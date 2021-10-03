Под Рязанью ребенок расклеил объявления с угрозой расстрелять школу

В Рязанской области ребенок расклеил объявления с предупреждениями о скором расстреле школы №1 в Новомичуринске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Автора объявлений удалось оперативно разыскать сотрудникам УМВД и УФСБ России.

«Им оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Высказывания реальной угрозы не представляли. Причины также установлены. В отношении малолетнего и его родителей принимаются меры профилактического характера», — рассказали в полиции.

Директор школы Валентина Сизова рассказала местному изданию «Пресса», что мальчик расклеил записки на подъездах вместе с другом из другого учебного заведения. Причиной такого поступка стала плохая оценка за самостоятельную работу, а записками ребенок решил попугать учителей.