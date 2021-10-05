В Новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала пассажира рейса Москва - Новосибирск – Кемерово. Мужчина курил на борту авиалайнера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Диспетчер аэропорта сообщил, что на прибывший борт из Москвы требуется наряд полиции.

Полицейские установили, что один из пассажиров не выполнил требования командира воздушного судна и во время полета закурил в туалетной комнате.

Правонарушителем оказался ранее судимый за неуплату алиментов 43-летний житель Кемеровской области. В отношении него были составлены два административных протокола.

В свою очередь, на дебоширку, курившую в самолете, завели уголовное дело. Инцидент произошел во время перелета из Бодрума в Москву.