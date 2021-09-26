В Первоуральске задержали участкового по подозрению в изнасиловании девочки

Сотрудники полиции задержали в Первоуральске своего коллегу — участкового одного из районов города, которого подозревают в изнасиловании ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

«25 сентября в 19:35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска <…> обратилась за помощью местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых», — рассказал глава пресс-службы Валерий Горелых.

Он уточнил, что кроме участкового, младшего лейтенанта 1988 года рождения, был также задержан ранее судимый по нескольким статьям — в том числе за убийство — помощник машиниста.

В МВД заявили, что задержанным предъявлены обвинения по статье за изнасилование несовершеннолетней, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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