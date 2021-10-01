Инфекционист Тимаков: текущая волна COVID-19 в России будет «самой тяжелой»

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков считает, что текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, ситуация стабилизируется лишь к середине декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — заявил инфекционист, отметив, что следующие вспышки заболеваемости страна с высокой вероятностью переживет в более легкой форме.

По прогнозу Тимакова, снижение заболеваемости коронавирусам в России начнется в ноябре.

Врач считает, что в перспективе заболевших все еще «будет много», но тяжелых случаев будет фиксироваться меньше и меньше с каждой волной.

Ранее Тимаков назвал оптимальное время для ежегодной ревакцинации от COVID-19.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в 56 регионах России.