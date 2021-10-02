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Спасатели эвакуировали «весь подъезд» дома после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Спасатели эвакуировали только часть жильцов многоэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидец происшествия Ольга К.

Она подчеркнула, что ее семья живет неподалеку от дома, где произошел взрыв. Утром они проснулись от хлопка, но не понимали, что случилось. Очевидица отметила, что в сообществе «Автозавод. Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте» жительница соседнего подъезда выложила фото и написала о ЧП. Кроме того, по словам Ольги, в интернет-сообществах писали, что в больницу увезли пострадавших мужчину и женщину.

«Мы семьей проснулись от хлопка в начале 8-го утра, не было дыма нигде, окна выходят во двор и часть дома, в котором всё случилось, видно. Через минуту услышали сирены. Где и что произошло — не понятно. Машины скорой помощи и МЧС постоянно рядом. Эвакуировали весь подъезд. Дежурит автобус «ЛиАЗ». Надеемся, что всё обойдётся для остальных жильцов. Машин много, квартиры пострадали вроде две, очень хочется верить, что не больше. Пишут, что взорвался газ — а почему? Идёт расследование», — сообщила она.

Другой очевидец событий Иван Улыбин рассказал, что людей эвакуировали в школу №58. Он также добавил, что о состоянии пострадавших ничего неизвестно.

«Произошло это в 7.10, людей эвакуировали временно в школу №58, паники нет. Пострадавшие в реанимации, их состояние неизвестно. Я насчитал семь машин спецслужб, но их было больше. Взрыв произошел из-за газа, что конкретно произошло — неизвестно. Разрушена одна квартира, но две сильно пострадали», - рассказал он.

О том, что в многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа стало известно утром 2 октября. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали два человека. Они были доставлены в ожоговый центр и сейчас находятся в реанимации.

Также из-за взрыва частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек.

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