Испания / Примера
13:00
Райо ВальеканоХетафе
не начался
17:15
ЭйбарАтлетик Б
не начался
19:30
УэскаЭспаньол
не начался
21:45
БетисВальядолид
не начался
Италия / Серия А
13:30
ФрозинонеЭмполи
не начался
16:00
БолоньяТорино
не начался
16:00
КьевоАталанта
не начался
16:00
ПармаЛацио
не начался
19:00
ФиорентинаКальяри
не начался
21:30
Интер ММилан
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЛьвовАрсенал К
не начался
17:00
Олимпик ДЧерноморец
не начался
19:30
АлександрияКарпаты
не начался
Франция / Лига 1
16:00
МонпельеБордо
не начался
18:00
Сент-ЭтьенРенн
не начался
22:00
НиццаМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ГертаФрайбург
не начался
19:00
Боруссия ММайнц
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
ЭвертонКристал Пэлас
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ЛокомотивАвтомобилист
не начался
17:00
СеверстальМеталлург Мг
не начался
17:00
СКАЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКалгари Флэймз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
03:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
не начался
У Кокорина камера лучше: что происходит с игроками в СИЗО. LIVE

Онлайн-трансляция событий вокруг Мамаева и Кокорина

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев kokorin9/instagram.com
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
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Павел Мамаев и Александр Кокорин остались по решению суда под арестом до 8 декабря, а также им могут быть предъявлены новые обвинения. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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11:30

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал, что Кокорин наконец получил передачу от родных в следственный изолятор.

До этого лишь Мамаева три раза получал от близких еду и вещи, в то время как форварду сине-бело-голубых и его младшему брату Кириллу Кокорину ничего не приносили.

11:10

Также Пятницкий рассказал о сокамерниках игроков.

«Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов», — отметил член ОНК.

10:50

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал о различиях камер Кокорина и Мамаева.

«Кокорин находится в недавно отремонтированной камере, которая оборудована кнопкой вызова надзирателя. У Мамаева камера не столь обновленная. Сейчас футболисты в разных камерах», — подчеркнул Пятницкий.

10:30

Футболисты уже переведены из карантина в обычные двухместные камеры следственного изолятора «Бутырка».

Как сообщает наблюдатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, все необходимое в камерах есть.

10:10

19 октября решено было оставить в силе решение суда об аресте Мамаева и Кокорина до 8 декабря.

10:00

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию последних событий и новостей вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.