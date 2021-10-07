В Петербурге «странный» пенсионер получил 82% ожогов при взрыве газа

В Санкт-Петербурге в жилом доме на Рябовском шоссе произошел взрыв бытового газа. пострадал один человек — у него поражены 82% тела. Об этом пишут Невские новости.

Взрыв произошел 6 октября. В результате инцидента были выбиты стекла в пяти окнах, начался пожар. Пострадавший, 69-летний мужчина, был срочно доставлен в больницу. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Источник сообщил изданию, что пострадавший пенсионер разведен и имеет двух детей, которые живут отдельно. По его словам, мужчина мог сам пустить газ.

Дети пострадавшего рассказали, что его поведение резко изменилось и стало странным после перенесенного COVID-19. Ранее мужчина находился в Мариинской больнице, но сбежал оттуда и вернулся домой.

Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали «весь подъезд» дома после взрыва газа в Нижнем Новгороде — из-за взрыва частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. Погибли два человека.