В ОНК заявили, что ампутированная нога не смягчит приговор Бекмансурову

Заместитель председателя Объединенной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что для Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе, ампутация ноги не станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, сообщает телеканал «360».

Меркачева высказала предположение о том, что Бекмансурова переведут в Москву, в СИЗО №1 «Матросская тишина».

«Потому что дело ведет центральный аппарат [Следственного комитета — «Газета.Ru»], насколько я понимаю. Соответственно, человек должен находиться в СИЗО как раз по месту следственного органа — это Москва. Поскольку у него проблемы с ногой, по нашим данным ее уже ампутировали, то он какое-то время будет в больнице. Единственная больница, которая для этого приспособлена — это больница Матросской тишины. Другого лечебного учреждения у нас нет», — пояснила Меркачева.

Она также предположила, что на время следствия и до вынесения приговора Бекмансуров будет находиться в специальной палате-камере.

«Как правило, реабилитация после ампутирования конечности идет долго, и я видела многих заключенных, которым во время следствия ногу ампутировали — они оставались уже до конца, пока не выносили приговор», — дополнила Меркачева.

Ранее бывшая девушка Бекмансурова рассказала о его отношениях с родителями.