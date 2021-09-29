Метеоролог рассказала, какая погода ожидает москвичей в выходные

Высокое давление и до +13°С без осадков ожидается в Москве в предстоящие выходные (2-3 октября). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, ночная температура повысится по сравнению с предыдущей ночью, минимальные показатели достигнут +5-7°С в Москве, в Подмосковье — +2-7°С.

В пятницу, 1 октября, в столице ожидается до +10-12°С, как и в среду, а по области — от +9 до 14°С, при этом будет дуть северо-западный ветер со скорость 2-7 метров в секунду.

Позднякова уточнила, что такая же погода сохранится на выходные дни. В условиях антициклона воздух будет прогреваться — и дневная температура может достичь +12-13°С. Будет немного теплее за счет того, что северо-западный ветер сменится юго-западными потоками.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что переменная облачность и до +12°С ожидается в Москве в среду, 29 сентября.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.

Так, метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал «Газете.Ru», что в Центральную часть России пришел антициклон, который обеспечит россиянам теплую и сухую погоду.