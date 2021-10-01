Иммунолог рассказал, когда можно безопасно привиться иностранной вакциной после российской

Прививаться иностранными вакцинами против коронавируса после российских наиболее безопасно через пять-семь месяцев. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, если этот срок не соблюдать, то вакцинация может привести к проблемам со здоровьем. А по прошествии семи месяцев при вакцинации, например, препаратами Pfizer или Moderna произойдет резкое укрепление защиты от COVID-19.

«В принципе при любой бустеризации, если это адекватная вакцина, она работает хорошо, то возникает резкий эффект бустеризации даже при одной инъекции. И там эффект довольно выраженный, — добавил Крючков.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко рассказал, что побочные реакции после ревакцинации от коронавируса не отличаются от тех, что уже были известны.