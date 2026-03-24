Легенду ЦСКА назвали разгильдяем

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что экс-футболист московского ЦСКА Вагнер Лав принял решение завершить карьеру, заявив, что в московском клубе его научили дисциплине, передает Vprognoze.ru.

«Вагнер Лав был очень заметным. Все эти его косички — было видно, что он и разгильдяйство по жизни рядом идут. Но в ЦСКА его немного армейской дисциплине научили», — сказал Билялетдинов.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем южноамериканский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищал цвета бразильского «Аваи». С лета 2025-го форвард выступает за «Ретро» из третьего по силе дивизиона чемпионата Бразилии.

В активе 41-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.



Ранее представитель Вагнера Лава допустил, что бразилец будет работать в ЦСКА.