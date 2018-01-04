Мутко убрали с чемпионата мира

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко официально лишился одной из трех должностей, которыми обладал на протяжении последнего года — поста главы оргкомитета «Россия-2018», который занимается подготовкой предстоящего чемпионата мира по футболу.

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О том, что чиновник собирается сложить свои полномочия в оргкомитете мундиаля, стало известно еще 27 декабря 2017 года, однако документы были подписаны только 4 января 2018-го.

Распоряжение об исключении Мутко из наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Вместо него председателем организации назначен генеральный директор Алексей Сорокин, который теперь будет совмещать две должности сразу.

«Сорокин будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я же займусь координацией работы со стороны правительства. Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета. Проект чемпионата мира находится в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще не решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем», — пообещал Мутко в комментарии ТАСС.

Сам Сорокин заверил, что не испытает больших сложностей с совмещением должностей.

«По сути, управление оргкомитетом сильных изменений не претерпит. Мы с сожалением относимся к этим изменениям, но все продолжится в рабочем режиме, а Виталий Леонтьевич продолжит курировать подготовку как вице-премьер. Совмещать должности я готов, больших сложностей нет, проект почти сделан, идут операционные мероприятия, на которых функции председателя и генерального директора оргкомитета будут сходные», — рассказал чиновник.

ФИФА оценила добровольный уход Мутко с должности.

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России.

ФИФА благодарит его за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — заявили в организации.

По словам вице-премьера,

он принял решение покинуть Оргкомитет в связи с наложенными на него санкциями Международного олимпийского комитета (МОК), а именно — пожизненным отстранением от Олимпиады.

Такой вердикт был вынесен исполнительным комитетом МОК 5 декабря — тогда же, когда вся сборная России не была допущена до зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за предполагаемых допинговых нарушений.

МОК посчитал, что Мутко тоже мог иметь какое-то отношение к махинациям с пробами во время Игр-2014.

«Я не могу согласиться с тем, что говорят о зимних Олимпийских играх в Сочи — 2014. Так что я принял решение, что подам иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение о моем отстранении от Олимпиады.

Я никак не могу подменить допинг-пробу, так что обвинения в мою сторону безосновательны», — заявил на это Мутко.

Чиновник уже подал апелляцию в CAS, а, пока идут разбирательства, намерен сосредоточиться на государственной работе.

Ранее, 25 декабря, Мутко оставил еще одну свою должность — президента Российского футбольного союза (РФС). Правда, этот уход, в отличие от исключения из оргкомитета «Россия-2018», будет временным — всего на полгода.

При этом президентский мандат, который вице-премьер получил, победив на выборах главы РФС в сентябре 2016 года, останется в силе.

Временно подменять Мутко доверили генеральному директору организации Александру Алаеву, который сразу заявил, что ждет скорейшего возвращения своего предшественника.

«Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать организацию, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич, — подчеркнул Алаев. — Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями — это футбольная семья. Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать. Мы должны сделать все, чтобы все наши команды выступили хорошо, и я сделаю для этого все возможное».

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