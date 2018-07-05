«Надо надеяться на пенальти и Акинфеева»

— Что нужно сделать России, чтобы пройти хорватов?

Владимир Пономарев: Опять надеяться на 11-метровые. Думаю, что по игре не выйдет — у нас нет атаки, только и можем, что на Артема Дзюбу закидывать. Так что только оборона, удача и случай — больше ничего. Если откроемся, то все — до свидания, улетим. В общем, на Игоря Акинфеева вся надежда вновь.

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Сергей Силкин: России нужно умирать на поле. Это основное. Необходимо желание и отсутствие грубых ошибок. Что касается более предпочтительной тактики на четвертьфинал, то я не могу сказать. Тренерский штаб разберется — уверен, что хорватов уже «по косточкам» разобрали, уяснили про их сильные и слабые стороны. Хотя я, честно говоря, у соперников особых недостатков не вижу.

Но как сложится игра, очень сложно предположить — визави крайне серьезные. Шансов у нас не так много, но они есть.

— С психологической точки зрения после победы над Испанией, когда тобой восхищается вся страна, когда изначальная задача уже перевыполнена, проще или сложнее будет выходить на поле российским футболистам против «шашечных»?

В. П.: Задачу они действительно уже выполнили. И теперь им нужно просто попытаться идти дальше —

если вдруг выйдут в полуфинал, это будет сумасшедшая победа российского футбола. Жалко только, что самого футбола нет…

Но выиграть наши действительно способны, еще раз повезти российской команде может. Так что надеемся.

С. C.: Победа над Испанией не должна расслабить российскую команду. Положительный результат всегда дает уверенность — мы это увидели после виктории над Саудовской Аравией, когда команда преобразилась. Да, потом было поражение от Уругвая, но оно особого турнирного значения не имело — даже хорошо, что в итоге на испанцев попали.

В общем, какого-то гнетущего состояния у россиян сейчас не должно быть, даже наоборот — позитив, поддержка со всех сторон.

— Существует вероятность, что против Хорватии может из-за травмы не сыграть Юрий Жирков. Если латераль «Зенита» действительно не поможет россиянам, насколько это будет большая потеря для нашей команды?

В. П.: У нас есть кому играть. Важно понимать, что крайние форварды в современном футболе вымерли, как мамонты — а с ними и крайние защитники, ведь их все равно никто не обыгрывает на постоянной основе. Оборонительная роль самих латералей свелась к минимуму — тот же Марио Фернандес уже почти и не защищается.

С. C.: Потеря игрока основного состава — всегда потеря. Но, как говорят, незаменимых нет — все же у нас именно сборная команда. Найдут другого, тот же Федор Кудряшов выйдет.

— В прессе сейчас активно ведутся разговоры о возможном отъезде в зарубежные чемпионаты целого ряда лидеров сборной России. Как думаете, кто из россиян имеет наибольшие шансы покинуть РФПЛ уже в это межсезонье?

В. П.:

Акинфеев мог бы, но он уже пожилой, так что вряд ли его купят. Разве что Фернандеса — его могут куда-то пригласить. Больше и некого.

С. C.: Александр Головин, Артем Дзюба, а также, мне кажется, еще скоро братья Миранчуки могут уйти.

— Возможный соперник России по полуфиналу определится в матче между Англией и Швецией. На ваш взгляд, кто в этой паре фаворит и с кем нашей команде было бы проще сыграть за выход в финал, если мы, конечно, преодолеем Хорватию?

В. П.: Назвал бы фаворитами шведов — на мой взгляд, они более мобильно играют, тогда как англичане как-то не очень конкретно выступают, зыбко что ли. Шведы же куда более надежны.

Следовательно, нам бы было удобнее играть с британцами — их бы мы обязательно дернули.

С. C.: В любом случае на чемпионате мира остались только сильные команды. Нам сейчас не до удобных соперников — нужно «на зубах» вырывать победы, умирать на поле. Причем умирать не просто за себя, а как участник командой игры — выпадать никому нельзя, иначе это может привести к очень серьезным последствиям. Ошибок нам не простят уже.

Что касается этого четвертьфинала, то мне очень нравится Англия — молодая и перспективная команда, которая, думаю, имеет все шансы, чтобы в этом году добиться результата.

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