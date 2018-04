«Это была халатность»: почему упал самолет «Шапекоэнсе»

Mesmo estando distante hoje da linha das traves, me considero ainda um goleiro. A saudade й visita frequente, mas й amenizada quando penso que estou vivo. Ah, que saudade de me fardar, de sentir aquela ansiedade de entrar em campo, de sentir aquela adrenalina prй jogo, de enfaixar o punho antes de colocar as luvas, de acompanhar no outro dia a atuaзгo em campo... Enfim que saudade de jogar, de atuar, de ser goleiro novamente. Parabйns a todos os goleiros que аs vezes sгo herуis e ao mesmo tempo vilхes , que jogam no coletivo de forma quase individual ,As falhas fazem parte, pois sу quem joga lб sob as traves, sabe o quanto аs vezes as defesas fбceis, podem ser bem mais difнceis do que se espera. Parabйns pelo NOSSO dia! #diadogoleiro

A post shared by Jakson Follmann (@jaksonfollmann) on Apr 26, 2018 at 7:29am PDT