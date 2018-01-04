Мутко убрали с чемпионата мира

Курсы валют$ 56.96 (+0.025) 68.67 (+0.029)
title=''
Новый год: что смотреть в кино
title=''
Эти санкции — на все деньги

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Италии
22:45
ЮвентусТорино
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналЧелси
2:2
закончен
Кубок Испании
21:00
ЛьейдаАтлетико М
0:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АмурСибирь
2:3 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарАвангард
0:4
закончен
14:30
ТракторДинамо М
2:3 (Б)
закончен
15:00
Металлург МгДинамо Мн
1:2
закончен
15:00
АвтомобилистЛокомотив
5:6 (Б)
закончен
17:00
БарысЮгра
2:3
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
2:1 (ОТ)
закончен
04:00
Нью-Йорк РейнджерсЧикаго Блэкхоукс
2:5
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС АСВЕЛ
88:84
закончен
20:00
Летувос Ритас Зенит
96:98
закончен
20:15
Галатасарай Дарушшафака
65:84
закончен
20:45
Будучность Локомотив-Кубань
62:68
закончен
22:30
Доломити Энергия Цедевита
83:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
98:116
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсСан-Антонио Спёрс
112:106
закончен
03:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
121:103
закончен
03:30
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
98:97
закончен
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
111:104
закончен
04:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
102:88
закончен
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
115:124
закончен
04:00
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
122:101
закончен
04:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
122:125
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
134:111
закончен
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
98:108
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити Тандер
96:133
закончен
Кубок Испании
21:00
СельтаБарселона
1:1
закончен
23:00
НумансияРеал Мадрид
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СпартакСалават Юлаев
3:2
закончен
17:00
ТорпедоАк Барс
3:7
закончен
17:00
ХК СочиСеверсталь
4:1
закончен
20:30
Динамо РНефтехимик
2:1
закончен
U20 ЧМ / 2018
00:00
Швеция U20США U20
4:2
закончен
04:00
Канада U20Чехия U20
7:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКаролина Харрикейнз
0:4
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
6:4
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсСан-Хосе Шаркс
3:2 (Б)
закончен
03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
перенесен
03:30
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
2:1 (Б)
закончен
04:00
Миннесота УайлдБаффало Сэйбрз
6:1
3 период
04:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
2:1
3 период
04:30
Даллас СтарзНью-Джерси Дэвилз
3:2
перерыв
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
0:0
2 период
05:00
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
0:0
2 период
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
1:2
2 период
05:00
Колорадо ЭвеланшКоламбус Блю Джекетс
0:0
2 период
Евролига
22:15
Панатинаикос Анадолу Эфес
90:79
закончен
22:45
Уникаха Валенсия
83:85
закончен
23:00
Барселона ЦСКА
85:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
105:113
4 четверть
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
не начался
Биатлон / Кубок мира
14:30
Спринт 7,5 км. Женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
22:23,7
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+35,4
3
Вероника Виткова (Чехия)
+40,1
закончен
Италия / Серия А
20:00
КьевоУдинезе
не начался
22:45
ФиорентинаИнтер М
не начался
Кубок Англии
22:55
ЛиверпульЭвертон
не начался
23:00
Манчестер ЮнайтедДерби Каунти
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
не начался
10:00
АмурАвангард
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарЮгра
не начался
14:30
ТракторСКА
не начался
15:00
АвтомобилистДинамо Мн
не начался
15:00
Металлург МгЛокомотив
не начался
16:00
ЛадаДинамо М
не начался
17:00
ВитязьЦСКА
не начался
U20 ЧМ / 2018
20:00
Беларусь U20Дания U20
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
не начался
21:00
Црвена Звезда Жальгирис
не начался
22:00
Олимпиакос Олимпия Милан
не начался
22:00
Бамберг Химки
не начался
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:30
Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсШарлотт Хорнетс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Мутко убрали с чемпионата мира

Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета чемпионата мира — 2018

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко был официально исключен из наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» — организации, которая занимается подготовкой к чемпионату мира по футболу. Документ об исключении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Мутко являлся главой оргкомитета — эту должность занял генеральный директор организации Алексей Сорокин.

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко официально лишился одной из трех должностей, которыми обладал на протяжении последнего года — поста главы оргкомитета «Россия-2018», который занимается подготовкой предстоящего чемпионата мира по футболу.

Реклама

О том, что чиновник собирается сложить свои полномочия в оргкомитете мундиаля, стало известно еще 27 декабря 2017 года, однако документы были подписаны только 4 января 2018-го.

Распоряжение об исключении Мутко из наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Вместо него председателем организации назначен генеральный директор Алексей Сорокин, который теперь будет совмещать две должности сразу.

«Сорокин будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я же займусь координацией работы со стороны правительства. Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета. Проект чемпионата мира находится в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще не решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем», — пообещал Мутко в комментарии ТАСС.

Сам Сорокин заверил, что не испытает больших сложностей с совмещением должностей.

«По сути, управление оргкомитетом сильных изменений не претерпит. Мы с сожалением относимся к этим изменениям, но все продолжится в рабочем режиме, а Виталий Леонтьевич продолжит курировать подготовку как вице-премьер. Совмещать должности я готов, больших сложностей нет, проект почти сделан, идут операционные мероприятия, на которых функции председателя и генерального директора оргкомитета будут сходные», — рассказал чиновник.

ФИФА оценила добровольный уход Мутко с должности.

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России.

ФИФА благодарит его за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — заявили в организации.

По словам вице-премьера,

он принял решение покинуть Оргкомитет в связи с наложенными на него санкциями Международного олимпийского комитета (МОК), а именно — пожизненным отстранением от Олимпиады.

Такой вердикт был вынесен исполнительным комитетом МОК 5 декабря — тогда же, когда вся сборная России не была допущена до зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за предполагаемых допинговых нарушений.

МОК посчитал, что Мутко тоже мог иметь какое-то отношение к махинациям с пробами во время Игр-2014.

«Я не могу согласиться с тем, что говорят о зимних Олимпийских играх в Сочи — 2014. Так что я принял решение, что подам иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение о моем отстранении от Олимпиады.

Я никак не могу подменить допинг-пробу, так что обвинения в мою сторону безосновательны», — заявил на это Мутко.

Чиновник уже подал апелляцию в CAS, а, пока идут разбирательства, намерен сосредоточиться на государственной работе.

Ранее, 25 декабря, Мутко оставил еще одну свою должность — президента Российского футбольного союза (РФС). Правда, этот уход, в отличие от исключения из оргкомитета «Россия-2018», будет временным — всего на полгода.

При этом президентский мандат, который вице-премьер получил, победив на выборах главы РФС в сентябре 2016 года, останется в силе.

Временно подменять Мутко доверили генеральному директору организации Александру Алаеву, который сразу заявил, что ждет скорейшего возвращения своего предшественника.

«Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать организацию, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич, — подчеркнул Алаев. — Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями — это футбольная семья. Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать. Мы должны сделать все, чтобы все наши команды выступили хорошо, и я сделаю для этого все возможное».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».