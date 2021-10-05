Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В шведском парламенте заявили о необходимости присоединиться к НАТО 09:07
Мбаппе заявил, что готов уйти из сборной Франции 09:02
Против арестованного за убийство студенток в Гае возбудили дела по еще... 09:00
Следователи ходатайствуют об аресте экс-мэра Владивостока Гуменюка 08:57
Mars предупредил об ограничениях поставок батончиков Bounty 08:52
«Нафтогаз Украины» раскрыл «план спасения» страны зимой 08:50
СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае почти... 08:44
Россия возобновила авиасообщение с пятью странами 08:36
Паралимпиец Гнездилов: церемония открытия Игр была мучением 08:33
«Киноэкипаж», отправляющийся на съемки фильма на МКС, готов к старту 08:32

Полиция задержала пассажира рейса Москва - Кемерово за курение на борту

close
100%
Depositphotos

В Новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала пассажира рейса Москва - Новосибирск – Кемерово. Мужчина курил на борту авиалайнера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Диспетчер аэропорта сообщил, что на прибывший борт из Москвы требуется наряд полиции.

Полицейские установили, что один из пассажиров не выполнил требования командира воздушного судна и во время полета закурил в туалетной комнате.

Правонарушителем оказался ранее судимый за неуплату алиментов 43-летний житель Кемеровской области. В отношении него были составлены два административных протокола.

В свою очередь, на дебоширку, курившую в самолете, завели уголовное дело. Инцидент произошел во время перелета из Бодрума в Москву.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Хроника глобального сбоя в интернете
Facebook, Instagram и WhatsApp частично возобновили работу
«То, во что Apple верила, должно быть истиной и сейчас». Главные проекты Джобса
Как создатель Apple изменил мир
Энергетическая бомба замедленного действия: кто выиграет от рекордного роста цен на газ
Сможет ли «Газпром» извлечь максимальную выгоду из энергетического кризиса в Европе
Против арестованного за убийство студенток в Гае возбудили дела по еще четырем статьям
«Нафтогаз Украины» раскрыл «план спасения» страны зимой
«Киноэкипаж», отправляющийся на съемки фильма на МКС, готов к старту
В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления
Новости и материалы
В шведском парламенте заявили о необходимости присоединиться к НАТО
Мбаппе заявил, что готов уйти из сборной Франции
Следователи ходатайствуют об аресте экс-мэра Владивостока Гуменюка
Mars предупредил об ограничениях поставок батончиков Bounty
СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае почти на два месяца
Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
Паралимпиец Гнездилов: церемония открытия Игр была мучением
Тренер сборной Италии назвал самого сложного соперника на победном Евро-2020
Пожар в кировской больнице произошел в корпусе для пациентов с коронавирусом
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае признал свою вину
Минздрав Кировской области назвал предварительную причину пожара в больнице
На Сахалине мать трех погибших при пожаре детей получила тюремный срок
Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что «Манчестер Сити» переплатил за своего звездного игрока
Во время охоты в Челябинской области подстрелили судью
В Роспотребнадзоре рассказали о новых подходах в лечении COVID-19
Росрыболовство предложило добавить горбушу в льготные перевозки с Дальнего Востока
Продажи «умных» колонок в России увеличились в три раза в 2021 году
В Москве ожидается переменная облачность и до +11°С
Все новости
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
Зачем Пентагон планирует радикальное переоборудование кораблестроительных верфей
Ранний старт: шинники резко взвинтили цены на зимнюю резину
Стоимость зимних покрышек подскочила к сезону на 25%
«Необходимо для дальнейшего тестирования»
«Газпром» начал заполнять одну из ниток «Северного потока — 2»
В Facebook извинились перед пользователями
CNBC: сбой в работе Facebook стал самым масштабным с 2008 года
Рогозин vs Маск, критика космонавтов и скандал с избиением
Главные события вокруг фильма «Вызов» с Пересильд до полета к МКС
Надежда на конкуренцию. Подорожают ли хлеб и макароны
Производители опасаются роста стоимости муки из-за снижения урожая
10 лет назад умер Стив Джобс. Как он изменил мир
«Я такой красивый»: что делает мужчина на обложке Playboy
Журнал Playboy поместил на обложку мужчину в корсете и кроличьих ушах
Потратить все: приведет ли инфляция к сокращению сбережений у населения
Эксперты рассказали, смогут ли банки вернуть привлекательность вкладов
Задержание журналиста Можейко и блокировка «КП» в Белоруссии. Главное
МВД Белоруссии: журналист «Комсомольской правды» был задержан в Минске
«У Пашиняна нет другого выхода»: зачем Армении переговоры с Азербайджаном
Армения и Азербайджан надеются провести переговоры по урегулированию на границах
«Зеленский провинился перед хозяевами»
Как скандал с «Бумагами Пандоры» скажется на Зеленском
«Украина не поможет»: что ждет Саакашвили в Грузии
Эксперты оценили шансы на освобождение Саакашвили из тюрьмы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях