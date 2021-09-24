Власти Испании объявят остров Пальму зоной катастрофы из-за извержения вулкана

Правительство Испании объявит острова Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где происходит извержение вулкана, зоной катастрофического бедствия, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, его слова приводит ТАСС.

«В следующий вторник Совет министров одобрит <...> то, что классифицируется как зона катастрофического [бедствия]», — уточнил Санчес в ходе визита на остров.

Глава правительства заявил, что сейчас готовится специальный план по восстановлению Пальмы. Премьер также уточнил, что власти окажут помощь тем, кто лишился своих домов из-за удара стихии.

19 сентября на острове Пальма, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение вулкана. До этого на острове Пальма за неделю произошло более 25 тыс. землетрясений, в результате были эвакуированы несколько тысяч человек, сотни домов были повреждены. По предварительным данным, пока никто не пострадал.