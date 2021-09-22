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Стрельбу по автомобилю помощника Зеленского вели патронами, произведенными в Венгрии

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Кадр из видео/@mvs.gov.ua/Facebook

Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, что стрельбу по автомобилю помощника украинского президента Сергея Шефира вели патронами, которые производили в Венгрии.

По его словам, речь идет о специализированных патронах калибра 7,62, которые на Украине ранее почти не использовались и никогда не производились.

«Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь попадания их в Украину», — заявил Енин.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал вызовом президенту покушение на Шефира.

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