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Соседи рассказали о поведении экс-министра из Тувы незадолго до убийства его жены

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@gov.tuva/vk.com

Соседи раненого экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола, рядом с которым в квартире обнаружили тело его супруги, рассказали о том, что слышали крики в день трагедии, сообщает сайт kp.ru.

По словам жильцов, в последнее время Тыт-оол «ходил очень злой» и раздраженный, не здоровался, периодически ругался с женой. В день трагедии соседи слышали крики и шум.

22 сентября в квартире на улице Бай-Хаакской в Кызыле были найдены Тыт-оол с колото-резаным ранением груди и тело его супруги с огнестрельным ранением.

Экс-чиновника госпитализировали. По одной версии, Тыт-оол мог застрелить супругу, а затем ранить себя, вторая связана с возможным нападением на супругов.

По мнению журналиста Сергея Конвиза, вторая версия с нападением также может подтвердиться.

«Не секрет, что у бывшего министра сельского хозяйства – криминальное прошлое, возможно, это след событий прошлых лет. Возможно, это сделал кто-то, кого он знал», - рассказал журналист.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». В настоящее время выполняются необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Юрий Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства Тувы в 2015-2016 годах. В июле 2016-го он был арестован и отправлен в отставку.

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