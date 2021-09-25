Устроивший стрельбу в пермском вузе подключен к аппарату жизнеобеспечения

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, все еще находится в краевой клинической больнице в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату жизнеобеспечения, из-за этого его не могут допросить. Об этом сообщает 59.RU.

Отмечается, что в медучреждении молодого человека разместили на одном этаже с пострадавшими при стрельбе в ПГНИУ. За этажом следят по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов. Накануне, 24 сентября, Бекмансуров пришел в сознание, но потом снова отключился. У него постоянные обмороки, он очень слаб.

«У него трубки в горле, он не может говорить. Первое, что он попросил, — показал жестами, что хочет пить... За ним постоянное наблюдение, в том числе во избежание суицида. Сейчас его состояние очень слабое, но в сознание он время от времени приходит», — рассказал источник портала.

Ранее сообщалось, что Бекмансурова положили в VIP-палату.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.